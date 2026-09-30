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सुप्रीम कोर्ट ने दो लोगों को जमानत देते हुए कहा कि ट्रायल से पहले की कैद को सजा के तौर पर नहीं दिखाया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ( ETV Bharat )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि ट्रायल से पहले की जेल को सजा के तौर पर नहीं छिपाया जा सकता, खासकर तब जब ट्रायल शुरू और खत्म होना पक्का न हो.

जस्टिस दीपांकर दत्ता और शील नागू की बेंच ने कहा, 'आपराधिक न्यायशास्त्र का स्थापित सिद्धांत है कि प्री-ट्रायल कैद को सजा के तौर पर नहीं दिखाया जा सकता, खासकर तब जब ट्रायल शुरू और खत्म होने में अभी समय न हो. इस कोर्ट को भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत पर्सनल लिबर्टी के अधिकार की रक्षा के लिए दखल देना चाहिए, जब कोई ट्रायल जल्द ही खत्म नहीं हो सकता.' बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किया जाने वाला मटीरियल बहुत ज़्यादा है और अभी, कार्रवाई शुरुआती स्टेज में है. बेंच ने कहा कि बेशक आरोप अभी तय नहीं हुए हैं और ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है, इसके कई कारण हैं. कुछ आरोपियों के खिलाफ जांच अभी भी पेंडिंग है. दो आरोपी फरार हैं. छह दूसरे सह-आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चलाने की मंजूरी दी गई. आरोपों को साबित करने के लिए पेश किए जाने वाले सबूतों की भारी मात्रा को ध्यान में रखते हुए, ट्रायल का लंबा चलना तय है. बेंच ने ये बातें राजस्थान में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (PHED) में कथित फाइनेंशियल गड़बड़ियों से जुड़े 2024 के एक केस में दो आरोपियों को जमानत देते हुए कही. बेंच ने संजय बदाया और शुभांशु दीक्षित की दो अलग-अलग पिटीशन पर यह ऑर्डर दिया. पिटीशनर्स ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज किया था जिसमें केस में रेगुलर जमानत की उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी. बेंच ने कहा कि मामले में कथित गड़बड़ियां 'जल जीवन मिशन' के लागू होने से जुड़ी हैं, जो केंद्र और राज्य सरकारों की एक बड़ी मिली-जुली पहल थी. इसका मकसद सुरक्षित और सही पीने के पानी के लिए घरों में नल कनेक्शन देना था. बेंच ने कहा कि दीक्षित ने उस समय (30 दिसंबर, 2022 से 13 फरवरी, 2024) के दौरान राजस्थान वाटर सप्लाई और सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड के सेक्रेटरी के तौर पर काम किया था.