ETV Bharat / bharat

प्री-बजट मीटिंग: हम्पी में लगा चिंतन शिविर, वित्त मंत्री सीतारमण ने अधिकारियों के साथ की चर्चा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हर साल बजट से पहले चिंतन शिविर लगाने की परंपरा निभा रही हैं. इस बार वह मौका हम्पी में आया है.

Pre-Budget Meeting FM Nirmala Sitharaman chairs Chintan Shivir at Hampi in Vijayanagara, Karnataka
वित्त मंत्री सीतारमण ने अधिकारियों के साथ हम्पी में लगाया चिंतन शिविर (X/ @FinMinIndia)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 21, 2025 at 1:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

विजयनगर (कर्नाटक): केंद्रीय बजट तैयार किया जा रहा है. इस बीच, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कर्नाटक के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी के पास मलापनगुडी में विजयश्री हेरिटेज रिसॉर्ट में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्री-बजट मीटिंग की. यह शिविर रविवार को भी जारी रहा. इस चिंतन शिविर के बाद, उम्मीद है कि 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में हम्पी की पुरातत्व स्थल के विकास के लिए अलग फंड की घोषणा को सकती है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हर साल देश के अलग-अलग हिस्सों में बजट से पहले ऐसे चिंतन शिविर लगाने की परंपरा निभाती रही हैं. इस बार वह मौका हम्पी में आया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इससे कुछ उम्मीदें जगी हैं.

हम्पी में टीम के साथ साउंड और लाइट शो देखती हुईं निर्मला सीतारमण
हम्पी में टीम के साथ साउंड और लाइट शो देखती हुईं निर्मला सीतारमण (ETV Bharat)

"एआई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और विकसित भारत के लिए वित्तपोषण" के कार्यक्रम में, चर्चा इस विषय पर केंद्रित थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी-इनेबल्ड सिस्टम और प्रक्रिया सुधार का इस्तेमाल करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए संस्थागत क्षमता और नीति बनाने को कैसे मजबूत किया जा सकता है.

हम्पी में साउंड और लाइट शो
हम्पी में साउंड और लाइट शो (ETV Bharat)

चिंतन शिविर में अपने संबोधन में, वित्त मंत्री सीतारमण ने विजयनगर क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व पर बात की और कहा कि यह लगभग 500 साल पहले अपने शिखर पर रहे एक भारतीय साम्राज्य के सबसे करीबी उदाहरणों में से एक है, जिसके निशान पूरे उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों में दिखाई देते हैं.

सीतारमण ने उसी जिले के अंदर मौजूद विरोधाभास की ओर भी ध्यान दिलाया — जहां शानदार स्मारक सूखे की चपेट में आने वाले इलाकों के साथ मौजूद हैं, जहां खेती की पैदावार कम है और इंसानों तथा जानवरों में संघर्ष होता है — जो आज के विकास की असलियतों से जुड़े रहने की जरूरत को दिखाता है.

हम्पी में साउंड और लाइट शो
हम्पी में साउंड और लाइट शो (ETV Bharat)

20 दिसंबर को मीटिंग के बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शाम को अपनी टीम के साथ हम्पी के अनेलया यानी अंजनाद्रि पर्वत (Anjanadri Hill) और कुदुरेगोम्बे मंतपा इलाकों का दौरा किया. वहां, अधिकारियों की टीम को विजयनगर की शान दिखाने की पूरी व्यवस्था की गई थी. अनेलया (अंजनाद्रि पर्वत) में, वे साउंड और लाइट के साथ विजयनगर की शान देखकर मंत्रमुग्ध हो गए.

केंद्रीय बजट से हम्पी में चिंतन शिविर में पहुंचीं निर्मला सीतारमण
केंद्रीय बजट से हम्पी में चिंतन शिविर में पहुंचीं निर्मला सीतारमण (ETV Bharat)

हम्पी महोत्सव के दौरान होने वाले साउंड और लाइट शो में कलाकार खुद एक्टिंग करते हैं. यहां, विजयनगर साम्राज्य की शान दिखाने के लिए अनेलया के स्मारकों पर प्रिंटेड वीडियो इमेज प्रोजेक्ट की गईं और मेहमानों को दिखाई गईं. इसके अलावा, राज्य की लोक शान, जैसे यक्षगान, डोलुकुनिता, पटकुनिता, पूजा कुनिता, नंदिकोलु आदि को भी दिखाने की कोशिश की गई.

बजट से पहले हुए चिंतन शिविर में निर्मला सीतारमण, कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सभी सचिव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीडीटी) चेयरमैन, और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के साथ दोनों मंत्रालयों और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

आगामी केंद्रीय बजट की तैयारी अक्टूबर से ही शुरू हो गई है. वित्त मंत्रालय बजट की तैयारी के लिए सभी विभागों के साथ मीटिंग कर रहा है. इसी के तहत इस बार हम्पी में एक मीटिंग हुई. साल 2026-27 का बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- बजट 2026: सरकार ने जनता से नीतियों और योजनाओं पर सुझाव मांगे

TAGGED:

FM NIRMALA SITHARAMAN
CHINTAN SHIVIR IN HAMPI
UNION BUDGET
PRE BUDGET MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.