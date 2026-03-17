ETV Bharat / bharat

खाड़ी देशों में युद्ध पर प्रवीण तोगड़िया का विवादित बयान, कह दी ये बड़ी बात

गिरिडीहः अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक और वर्तमान अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है. गिरिडीह में मीडिया से बातचीत के क्रम में खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध पर पूछे गए सवाल पर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि "हम तो खुश हैं, वहां लोग एक-दूसरे को मार रहे हैं. ईरान, इराक को और कुवैत को मार रहा है. सब एक-दूसरे को मार रहे हैं. इसलिए मारो एक-दूसरे को, लेकिन उनके कारण तकलीफ इस बात की है कि देश में रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल की थोड़ी समस्या आ रही है. उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है कि सरकार गैस सिलेंडर सप्लाई करने का काम जरूर करेगी".

गिरिडीह पहुंचे हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद हिंदू सुरक्षा, समृद्धि एवं अन्य हितों के लिए काम कर रहे हैं. इसमें हमारा संकल्प है कोई हिंदू भूखा नहीं रहे. इसके लिए योजना का नाम है एक मुट्ठी अनाज, कोई गरीब हिंदू बगैर डॉक्टर के नहीं रहे, कोई बगैर अधिवक्ता का नहीं रहे इसे लेकर हिंदू एडवोकेट फोरम बनाया गया है. यह अभियान लेकर हम चल रहे हैं.

गिरिडीह में बयान देते प्रवीण तोगड़िया. (वीडियो-ईटीवी भारत)

रामनवमी में डीजे बैन मामले में भी दिया बयान

उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि झारखंड के हिंदू काफी शक्तिशाली हैं. कोई सरकार यदि कोई निर्णय लेती है तो लेने दें. उन्होंने कहा कि झारखंड का हिंदू प्रवीण तोगड़िया से ज्यादा चतुर है. झारखंड के हिंदू डीजे के मामले में यहां की सरकार को उत्तर देंगे.