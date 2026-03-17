खाड़ी देशों में युद्ध पर प्रवीण तोगड़िया का विवादित बयान, कह दी ये बड़ी बात

खाड़ी देशों में युद्ध पर प्रवीण तोगड़िया का विवादित बयान, कह दी ये बड़ी बात
गिरिडीह में प्रवीण तोगड़िया ने विवादित बयान दिया है.
Published : March 17, 2026 at 7:10 PM IST
गिरिडीहः अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक और वर्तमान अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है. गिरिडीह में मीडिया से बातचीत के क्रम में खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध पर पूछे गए सवाल पर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि "हम तो खुश हैं, वहां लोग एक-दूसरे को मार रहे हैं. ईरान, इराक को और कुवैत को मार रहा है. सब एक-दूसरे को मार रहे हैं. इसलिए मारो एक-दूसरे को, लेकिन उनके कारण तकलीफ इस बात की है कि देश में रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल की थोड़ी समस्या आ रही है. उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है कि सरकार गैस सिलेंडर सप्लाई करने का काम जरूर करेगी".
गिरिडीह पहुंचे हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद हिंदू सुरक्षा, समृद्धि एवं अन्य हितों के लिए काम कर रहे हैं. इसमें हमारा संकल्प है कोई हिंदू भूखा नहीं रहे. इसके लिए योजना का नाम है एक मुट्ठी अनाज, कोई गरीब हिंदू बगैर डॉक्टर के नहीं रहे, कोई बगैर अधिवक्ता का नहीं रहे इसे लेकर हिंदू एडवोकेट फोरम बनाया गया है. यह अभियान लेकर हम चल रहे हैं.
रामनवमी में डीजे बैन मामले में भी दिया बयान
उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि झारखंड के हिंदू काफी शक्तिशाली हैं. कोई सरकार यदि कोई निर्णय लेती है तो लेने दें. उन्होंने कहा कि झारखंड का हिंदू प्रवीण तोगड़िया से ज्यादा चतुर है. झारखंड के हिंदू डीजे के मामले में यहां की सरकार को उत्तर देंगे.
मैं हिंदुओं के समर्थन मेंः प्रवीण तोगड़िया
प्रवीण तोगड़िया ने देश में धारा 370 हटने और राम मंदिर बनने का स्वागत करते हुए कहा कि हिंदू आगे बढ़ रहे हैं. मोदी सरकार की नीतियों के समर्थन के सवाल पर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि मैं हिंदुओं का समर्थन कर रहा हूं. हिंदुओं का समर्थन करने वाली किसी भी राज्य या केंद्र सरकार की हम वाह-वाह करेंगे. पत्रकारों से बात करने के पूर्व प्रवीण तोगड़िया ने गिरिडीह के डुमरी में कार्यक्रम को संबोधित किया. उसके बाद गिरिडीह शहर में भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए.
ये भी पढ़ें-
बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बरता के खिलाफ सड़क पर उतरा हिंदू संगठन, मोहम्मद युनूस का पुतला जलाकर जताया विरोध
धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से मिलेगी विहिप, करेगी कार्रवाई की मांग
विश्व हिंदू परिषद ने की मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग, कानून का मसौदा तैयार, सरकार से हो रही बात