नक्सल इलाके से बाहर निकल कर ढाबा चला रही हैं प्रतिमा देवी! महिला सशक्तिकरण का बनी उदाहरण

प्रतिमा देवी पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के सलतुआ की रहने वाली है, यह इलाका नक्सल गतिविधि के लिए चर्चित रहा है. प्रतिमा देवी सबसे पहले सलतुआ के इलाके में एक गुमटी के माध्यम से समोसा और मिठाई बेचा करती थी. कुछ वर्ष पहले प्रतिमा देवी ने स्टार्टअप शुरू किया और चैनपुर के कंकारी के इलाके में ढाबा खोला. प्रतिमा देवी अब प्रतिदिन तीन से चार हजार रुपए की आमदनी कर रही है.

पलामूः 'दीदी का बागीचा' नाम सुन कर लगेगा का कि फूल पौधों का बागीचा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. यह एक ढाबा है जिसका संचालन एक महिला करती है. आम तौर पर यह देखा जाता है कि ढाबे का संचालन कोई पुरुष करता है. लेकिन पलामू के चैनपुर प्रखंड की रहने वाली प्रतिमा देवी नामक महिला ढाबे का संचालन कर रही है और महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण बन गई हैं.

प्रतिमा देवी ने लॉकडाउन से पहले अपने आर्थिक हालात को बदलने के लिए कई योजना पर कार्य शुरू किया था. शुरुआत में कपड़े का कारोबार करना चाहा, लेकिन वह सफल नहीं हुई. लॉकडाउन के बाद प्रतिमा देवी झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थी. प्रतिमा देवी ने एक लाख का ऋण लिया था. इसी से चैनपुर के कंकारी इलाके में ढाबा खोला. धीरे-धीरे प्रतिमा देवी का कारोबार बढ़ता गया और उनकी रोज की कमाई हजारों में है. वो सरकारी आयोजनों के साथ-साथ प्राइवेट कार्यक्रम में भी खाना की सप्लाई करती हैं.



जहां पर खोला ढाबा वह था आम का बागीचा, ढाबा में मिलता है कई प्रकार का भोजन एवं नाश्ता

प्रतिमा देवी ने जहां पर ढाबा खोला है वह पहले आम का बगीचा हुआ करता था. प्रतिमा देवी ने ढाबा को बागीचा नाम दिया है. प्रतिमा देवी होटल में चावल, रोटी, समोसा, बालूशाही, मीठा समेत कई प्रकार की सामग्री बेचती है. स्थानीय स्तर पर प्रतिमा देवी का बड़ा कारोबार है, जबकि सरकारी आयोजन और बैठकों में भी वह भोजन एवं नाश्ता सप्लाई करती है.



बच्चों की पढ़ाई लिखाई एवं हालात को देखते हुए होटल (ढाबा) खोलने का निर्णय लिया था. आर्थिक हालात को देखते हुए लॉकडाउन से पहले भी कई कारोबार करने की कोशिश की थी लेकिन असफल रही है. जेएसएलपीएस के समूह से जुड़ने के बाद ट्रेनिंग भी ली और कारोबार करने की जानकारी मिली. प्रतिदिन तीन से चार हजार की आमदनी हो जाती है.:-प्रतिमा देवी



अच्छा लगता है कि उनकी पत्नी कारोबार कर रही है वह कारोबार में हांथ बटा रहे हैं.:- राजेश कुमार, प्रतिमा देवी के पति



प्रतिमा देवी को पहले भी थोड़ा होटल चलाने का अनुभव रहा है. यही वजह है की उन्होंने होटल खोलने का निर्णय लिया. जेएसएलपीएस के तरफ प्रतिमा देवी को ट्रेनिंग दी गई थी. आज प्रतिमा देवी अच्छा कारोबार कर रही है.:- आशुतोष तिवारी, जेएसएलपीएस



