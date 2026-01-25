ETV Bharat / bharat

साधारण परिवार से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक, काव्या सिंह की कहानी देगी युवाओं को नई राह...

नई दिल्ली/नोएडा: वाराणसी की एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली युवा मेधा काव्या सिंह ने आज देश के करोड़ों युवाओं के लिए एक मिसाल पेश की है. प्रतिमा को 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में होने वाले 'प्रेसिडेंट इन हाउस रिसेप्शन' के लिए विशेष निमंत्रण मिला है. यह निमंत्रण भारत सरकार के उस विजन का हिस्सा है, जिसके तहत जमीनी स्तर पर काम करने वाले युवा लीडर्स को राष्ट्रीय मंच पर सम्मान दिया जा रहा है. वर्तमान में यह ग्रेटर नोएडा के एलडिगो ग्रीन मीडोज सोसायटी में लोग रहते हैं.

'विकसित भारत' के विचारों ने दिलाई रिपब्लिक डे रिसेप्शन में जगह

काव्या सिंह बताती है कि उनकी इस यात्रा की शुरुआत पिछले साल युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग' से हुई थी. इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के लगभग 30 लाख युवाओं ने भाग लिया था. जिसमें उन्होने नेशनल लेवल की फाइनलिस्ट बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी विजनरी आइडियाज पेश किए. प्रधानमंत्री ने उनके विचारों को सराहा और स्वीकार किया, जो आज उनके इस बड़े सम्मान का आधार बना,