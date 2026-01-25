साधारण परिवार से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक, काव्या सिंह की कहानी देगी युवाओं को नई राह...

ETV Bharat / bharat

काव्या सिंह को मिला राष्ट्रपति भवन का निमंत्रण (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 25, 2026 at 5:23 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: वाराणसी की एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली युवा मेधा काव्या सिंह ने आज देश के करोड़ों युवाओं के लिए एक मिसाल पेश की है. प्रतिमा को 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में होने वाले 'प्रेसिडेंट इन हाउस रिसेप्शन' के लिए विशेष निमंत्रण मिला है. यह निमंत्रण भारत सरकार के उस विजन का हिस्सा है, जिसके तहत जमीनी स्तर पर काम करने वाले युवा लीडर्स को राष्ट्रीय मंच पर सम्मान दिया जा रहा है. वर्तमान में यह ग्रेटर नोएडा के एलडिगो ग्रीन मीडोज सोसायटी में लोग रहते हैं.

'विकसित भारत' के विचारों ने दिलाई रिपब्लिक डे रिसेप्शन में जगह
काव्या सिंह बताती है कि उनकी इस यात्रा की शुरुआत पिछले साल युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग' से हुई थी. इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के लगभग 30 लाख युवाओं ने भाग लिया था. जिसमें उन्होने नेशनल लेवल की फाइनलिस्ट बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी विजनरी आइडियाज पेश किए. प्रधानमंत्री ने उनके विचारों को सराहा और स्वीकार किया, जो आज उनके इस बड़े सम्मान का आधार बना,

काव्या सिंह को मिला राष्ट्रपति भवन का निमंत्रण (ETV Bharat)
काव्या सिंह के पिता अजय कुमार सिंह और मां प्रतिमा सिंह अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर बेहद भावुक हैं. उनके पिता ने कहा कि,

"यह पूरी तरह प्रतिमा का निर्णय है कि वह भविष्य में किस क्षेत्र में जाकर देश की सेवा करना चाहती हैं, लेकिन वे हमेशा उसके साथ हैं. प्रतिमा का मानना है कि आज के युवाओं में 'असीमित क्षमता' है, बस उसे सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है"

इस साल का गणतंत्र दिवस निमंत्रण पत्र भी अपने आप में खास है. 'अष्टलक्ष्मी' की थीम पर आधारित इस विशेष इन्वाइट बॉक्स में बांस और हस्तशिल्प की कलाकृतियां शामिल हैं, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं. प्रतिमा 26 जनवरी को इसी ऐतिहासिक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी महान हस्तियों के साथ शामिल होंगी.

विशेष निमंत्रण दिखाती काव्या
विशेष निमंत्रण दिखाती काव्या (ETV Bharat)

