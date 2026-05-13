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सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन, बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे प्रतीक

प्रतीक यादव का निधन ( Photo Credit; ETV Bharat )