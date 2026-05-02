प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी बने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष
मशहूर गीतकार प्रसून जोशी को प्रसार भारती बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है.
Published : May 2, 2026 at 6:07 PM IST
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने प्रख्यात गीतकार,लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की.
बयान में कहा गया है कि जोशी, एक जाने-माने क्रिएटिव प्रोफेशनल हैं, जिनका साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और पब्लिक कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा योगदान है, और जो अपनी असरदार राइटिंग और गहरी कल्चरल सेंसिबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आज के भारतीय मीडिया नैरेटिव को बनाने में अहम भूमिका निभाई है.
जोशी के काम में मशहूर फिल्म लिरिक्स, विज्ञापन कैंपेन और सामाजिक रूप से जुड़ी कहानी कहने का तरीका शामिल है, जो देश भर में अलग-अलग तरह के दर्शकों से जुड़ता है.
News Alert ! Noted lyricist Prasoon Joshi appointed chairman of Prasar Bharati.— Press Trust of India (@PTI_News) May 2, 2026
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सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रसून जोशी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती को नई ऊर्जा और नई रचनात्मक आवाज मिलेगी. उन्होंने कहा कि प्रसून जोशी विलक्षण रचनात्मक प्रतिभा वाले व्यक्तित्व हैं,जिन्हें साहित्य,विज्ञापन,कला और सिनेमा जगत में समान वैश्विक पहचान मिली है.
इस नियुक्ति से पहले, जोशी अगस्त 2017 से सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन (CBFC), मुंबई के चेयरपर्सन के तौर पर काम कर रहे थे.
बयान में कहा गया कि उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स के साथ जुड़ते हुए फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन प्रोसेस को मज़बूत करने में योगदान दिया और सीबीएफसीमें उनके कार्यकाल ने क्रिएटिव एक्सप्रेशन और रेगुलेटरी ज़िम्मेदारी के प्रति एक बैलेंस्ड अप्रोच दिखाया.
उत्तराखंड में हुआ था जन्म
प्रसून जोशी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था. शुरुआती शिक्षा के बाद उन्होंने प्रबंधन और संचार के क्षेत्र में भी पढ़ाई की. इतना ही नहीं प्रसून जोशी ने हिंदी फिल्मों के लिए कई लोकप्रिय और भावनात्मक गीत लिखे हैं. उन्होंने तारे जमीन पर, रंग दे बसंती, भाग मिल्खा भाग, फना, हम तुम और ब्लैक जैसी फिल्मों में गीत लिखे. उनके गीतों में संवेदनशीलता, देशभक्ति और सामाजिक सोच की झलक देखने को मिलती है.
क्या है प्रसार भारती?
प्रसार भारती भारत का स्वायत्त सार्वजनिक सेवा प्रसारक है,जो प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत स्थापित हुआ और 1997 से कार्यरत है। इसके अंतर्गत ऑल इंडिया रेडियो (AIR) और दूरदर्शन (DD) आते हैं.
ऑल इंडिया रेडियो देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में शामिल है, जबकि दूरदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर समाचार, शिक्षा, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित करता है. हाल के वर्षों में प्रसार भारती ने डिजिटल विस्तार के तहत वेव्स OTT प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है.
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