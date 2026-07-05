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बांकीपुर उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर..जन सुराज ने की उम्मीदवार की घोषणा

पटना: बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है. प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने अपने पत्ते खोल दिए हैं. बांकीपुर विधानसभा सीट पर पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर उम्मीदवार होंगे. इस बात का फैसला पार्टी की कोर कमेटी में लिया गया है.

पहली बार चुनाव के मैदान में प्रशांत किशोर: जनसुराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर अब पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं. जनसुराज ने उन्हें पटना की प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है. इस घोषणा के साथ ही बांकीपुर उपचुनाव बिहार की सबसे हाई-प्रोफाइल राजनीतिक लड़ाइयों में बदल गया है.

नितिन नवीन करते आ रहे थे प्रतिनिधित्व: बांकीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है. जब से बांकीपुर विधानसभा सीट अस्तित्व में आई है, तब से लगातार बांकीपुर पर भाजपा का कब्जा है. नितिन नवीन लगातार बांकीपुर विधानसभा सीट पर प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे. यह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है.

चुनाव और मतगणना की घोषणा: निर्वाचन आयोग ने यहां 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना की घोषणा की है. इस सीट पर प्रशांत किशोर की अग्निपरीक्षा होगी. प्रशांत किशोर अब तक पर्दे के पीछे रहकर कई दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाते रहे हैं.

प्रत्यक्ष राजनीतिक करियर की शुरुआत: जनसुराज की स्थापना के बाद उन्होंने पूरे बिहार में पदयात्रा की, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में स्वयं चुनाव नहीं लड़ा था. अब बांकीपुर से उनकी उम्मीदवारी को उनके प्रत्यक्ष राजनीतिक करियर की शुरुआत माना जा रहा है. प्रशांत किशोर ने कहा कि पार्टी ने मुझे बांकीपुर से चुनाव लड़ने को कहा है.

"पार्टी के फैसले को हमने मानकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि सरकार के खिलाफ जनादेश होने वाला है. अब तक जो सम्राट चौधरी सरकार ने काम किया है वह सही है या नहीं, अगर हम हार जाते हैं और बीजेपी जीत जाती है तो माना जाएगा कि सम्राट चौधरी बेहतर काम कर रहे हैं." -प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जनसुराज.

बिहार को विकल्प देने का चुनाव: इस चुनाव से बिहार नहीं बदलेगा लेकिन बिहार की राजनीति बदल सकती है. यह सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, यह बिहार को विकल्प देने का चुनाव है. बांकीपुर की जनता इस पर सही निर्णय लेगी. चार लाख मतदाता हैं, सबसे समर्पण, सबसे आशीर्वाद मांग रहे हैं.