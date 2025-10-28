ETV Bharat / bharat

प्रशांत किशोर के पास दो राज्यों की वोटर ID, बिहार और बंगाल में दर्ज है नाम

बीजेपी ने बताया गंभीर मामला: बीजेपी नेता नीरज कुमार का कहना है कि प्रशांत किशोर का नाम बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की वोटर लिस्ट में दर्ज होना कोई साधारण त्रुटि नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता पर सवाल उठाता है.

बिहार में भी वोटर लिस्ट में दर्ज नाम: चुनाव आयोग की साइट पर मौजूद दस्तावेज (https://electoralsearch.eci.gov.in/uesfmempmlkypo) के अनुसार, बिहार में प्रशांत किशोर का नाम सासाराम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज है. उनका पोलिंग स्टेशन मध्य विद्यालय, कोनार है, यह उनका पुश्तैनी गांव भी माना जाता है. वहीं, पश्चिम बंगाल में उनका पोलिंग स्टेशन सेंट हेलेन स्कूल, रानी शंकरी लेन बताया गया है.

बंगाल की वोटर लिस्ट में नाम: इलेक्शन कमिशन की साइट पर मौजूद दस्तावेज ( https://electoralsearch.eci.gov.in/uesfmempmlkypo)के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में प्रशांत किशोर का पता 121 कालीघाट रोड, कोलकाता दर्ज है. यही वह जगह है जहां भवानीपुर में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का मुख्यालय स्थित है. प्रशांत किशोर ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी. उस दौरान वे टीएमसी के राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे.

"‘जन सुराज’ के स्वयंभू नेता ने तृणमूल कांग्रेस के मुख्यालय को अपना पंजीकृत पता क्यों बनाया? क्या यह बिहार चुनावों में किसी छिपी रणनीति का हिस्सा है? हम निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं कि इस मामले की तत्काल और निष्पक्ष जांच हो, दोहरी वोटर आईडी को रद्द किया जाए और नियमों के उल्लंघन पर उचित कार्रवाई हो."- नीरज कुमार, नेता, बीजेपी

नीरज कुमार ने कहा कि बीजेपी हमेशा निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों के लिए प्रतिबद्ध रही है. राजनीतिक सलाहकारों और दलों को सत्ता की लालच में कानून की अनदेखी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. बिहार की जनता सजग है और धोखे को बर्दाश्त नहीं करेगी, ऐसे तथ्यों को वह कड़ा जवाब देगी!

प्रशांत किशोर जब खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, और इस तरह की बात जब सामने आएगी तो इसका नुकसान चुनाव में जनसुराज को हो सकता है. क्योंकि दो जगह से वोटर आईडी कार्ड होना सही नहीं है. यह कानूनन अपराध है. लेकिन कोई उनके खिलाफ केस करेगा तभी कोई कार्रवाई हो सकती है. तेजस्वी यादव भी इसी तरह फंसे थे. इससे प्रशांत किशोर के खिलाफ विरोधियों को भी बोलने का मौका मिल जाएगा. खुद चुनाव लड़ते तो और भी नुकसान हो सकता था. - अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

जनसुराज का पक्ष: इस मामले में जन सुराज पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि 'प्रशांत किशोर पहले पश्चिम बंगाल के वोटर थे. उन्होंने वहां का वोटर कार्ड रद्द करने के लिए आवेदन दे दिया था, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि आवेदन की स्थिति क्या है.'

क्या कहता है कानून: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 के अनुसार, कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकता.धारा 18 स्पष्ट करती है कि किसी मतदाता का नाम एक ही निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए. यदि कोई व्यक्ति अपना मतदान क्षेत्र बदलना चाहता है, तो उसे फॉर्म 8 भरकर पुराने पंजीकरण को रद्द करवाते हुए नई जगह पर नाम ट्रांसफर करवाना अनिवार्य है.

