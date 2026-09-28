प्रशांत किशोर का अब 'मिशन' दिल्ली, PK बोले- छह महीने के मंथन के बाद बनेगा विजन डॉक्यूमेंट
बिहार में लोगों के सामने राज्य के विकास का एक विस्तृत ब्लूप्रिंट रखा गया है और उस केलिए ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है.
Published : September 28, 2026 at 6:13 PM IST
नई दिल्ली: बिहार की राजनीति में जन सुराज अभियान के जरिए मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने वाले प्रशांत किशोर ने पार्टी के राष्ट्रीय व संगठनात्मक विस्तार को लेकर अपनी रणनीति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है. चर्चा में चल रही उन अटकलों पर विराम लगाते हुए, जिनमें ये दावा किया जा रहा था कि जन सुराज पार्टी जल्द ही दिल्ली में अपनी राजनीतिक इकाई शुरू करने जा रही है. इस पर प्रशांत किशोर ने साफ किया कि फिलहाल दिल्ली व अन्य राज्यों में तुरंत पार्टी लॉन्च करने की कोई योजना नहीं है.
जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार से बाहर किसी अन्य राज्य में बिना सोचे-समझे या हड़बड़ी में सिर्फ नाम के लिए संगठन की शाखाएं नहीं खोली जाएंगी. किसी भी नए राज्य, विशेषकर दिल्ली जैसे केंद्र में कदम रखने के लिए एक लंबी व ठोस तैयारी, सही लोगों का चयन, स्पष्ट विजन, पर्याप्त समय और संसाधनों का होना बेहद आवश्यक है.
दिल्ली में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद
बिहार के बाहर जन सुराज के समर्थकों व चाहने वालों की सबसे बड़ी संख्या दिल्ली व एनसीआर में रहती है. लंबे समय से कार्यकर्ताओं व समर्थकों का यह दबाव था कि प्रशांत किशोर स्वयं दिल्ली आकर उनसे मुलाकात करें. इसी सिलसिले में प्रशांत किशोर ने दिल्ली का दौरा कर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया.
प्रशांत किशोर का कहना है कि वर्तमान में दिल्ली में जन सुराज से जुड़े लोगों को व्यवस्थित व संगठित करने के उद्देश्य से एक Non-Resident Biharis (NRB) Chapter का गठन किया गया है. हालांकि इसमें सिर्फ बिहार मूल के लोग ही नहीं, बल्कि देश के अन्य राज्यों के नागरिक भी जन सुराज की विचारधारा से प्रभावित होकर जुड़ रहे हैं. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य इन समर्थकों की उम्मीदों को समझना व भविष्य में उनकी भूमिका को तय करना था.
6 महीने का विचार-विमर्श व विजन डॉक्यूमेंट
प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया है कि राजधानी दिल्ली में किसी भी औपचारिक राजनीतिक विस्तार से पहले कम से कम 6 महीने का समय लिया जाएगा. इस दौरान लगभग 50 से अधिक गहन बैठकों व संवाद सत्रों का आयोजन किया जाएगा. 6 महीने के इस मंथन का मुख्य लक्ष्य दिल्ली की स्थानीय समस्याओं को गहराई से समझना व उनके समाधान के लिए एक ठोस व व्यावहारिक ब्लूप्रिंट या विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना है. उन्होंने कहा है कि सिर्फ राजनीतिक शून्यता या चुनाव का होना (जैसे आगामी नगर निगम चुनाव) किसी राज्य में पार्टी विस्तार का आधार नहीं हो सकता है.
विस्तार के लिए तीन अनिवार्य शर्तें
जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि दिल्ली या देश के किसी भी अन्य राज्य में पार्टी की इकाई तभी गठित की जाएगी जब तीन शर्तें पूरी होंगी, जिसमें संबंधित राज्य की समस्याओं को दूर करने व उसे बेहतर बनाने के लिए एक स्पष्ट और प्रामाणिक ब्लूप्रिंट होना चाहिए. उस ब्लूप्रिंट को जमीन पर लागू करने के लिए समर्पित, ईमानदार व स्थानीय लोगों का मजबूत नेतृत्व उपलब्ध हो. अभियान को सही तरीके से चलाने के लिए पर्याप्त समय व संसाधनों की उपलब्धता हो.
बिहार में जन सुराज की सफलता का हवाला देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि वहां लोगों के सामने राज्य के विकास का एक विस्तृत ब्लूप्रिंट रखा गया है और उसे बैक करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है. यही कार्यशैली दिल्ली के लिए भी अपनाई जाएगी. आगामी 6 महीने के व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही दल यह अंतिम निर्णय लेगा कि दिल्ली में औपचारिक राजनीतिक प्रयास शुरू किया जाए या न किया जाए.
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