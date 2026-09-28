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प्रशांत किशोर का अब 'मिशन' दिल्ली, PK बोले- छह महीने के मंथन के बाद बनेगा विजन डॉक्यूमेंट

प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान ( File Photo )

नई दिल्ली: बिहार की राजनीति में जन सुराज अभियान के जरिए मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने वाले प्रशांत किशोर ने पार्टी के राष्ट्रीय व संगठनात्मक विस्तार को लेकर अपनी रणनीति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है. चर्चा में चल रही उन अटकलों पर विराम लगाते हुए, जिनमें ये दावा किया जा रहा था कि जन सुराज पार्टी जल्द ही दिल्ली में अपनी राजनीतिक इकाई शुरू करने जा रही है. इस पर प्रशांत किशोर ने साफ किया कि फिलहाल दिल्ली व अन्य राज्यों में तुरंत पार्टी लॉन्च करने की कोई योजना नहीं है.