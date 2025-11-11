'चुनाव के समय इस तरह की बातें होती हैं..' दिल्ली ब्लास्ट पर प्रशांत किशोर का अजीबोगरीब बयान
दिल्ली लालकिला कार बम धमाका के बाद बिहार हाई अलर्ट पर है. इस लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है. पढ़ें-
Published : November 11, 2025 at 8:55 AM IST
पटना: दिल्ली में सोमवार को हुए भीषण विस्फोट के बाद बिहार में भी सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है. राज्य में दूसरे चरण के मतदान को लेकर यह कदम उठाया गया है, हालांकि बिहार पहले से ही चुनावी तैयारियों के कारण चौबीसों घंटे सतर्कता बरत रहा है. वहीं इस बीच दिल्ली धमाके को लेकर प्रशात किशोर का अजीबो-गरीब बयान सामने आया है.
दिल्ली ब्लास्ट पर बोले प्रशांत किशोर: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दिल्ली के लालकिला कार बम विस्फोट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनावी मौसम में ऐसी घटनाएं कभी-कभी हो जाती हैं, लेकिन इससे बिहारवासियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने अपील की कि राज्य का विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ा जाए और वोट उसी आधार पर डाले जाएं. किशोर ने जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा संसद में चुने गए सांसदों की जिम्मेदारी है, पक्ष-विपक्ष मिलकर सरकार के साथ खड़े हैं और केंद्र उचित कार्रवाई करेगा.
"चुनाव के समय में इस तरह की बातें यदा कदा होती रहती है. उससे बिहार के लोगों को विचलित होने की जरूरत नहीं है. बिहार का चुनाव है बिहार के मुद्दे पर वोट होना चाहिए. सुरक्षा के लिए बिहार और देश के लोगों ने संसद में लोगों को भेजा है. पक्ष-विपक्ष वहां है. राष्ट्रीय सुरक्षा देश का मामला है. सब लोग सरकार के साथ खड़े हैं, उचित कार्रवाई सरकार करेगी."-प्रशांत किशोर, संस्थापक, जन सुराज
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी: लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, "आतंकवादियों की नजर बहुत पहले से दिल्ली पर थी. इस तरह की साजिश चल ही रही होगी, इसमें कोई दोराय नहीं है. आतंकवादियों की दिल्ली पर निगाहें थी. आतंकवादी ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना चाह रहे थे."
'हम सरकार के साथ' बोले तेजस्वी यादव: दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार विस्फोट को लेकर तेजस्वी यादव ने बोला कि "दुखद सूचना मिली. देश की राजधानी में ऐसे विस्फोट चिंताजनक और पीड़ादायक है. इस दर्दनाक हादसे में जिन परिवारों ने अपने निर्दोष प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और सभी घायलों के शीघ्र अति शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में चाहे वो पुलवामा हो या पहलगाम हम सरकार के साथ दृढ़ता से खड़े रहे हैं. देश की सुरक्षा और संप्रभुता से महत्त्वपूर्ण कुछ भी नहीं है."
"हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि इस मामले की गहन जांच करें एवं निष्पक्ष व पारदर्शी कार्रवाई से जनता को आश्वस्त करें. वहीं दोषियों को कठोर से कठोर सबक सिखाए. आखिर कब तक भारतीय डर के साए में रहेंगे?"-तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष
डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जताया दुख: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण धमाके की खबर अत्यंत दुखद और चिंताजनक है. इस हृदयविदारक घटना में कुछ लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की सूचना अत्यंत पीड़ा देने वाली है.
"दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं एवं शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. घायल सभी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना करता हूं. इस कठिन समय में पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है."-डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ दर्दनाक विस्फोट हृदय को व्यथित कर देने वाला है. इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.
"घायल एवं प्रभावित सभी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है. ईश्वर सभी को इस कठिन समय से उबरने की शक्ति प्रदान करें."- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री
क्या कहती है बिहार की पुलिस: डीजीपी आलोक राज ने मतदाताओं से अपील की कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और मंगलवार को पूरी निडरता के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करें. बिहार विधान सभा चुनाव 2025 को लेकर पहले से ही बिहार में हाई अलर्ट है.
"पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात रहे और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई हो.वहीं नई दिल्ली में हुए ब्लास्ट के मद्देनजर अतिरिक्त सतर्कता का निर्देश दिया गया है."-आलोक राज, डीजीपी
लाल किले के पास कार बम विस्फोट: सोमवार शाम करीब सात बजे दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास खड़ी एक सफेद कार में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी. विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास खड़ी आठ से दस गाड़ियां आग के गोले में तब्दील हो गई और दर्जनों दुकानों व मकानों के शीशे चटक गए. पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने मौके से आरडीएक्स के अवशेष बरामद किए हैं. अब तक 9 शव बरामद हुए हैं, जबकि 23 घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें चार की हालत गंभीर बनी हुई है
