'मैं बिहार छोड़ दूंगा..ये भ्रम है', बिहार चुनाव में जन सुराज की हार के बाद प्रशांत किशोर का पहला बयान
बिहार चुनाव में जन सुराज की हार के बाद पहली बार प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए. उन्होंने आगे की रणनीति बतायी.
Published : November 18, 2025 at 12:13 PM IST|
Updated : November 18, 2025 at 12:20 PM IST
पटना: पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उतरी जन सुराज पार्टी की करारी हार हुई. रिजल्ट के बाद प्रशांत किशोर पहली बार मीडिया के सामने आए और कटाक्ष के साथ प्रेस कांफ्रेंस की शुरुआत की. पीके ने कहा कि चुनाव में वोट कम मिला, लेकिन प्रेस कांफ्रेंस में मीडिया के साथी ज्यादा दिख रहे हैं.
प्रशांत किशोर ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ 3 साल पहले बिहार आया था, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली. संकल्प में कुछ न कुछ कमी रह गयी इसलिए जनता का विश्वास नहीं जीत पाए. जो लोग जीत गए हैं उनको बहुत-बहुत बधाई. जदयू और भाजपा के लोगों पर काम की जिम्मेदारी दी गई है. उसपर वह काम करें.
प्रशांत किशोर ने बिहार छोड़ने के सवाल पर कहा कि 'मैं आप सब से माफी मांगता हूं. जो कुछ कमी है उसे सुधारा जाएगा. मैं बिहार छोड़ दूंगा, ये भ्रम है. मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, दोबारा दोगुने जोश से लड़ेंगे. ये जन सुराज और पीके की जिद है. हमने हिंदू-मुसलमान की राजनीति नहीं की. बिहार को सुधराने की कोशिश जारी रहेगी.
"एक ईमानदार प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. हमसे कुछ गलती हुई, जिसे जनता ने नहीं सुना. हार की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं. हम लोग आत्मचिंतन करेंगे. जब तक सुधार नहीं दूंगा, बिहार से नहीं जाऊंगा." -प्रशांत किशोर, संयोजक, जन सुराज
अपडेट जारी...