ETV Bharat / bharat

प्रशांत किशोर ने टोल फ्री नंबर किया जारी, संन्यास के लिए रखी नई शर्त, बात 2 लाख रुपये की

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रशांत किशोर पहली बार मीडिया के सामने आए. उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि, जब तक सुधार नहीं दूंगा, बिहार से नहीं जाऊंगा. इस दौरान उन्होंने इस्तीफे का भी जिक्र किया साथ ही शर्त भी रख दी.

''NDA अब अपने वादे पर काम करे. अब 1.5 करोड़ महिलाओं को जो 2-2 लाख देने का वादा किया था उसे अब 6 महीने में पूरा करे. अगर ऐसा हो जाता है तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि नीतीश सरकार ने 2-2 लाख रुपये देने का जो वादा किया है, वह पूरा कर दे. मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है.''- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज

प्रशांत किशोर का बयान (ETV Bharat)

'2 लाख रुपया दीजिए' : प्रशांत किशोर ने कहा कि जिनको आपने (NDA सरकार) 10 हजार रुपया दिया है. उन सभी महिलाओं को अगले 6 महीने में 2 लाख रुपया देने की व्यवस्था कीजिए. क्योंकि ऐसा हो गया तो बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, पलायन बंद हो जाएगा. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो स्पष्ट हो जाएगा कि आपने ये 10 हजार रुपये किसी योजना के तहत नहीं बल्कि सिर्फ वोट खरीदने के लिए दिया था.

''लोगों ने जिन मुद्दों पर जिताया है मैं उसका स्वागत करता हूं. स्वरोजगार ही सबसे ज्यादा जरूरी है. उसका वादा नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने किया है. 10-10 हजार रुपया एडवांस के तौर पर महिलाओं को दिया गया है. मैं चाहता हूं कि सरकार अगले 6 महीने में डेढ़ करोड़ परिवारों को 2-2 लाख रुपया दे. ताकि वो स्वरोजगार कर सके. अपने परिवार का भरण पोषण कर सके. जिनके बच्चे तमिलनाडु और गुजरात जाते हैं वह बिहार में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत कर सके.''- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज

टोल फ्री नंबर जारी : प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों के लिए एक टोल फ्री नंबर (9121691216) जारी किया. प्रशांत किशोर ने टोल फ्री नंबर जारी करते हुए कहा कि जिनको भी नीतीश कुमार की सरकार ने ₹10000 दिया है. इसके अलावा जीविका दीदी के माध्यम से जो चीज लोगों तक पहुंचाई गई. अगर 6 महीना में मिलेगा तो ठीक है. हम 6 महीना तक कुछ नहीं बोलेंगे. अगर 6 महीना के बाद ₹200000 नहीं मिलेगा तो आप लोग प्रशांत किशोर की टीम से इसी टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं.