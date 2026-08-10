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Explainer: बांकीपुर के बाद प्रशांत किशोर का अगला टारगेट क्या? MLC चुनाव में 'तीसरे विकल्प' की तैयारी

बांकीपुर जीत के बाद प्रशांत किशोर की नजर MLC चुनाव पर है. आठ सीटों में संभावित एंट्री से NDA-महागठबंधन की चिंता बढ़ी है. रिपोर्ट- अविनाश

MLC चुनाव में 'तीसरे विकल्प' की तैयारी
MLC चुनाव में 'तीसरे विकल्प' की तैयारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 10, 2026 at 8:20 PM IST

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पटना: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद प्रशांत किशोर की राजनीतिक सक्रियता का अगला पड़ाव क्या होगा? बिहार की राजनीति में अब इस सवाल की चर्चा तेज है. नवंबर 2026 में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की आठ विधान परिषद सीटों का कार्यकाल पूरा होने वाला है. ऐसे में माना जा रहा है कि जन सुराज इन चुनावों को बिहार में अपने संगठन के विस्तार और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के बड़े मौके के तौर पर देख रही है. जन सुराज की ओर से अभी उम्मीदवारों का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संभावित दावेदारी ने एनडीए और महागठबंधन दोनों की रणनीतिक चिंता बढ़ा दी है.

बांकीपुर की जीत ने बदला सियासी समीकरण : प्रशांत किशोर की बांकीपुर जीत को केवल एक विधानसभा सीट का परिणाम नहीं माना जा रहा. इस जीत ने जन सुराज के लिए बिहार की चुनावी राजनीति में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है. अब पार्टी अगर विधान परिषद की आठों सीटों पर समर्थित उम्मीदवार उतारती है, तो शिक्षक और स्नातक मतदाताओं के बीच उसे अपनी राजनीतिक पकड़ परखने का मौका मिलेगा.

बांकीपुर की जीत ने बदला सियासी समीकरण (ETV Bharat)

आठ MLC सीटें, जिन पर टिकी है नजर : बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की आठ सीटों का कार्यकाल नवंबर में पूरा हो रहा है. इनमें पटना, तिरहुत, दरभंगा और कोसी की स्नातक सीटें तथा पटना, सारण, तिरहुत और दरभंगा की शिक्षक सीटें शामिल हैं. चुनाव आयोग की तैयारियां चल रही हैं और सितंबर में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है.

अभी ऐलान नहीं, लेकिन जन सुराज की तैयारी शुरू : जन सुराज ने अभी तक इन सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं. पार्टी के प्रवक्ता तारिक का कहना है कि जन सुराज विधान परिषद ही नहीं, पंचायत स्तर तक चुनाव लड़ने की तैयारी रखती है. ऐसे में चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवारों की तस्वीर स्पष्ट होने की उम्मीद है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ईटीवी भारत GFX.)

सारण से पहले ही दिख चुका है जन सुराज का असर : जन सुराज के लिए विधान परिषद का मैदान पूरी तरह नया नहीं है. सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आफाक अहमद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे और उन्हें प्रशांत किशोर की पार्टी का समर्थन मिला था. यह परिणाम जन सुराज के लिए महत्वपूर्ण संकेत माना गया. अब सवाल यह है कि क्या पार्टी इस मॉडल को बाकी सीटों पर भी दोहरा पाएगी?

लगातार दो चुनावी झटकों से NDA सतर्क : NDA के लिए यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के दो चुनावी मुकाबलों में उसे झटका लगा है. भोजपुर-बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में NDA को हार का सामना करना पड़ा. ऐसे में विधान परिषद की आठ सीटों का चुनाव सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए अपनी राजनीतिक पकड़ साबित करने की अगली बड़ी परीक्षा बन सकता है.

शिक्षक और स्नातक मतदाताओं की नाराजगी बड़ा फैक्टर : विधान परिषद की इन सीटों पर आम मतदाता नहीं, बल्कि निर्धारित योग्यता रखने वाले स्नातक और शिक्षक मतदाता मतदान करते हैं. यही वजह है कि स्थानीय मुद्दों के साथ शिक्षा, रोजगार, वित्त रहित शिक्षकों की मांग और विश्वविद्यालयों से जुड़े मुद्दे सीधे चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं. यूजीसी कानून को लेकर नाराजगी की चर्चा भी राजनीतिक दलों के बीच रणनीति का हिस्सा बन गई है.

NDA का दावा- 'काम किया है, आठों सीट जीतेंगे' : भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह का दावा है कि बिहार सरकार ने शिक्षकों और स्नातकों के हित में काफी काम किया है और NDA सभी आठ सीटों पर जीत हासिल करेगा. प्रशांत किशोर के संभावित उम्मीदवारों को लेकर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जनता NDA के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करेगी. हालांकि, यूजीसी कानून को लेकर कथित नाराजगी के सवाल पर उन्होंने टिप्पणी करने से परहेज किया.

''हम लोगों की सरकार शिक्षक और स्नातकों के लिए काफी काम किया है, इसलिए हम लोग सभी आठ विधान परिषद की सीटें इस बार जीतेंगे. कहीं कोई चुनौती नहीं है. लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जनता मालिक है. जनता जिसे पसंद करे हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि एनडीए उमीदवार को ही जनता वोट देगी.''- लेसी सिंह, भवन निर्माण मंत्री, बिहार

भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह
भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह (ETV Bharat)

पटना से ये दो दिग्गज : पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार एक बार फिर मैदान में हैं. वहीं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से BJP के नवल किशोर यादव चुनावी तैयारी में जुटे हैं. दोनों नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और प्रशांत किशोर की संभावित एंट्री से उन्हें कोई विशेष चुनौती महसूस नहीं हो रही.

दरभंगा में फिर मैदान में कांग्रेस का पुराना चेहरा : दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी चुनाव प्रचार में सक्रिय हो गए हैं. उनका दावा है कि उन्होंने पिछली बार करीब पांच हजार वोट के अंतर से जीत दर्ज की थी और इस बार उससे अधिक मतों से जीत हासिल करेंगे. ऐसे में दरभंगा की लड़ाई में भी मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना बन सकती है.

तिरहुत में बंशीधर बृजवासी फिर देंगे चुनौती : तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान निर्दलीय बंशीधर बृजवासी ने JDU के अभिषेक झा को हराकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया था. इस बार दोनों चेहरे फिर चुनाव मैदान में हैं. बंशीधर की पिछली जीत ने यह संकेत दिया था कि सीमित मतदाता वाली इन सीटों पर स्थापित राजनीतिक दलों के लिए निर्दलीय या नए विकल्प चुनौती बन सकते हैं.

बागी और पाला बदलने वाले उम्मीदवार भी करेंगे खेल : सिर्फ प्रशांत किशोर ही NDA और महागठबंधन के लिए चुनौती नहीं होंगे. इन सीटों पर बागी और निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी समीकरण बदल सकते हैं. विधानसभा चुनाव के दौरान JDU छोड़कर RJD में शामिल हुए डॉ. संजीव कुमार का नाम भी पटना स्नातक सीट के संभावित दावेदारों में चर्चा में है. अगर मजबूत स्थानीय चेहरे मैदान में उतरते हैं, तो मुख्य मुकाबले के वोटों का बंटवारा निर्णायक हो सकता है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

आठ सीटों पर कौन-कौन मैदान में? : मौजूदा समीकरण के मुताबिक पटना स्नातक से नीरज कुमार, तिरहुत स्नातक से बंशीधर बृजवासी, दरभंगा स्नातक से सर्वेश कुमार और कोसी स्नातक से डॉ. एनके यादव प्रमुख चेहरों में हैं. शिक्षक सीटों पर पटना से नवल किशोर यादव, सारण से आफाक अहमद, तिरहुत से संजय कुमार सिंह और दरभंगा से मदन मोहन झा चुनावी मैदान में हैं.

चार स्नातक सीटों पर करीब 4.85 लाख मतदाता : चुनाव आयोग की जारी मतदाता सूची के अनुसार चारों स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल करीब 4.85 लाख मतदाता हैं. इनमें तिरहुत स्नातक क्षेत्र में लगभग 1.35 लाख, कोसी में करीब 1.34 लाख, दरभंगा में करीब 1.27 लाख और पटना स्नातक क्षेत्र में करीब 88 हजार मतदाता हैं. यानी सबसे बड़ा वोट बैंक तिरहुत और सबसे छोटा पटना स्नातक क्षेत्र में है.

शिक्षक सीटों पर करीब 45 हजार वोटर : चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल करीब 45,660 मतदाता हैं. पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 16,689, सारण में 10,800, तिरहुत में 9,204 और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 8,967 मतदाता हैं. सीमित और अपेक्षाकृत संगठित वोट बैंक होने के कारण इन चुनावों में उम्मीदवारों की व्यक्तिगत पहुंच और संगठन की सक्रियता बेहद अहम मानी जाती है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

NDA की चिंता के चार बड़े कारण : NDA के सामने सबसे बड़ी चुनौती वित्त रहित शिक्षकों की लंबित मांगें हैं. दूसरा, यूजीसी कानून को लेकर एक वर्ग में नाराजगी की चर्चा है. तीसरा, बांकीपुर के बाद बेरोजगार स्नातकों के बीच नया राजनीतिक विकल्प तलाशने की प्रवृत्ति चुनावी गणित प्रभावित कर सकती है. चौथा, बागी और निर्दलीय उम्मीदवार स्थापित दलों के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं.

'अब मुकाबला सिर्फ NDA बनाम महागठबंधन नहीं' : राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे के मुताबिक शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या सीमित होती है और चुनाव का प्रबंधन भी अलग तरीके से होता है. उनके अनुसार यूजीसी कानून और दूसरे मुद्दों को लेकर अगर नाराजगी है, तो उसका असर इन चुनावों में भी दिखाई दे सकता है. बांकीपुर की जीत के बाद प्रशांत किशोर का मनोबल बढ़ा है और अब मतदाताओं के सामने NDA और महागठबंधन के अलावा तीसरा विकल्प भी मौजूद होगा.

''जिस प्रकार से यूजीसी कानून को लेकर नाराजगी है, तो उसका असर होने वाले MLC चुनाव में भी दिखेगा और प्रशांत किशोर बड़ी चुनौती बनेंगे. इसलिए यह चुनाव एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए आसान नहीं होने वाला है. क्योंकि अभी तक एनडीए और महागठबंधन दोनों के बीच ही लड़ाई था. अब वोटर के पास तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर के रूप में होगा.''- अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे
राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे (ETV Bharat)

प्रशांत किशोर के लिए बड़ा टेस्ट भी होगा : अगर जन सुराज आठों सीटों पर उम्मीदवार उतारती है, तो यह केवल NDA के खिलाफ चुनौती नहीं होगी, बल्कि खुद प्रशांत किशोर के लिए भी संगठनात्मक क्षमता की परीक्षा होगी. विधान परिषद चुनाव विधानसभा चुनाव से बिल्कुल अलग होते हैं. सीमित मतदाता, क्षेत्रीय नेटवर्क, शिक्षक-स्नातक संगठनों में पकड़ और उम्मीदवार की व्यक्तिगत विश्वसनीयता यहां निर्णायक भूमिका निभाती है.

NDA ने शुरू की चुनावी कवायद : संभावित चुनौती को देखते हुए NDA में चुनावी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है. JDU प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने संभावित उम्मीदवारों के साथ बैठक कर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया है. NDA की कोशिश है कि टिकट वितरण से पहले ही संगठनात्मक स्तर पर तैयारी पूरी कर ली जाए और संभावित बागियों को भी साधा जा सके.

महागठबंधन के सामने उम्मीदवार चयन की चुनौती : NDA के मुकाबले महागठबंधन में कई सीटों पर उम्मीदवारों की तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है. ऐसे में अगर प्रशांत किशोर मजबूत चेहरे उतारते हैं, तो विपक्षी वोटों का बंटवारा महागठबंधन के लिए भी चुनौती बन सकता है. खासकर उन सीटों पर जहां पहले से ही निर्दलीय और बागी उम्मीदवार मजबूत स्थिति में हैं.

सितंबर में अधिसूचना के बाद साफ होगा पूरा खेल : आठों सीटों के लिए सितंबर में चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होने की संभावना है. इसके बाद नामांकन, उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा और गठबंधनों की रणनीति सामने आएगी. फिलहाल NDA के संभावित उम्मीदवार मैदान में सक्रिय हैं, जबकि महागठबंधन और जन सुराज की अंतिम तस्वीर का इंतजार है.

क्या MLC चुनाव से संगठन फैलाएंगे प्रशांत? : बांकीपुर की जीत के बाद प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस जीत को एक सीट तक सीमित न रहने देने की है. विधान परिषद की आठ सीटें उन्हें बिहार के अलग-अलग सामाजिक और पेशेवर समूहों तक पहुंच बनाने का मौका दे सकती हैं. अगर जन सुराज इन चुनावों में मजबूत प्रदर्शन करती है, तो यह पार्टी के लिए विधानसभा से बाहर भी एक संगठित राजनीतिक आधार तैयार करने का संकेत होगा.

बांकीपुर के बाद अगला ‘खेला’ MLC चुनाव में? : अभी यह तय नहीं है कि प्रशांत किशोर सभी आठ सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे या चुनिंदा सीटों पर दांव लगाएंगे. लेकिन उनकी संभावित एंट्री ने चुनाव को NDA बनाम महागठबंधन की पारंपरिक लड़ाई से आगे बढ़ा दिया है. सीमित मतदाता, स्थानीय मुद्दे, शिक्षक-स्नातक वर्ग की नाराजगी और मजबूत निर्दलीय चेहरों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या बांकीपुर की जीत के बाद प्रशांत किशोर विधान परिषद चुनाव में भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर पाएंगे?

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