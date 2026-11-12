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सीएम सम्राट और प्रशांत किशोर की मुलाकात ने चौंकाया! कल तक आरोप..आज मुस्कुराकर मिलाये हाथ

चर्चा में सीएम सम्राट और प्रशांत किशोर की मुलाकात ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की राजनीति में एक-दूसरे के खिलाफ तीखे बयान देने वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर आज जब आमने-सामने आए तो न कोई तल्खी दिखी और न ही सियासी तकरार. दोनों ने मुस्कुराते हुए एक-दूसरे से हाथ मिलाया और हालचाल पूछा.

चर्चा में सीएम सम्राट और प्रशांत किशोर की मुलाकात