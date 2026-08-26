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Explainer: बिहार में प्रशांत किशोर के लिए खेल पलटेंगे पूर्व IAS-IPS? जानिए कैसे

मनोज भारती ने बेलारूस, यूक्रेन और इंडोनेशिया में राजदूत रहे.टिमोर-लेस्ते में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया. विदेश मंत्रालय में सचिव (प्रशासन) और आर्थिक कूटनीति से जुड़ी वरिष्ठ जिम्मेदारियां भी संभाली. इंडोनेशिया में राजदूत रहते हुए G-20 से जुड़े दायित्वों में भी उनकी भूमिका थी. मार्च 2023 में विदेश सेवा से रिटायर होने के बाद वे जन सुराज से जुड़े और 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए.

कौन हैं मनोज भारती?: जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती 1998 बैच के विदेश सेवा के आईएफएसस अधिकारी हैं. पढ़ाई के क्षेत्र में मनोज भारती विलक्षण थे और सबसे पहले IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में B.Tech और IIT दिल्ली से M.Tec की डिग्री हासिल की.

मनोज भारती की भूमिका सबसे अहम: नौकरशाहों से सजी पीके की टीम में पहला नाम मनोज भारती का जुड़ा. इंडियन फॉरेन सर्विस कैडर के अवकाश प्राप्त अधिकारी मनोज भारती को प्रशांत किशोर ने पहले अध्यक्ष के रूप में जोड़ा. वह पीके के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं और प्रदेश की कमान उन्हीं के हाथों है. मनोज भारती जन सुराज के लिए रणनीतिकार और सहयोगी दोनों की भूमिका निभा रहे हैं.

6 पूर्व आईएएस अधिकारी: इससे पहले मई 2023 के शुरुआत में अजय कुमार द्विवेदी, अरविंद कुमार सिंह, ललन सिंह यादव, तुलसी हजरा, सुरेश शर्मा और गोपाल नारायण सिंह जैसे 6 सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी (आईएएस/प्रमोटेड आईएएस) भी जन सुराज से जुड़े थे.

12 पूर्व आईपीएस अधिकारी: मई 2023 में जितेंद्र मिश्रा (सेवानिवृत्त डीजीपी), एस.के. पासवान, कब सिंह, उमेश सिंह, अनिल सिंह, शिवा कुमार झा, अशोक कुमार सिंह और राकेश कुमार मिश्रा सहित कुल 12 सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी प्रशांत किशोर के अभियान में शामिल हुए थे.

30 से ज्यादा पूर्व अफसरों का साथ: प्रशांत किशोर ने दल के गठन के बाद से ही बड़ी संख्या में नौकरशाहों को दल में शामिल किया है. जन सुराज से जुड़े सूत्रों का दावा है कि मई 2023 से अब तक 30 से ज्यादा रिटायर्ड IAS और IPS अधिकारी संगठन से जुड़ चुके हैं. अभियान से अब तक 12 रिटायर्ड IPS, चार रिटायर्ड IAS और 6 पूर्व BAS अधिकारी प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़ चुके हैं.

इन अफसरों को बिहार की जमीनी प्रशासनिक व्यवस्था, कानून-व्यवस्था, जातीय-सामाजिक समीकरण, विकास की चुनौतियों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की सीधी जानकारी है. प्रशांत किशोर का मानना है कि नौकरशाहों के अनुभव जन सुराज की नीति और रणनीति वाले हिस्से में इस्तेमाल किया जा सकता है.

अफसरों का अनुभव बनेगा पीके का हथियार?: प्रशांत किशोर की राजनीति का फोकस सिर्फ चुनावी गणित नहीं, बल्कि शासन और प्रशासन के मॉडल पर भी रहा है. ऐसे में लंबे समय तक बिहार के अलग-अलग जिलों और विभागों में काम कर चुके पूर्व आईएएस-आईपीएस अधिकारियों का अनुभव उनके लिए अहम हो सकता है.

पटना: बांकीपुर फतह के बाद जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक बार फिर नए जोश के साथ सूबे की सियासत में सक्रिय हो गए हैं. वह फिलहाल वह बांकीपुर की जनता के प्रति आभार कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, जल्द ही प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम में करेंगे. उनके अभियान को नई धार देंगे कई पूर्व नौकरशाह. वैसे तो पार्टी में लगातार पूर्व आईएएस और पूर्व आईपीएस शामिल हो रहे हैं लेकिन कुछ पूर्व अधिकारियों पर बड़ी जिम्मेदारी है, जो उनके लिए न केवल रणनीति बनाते हैं बल्कि उसे जमीन पर उतारने में भी अहम भूमिका निभाते हैं.

पीके के रणनीतिकार हैं ललन जी: पूर्व आईएएस अधिकारी ललन जी शुरुआती दौर से जनसुराज के अभियान से जुड़े हैं. प्रशांत के साथ पदयात्रा के दौरान भी थे और पार्टी के संविधान निर्माण कमेटी में भी इन्हें जगह मिली थी. ललन जी 1981 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और कई जिलों में इन्होंने डीएम के रूप में काम किया है. वर्तमान में वह ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं.

क्या कहते हैं ललन जी?: पूर्व आईएएस अधिकारी ललन जी कहते हैं प्रशांत किशोर बिहार को बदलना चाहते हैं. इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग भी इसी वजह से जुड़े हैं. हम लोग मजबूती से प्रशांत किशोर के साथ खड़े हैं. बांकीपुर में हमारा प्रयास रंग लाया है आने वाले दिनों में भी हम बेहतर नतीजे देंगे.

"मैंने प्रशांत किशोर के साथ अभियान की शुरुआत की है और पूरे पदयात्रा के दौरान मैं उनके साथ था. प्रशांत किशोर कहते हैं कि अच्छा आदमी अच्छी सोच और सामूहिक प्रयास अगर होगा तो बिहार बदल पाएगा. कुछ ऐसा ही सपना मेरा भी है."- ललन जी, पूर्व आईएएस अधिकारी सह जन सुराज नेता

आरके मिश्रा हैं जन सुराज के मजबूत कड़ी: पूर्व डीजीपी आरके मिश्रा प्रशांत किशोर की पार्टी के मजबूत कड़ी हैं. हर अवसर पर आरके मिश्रा प्रशांत किशोर के साथ रहते हैं. आरके मिश्रा यानी राकेश कुमार मिश्रा बिहार कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी रहे हैं. वे 1989 के भागलपुर दंगों के दौरान भागलपुर के एसपी रहे और बाद में बिहार होमगार्ड एवं फायर सर्विसेज के DG समेत महत्वपूर्ण पदों पर रहे. उन्हें पुलिस मेडल और राष्ट्रपति पुलिस मेडल भी मिला था.

बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर (सौ. जन सुराज X हैंडल)

अरविंद कुमार सिंह हैं कोर कमेटी के सदस्य: अरविंद कुमार सिंह 1981 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं. वे भोजपुर जिले के रहने वाले हैं. कैमूर और पूर्णिया के जिलाधिकारी के रूप में भी काम कर चुके हैं. सेवानिवृत्ति के समय वे बिहार सरकार में सचिव पद पर थे. वर्ष 2023 में वे प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान से जुड़े और बाद में पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. पार्टी ने उन्हें प्रदेश स्तर पर कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी थी.

अजय द्विवेदी भी जनसुराज में हैं सक्रिय: प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान से जुड़े पूर्व आईएएस अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी का नाम भी शामिल है. अजय द्विवेदी 1981 बैच के IAS अधिकारी हैं. वे पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं और बिहार सरकार में कैबिनेट विभाग के विशेष सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. 2023 में वे प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान से जुड़े छह पूर्व IAS अधिकारियों में शामिल हुए हैं.

बिहार में बदलाव चाहते हैं जितेंद्र मिश्रा: पूर्व आईपीएस जितेंद्र मिश्रा प्रशांत किशोर की टीम के मजबूत कड़ी हैं. पूर्व आईपीएस अधिकारी जितेंद्र मिश्रा 2004 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं. वे बिहार में होमगार्ड के पुलिस महानिरीक्षक (IG) के पद से सेवानिवृत्त हुए. समस्तीपुर से जुड़े जितेंद्र मिश्रा ने प्रशासनिक अनुभव को जनसरोकार और बेहतर शासन के मुद्दों से जोड़ने की बात कही थी. जन सुराज के अभियान से जितेंद्र मिश्रा शिद्दत के साथ जुड़े हैं और वह बिहार की तमाम समस्याओं का समाधान चाहते हैं.

पूर्व आईपीएस जितेंद्र कुमार मिश्रा (ETV Bharat)

"प्रशांत किशोर जी के साथ हम मजबूती के साथ खड़े हैं. मैं यहां पर विधायक या सांसद बनने नहीं आया हूं प्रशांत किशोर बिहार को बदलना चाहते हैं. इस वजह से हम उनके साथ खड़े हैं. प्रशांत किशोर ने पलायन रोकने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और बिहार में विकास को लेकर जो संकल्प लिया है, उसे हम लोग पूरा करना चाहते हैं."- जितेंद्र कुमार मिश्रा, पूर्व आईपीएस सह जन सुराज नेता

क्यों पीके के साथ जुड़े पूर्व नौकरशाह?: बासा के पूर्व अधिकारी और जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके अरविंद तिवारी कहते हैं कि नौकरशाह के पास लंबा प्रशासनिक अनुभव होता है. उस अनुभव का लाभ राजनीतिक दल के साथ जुड़ता है तो नतीजे अच्छे आते हैं. वे कहते हैं, 'मैं भी प्रशांत जी के साथ बिना कोई स्वार्थ के जुड़ा हूं और उनके बिहार बदलने के सोच को धरातल पर लाने के लिए मैं काम कर रहा हूं.'

क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार कहते हैं कि प्रशांत किशोर ने सबसे ज्यादा भरोसा नौकरशाहों पर किया है. उनके साथ बड़ी संख्या में नौकरशाह ही जुड़े हैं. असल में नौकरशाहों को लगता है कि पीके की रणनीति से उन्हें राजनीति में जगह मिलेगी और वह कुछ बेहतर कर पाएंगे. वहीं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी नौकरशाहों के अनुभव और प्रशासनिक क्षमता का लाभ उठाना चाहते हैं.

"मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पूर्व नौकरशाहों की मदद से प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे. असली ताकत तो महिला और युवा हैं. हां ब्यूरोक्रैट सम्मानित व्यक्ति हैं तो उनके पास अच्छी पॉलिसी और बेहतर रणनीति की समझ होती है, जिसका कुछ फायदा मिल सकता है."- डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

कई नौकरशाहों के सपने रहे अधूरे: बिहार में वैसे तो कई नौकरशाह राजनीति में आये. ज्यादातर नौकरशाहों को जनता ने नकार दिया. पूर्व डीजीपी डीपी ओझा चुनाव लड़े लेकिन सदन नहीं पहुंच पाए. पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी लेकिन किसी भी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया. पूर्व डीजीपी आशीष रंजन सिन्हा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी पूरी नहीं हुई.

पूर्व आईएएस आरसीपी सिंह भी हुए थे जन सुराज में शामिल (सौ. जन सुराज X हैंडल)

सुनील कुमार रिटायरमेंट के बाद बने मंत्री: कुछ अधिकारी राजनीति में कामयाब भी हुए लेकिन उनकी संख्या बेहद कम है. पूर्व डीजी सुनील कुमार जेडीयू में हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं. पूर्व आईएएस आरसीपी सिंह जेडीयू में आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री भी बने. नौकरी से रिटायर होने के साथ ही इन्हें राजनीति में सफलता मिल गई. इसके अलावे पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा भी बक्सर से बीजेपी के विधायक बने हैं. आनंद मिश्रा और आरसीपी सिंह भी जन सुराज में रह चुके हैं.

कब से यात्रा पर निकलेंगे?: प्रशांत किशोर जल्द ही बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं. औपचारिक तिथि घोषित नहीं हुई है लेकिन चर्चा है कि 15 सितंबर से यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं. बांकीपुर से विधायक बनने के बाद ये उनकी पहली यात्रा होगी. उनकी कोशिश पार्टी और संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ नए सिरे से आम लोगों से जुड़ने की है. इसके लिए जहां एक तरफ जमीन पर कार्यकर्ता डंटे हुए हैं, वहीं पूर्व नौकरशाह रणनीति बनाने में जुटे हैं.

2025 चुनाव में मिली थी नाकामी: 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को बड़ी नाकामी हाथ लगी थी. उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला था. 243 में से 238 सीटों पर जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार खड़े थे लेकिन एक भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई. 236 सीटों पर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी. जिस बांकीपुर से अभी प्रशांत किशोर विधायक बने हैं, उस सीट पर भी पार्टी को मात्र 7,717 वोट मिले थे.

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