राजनीति से संन्यास लेंगे प्रशांत किशोर? नीतीश कुमार पर भविष्यवाणी की लेकिन खुद 0 पर निपट गए
अर्स या फर्श की बात करने वाले प्रशांत किशोर बिहार चुनाव में फेल साबित हुए. सवाल है कि कहां चूक हुई? पढ़ें स्पेशल रिपोर्ट..
Published : November 14, 2025 at 5:34 PM IST
रिपोर्ट: आदित्य कुमार झा
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तस्वीर साफ हो गई है. एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है. 200 से अधिक सीटों पर जीत मिलती दिख रही है. इस चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ-साथ प्रशांत किशोर की भी सियासत दांव पर थी. जो परिणाम आए हैं, उससे प्रशांत के सपने टूट गए. उनकी पार्टी जन सुराज का खाता भी नहीं खुला. इसके साथ ही ये भी सवाल उठने लगे हैं कि नीतीश कुमार पर भविष्यवाणी करने वाले पीके क्या राजनीति छोड़ देंगे? उन्होंने खुद कहा था कि अगर जेडीयू को 25 से ज्यादा सीट आई तो वह संन्यास ले लेंगे.
पीके का खाता भी नहीं खुला: प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव के दौरान कई बार दावा किया था कि बिहार में इस बार व्यवस्था का परिवर्तन होगा और जन सुराज पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा था कि यदि 120–130 या उससे कम सीटें नहीं मिलतीं तो यह उनकी हार होगी लेकिन उनकी पार्टी जीरो पर आउट होती नजर आ रही है.
सभी सीटों पर उतारे थे प्रत्याशी: प्रशांत किशोर ने शुरू से ही यह घोषणा कर रखी थी कि वह बिहार की सभी 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे. अपने दावे के मुताबिक सभी सीटों पर जन सुराज ने उम्मीदवारों का ऐलान भी किया. हालांकि दानापुर विधानसभा क्षेत्र से उनके प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया. इसके अलावे कई सीटों पर उनके उम्मीदवारों ने पार्टी की सहमति के बगैर ही नामांकन वापस लेकर एनडीए को समर्थन कर दिया.
खुद नहीं लड़े चुनाव: विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा भी हुई. उन्होंने खुद कई बार कहा था कि पार्टी अगर तय करती है तो वह राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं. बाद में उनके गृह विधानसभा क्षेत्र करगहर से चुनाव लड़ने की चर्चा हुई लेकिन वह चुनाव नहीं लड़े. प्रशांत किशोर खुद चुनावी उम्मीदवार नहीं बने. उन्होंने कहा कि वे सिर्फ संगठन-काम करेंगे. उनका तर्क था कि पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि यदि आप चुनाव में उलझ जाएगा तो कई सीटों पर प्रचार में दिक्कत हो सकती है.
प्रोफेशनल वर्कर की टीम: चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एक लंबी प्रोफेशनल्स की टीम तैयार है. आईपैक के माध्यम से उनके लोग कई विधानसभा चुनावों में देश के अन्य राज्यों में भी जाकर चुनावी रणनीति में उनका सहयोग करते रहे हैं. जब बिहार में उन्होंने पदयात्रा शुरू की तो वैसे ही प्रोफेशनल युवाओं के साथ पूरे बिहार में उनका पूरा काफिला चला. गांव-गांव जाकर पदयात्रा की और लोगों के बीच बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बात रखी. पूरे बिहार में पदयात्रा हो या पटना के गंगा के किनारे सत्याग्रह आश्रम लगाकर लोगों को बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए ट्रेनिंग देने का काम हो इन प्रोफेशनल लड़कों ने प्रशांत किशोर के साथ मिलकर उनका अभियान को आगे बढ़ने का काम किया.
जन सुराज का गठन: 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर ने बिहार में नई पार्टी जन सुराज का गठन किया. पटना के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ. जहां प्रशांत किशोर ने ऐलान किया था कि 2025 के चुनाव में बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा. पार्टी की स्थापना हुई उन्होंने पार्टी में कोई बड़ा पद नहीं लिया लेकिन पिछले 3 वर्षों से जिस तरीके से उनकी पदयात्रा बिहार में चल रहा थी, उसे आगे भी जारी रखने की बात उन्होंने कही.
पार्टी के गठन के कुछ ही महीने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के चार सीटों पर उपचुनाव हुआ. प्रशांत किशोर की पार्टी ने सभी जगहों पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया. हालांकि उस चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाई लेकिन पहले ही चुनाव में उनकी पार्टी को इन चारों विधानसभा क्षेत्र में लगभग 60000 वोट मिला. प्रशांत किशोर ने इस समय से यह दावा करना शुरू कर दिया था कि 2025 के चुनाव में हर हाल में जन सुराज की सरकार बनानी है. उन्होंने दावा किया था कि 2025 में जो बिहार के बाहर रहने वाले लोग छठ में अपने घर आएंगे, उन्हें नौकरी के लिए फिर बाहर नहीं जाना पड़ेगा. जन सुराज की सरकार बनेगी तो 15000 से ₹20000 तक की नौकरी ऐसे युवाओं को बिहार में ही दी जाएगी.
बिहार की पदयात्रा की: चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कई राज्यों में बड़े राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम किए. उनका दावा है कि देश के कई राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया. वह यहां तक दावा करते हैं कि 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी तो उसका पूरा रणनीति उन्होंने ही बनाया था.
क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रो एनके चौधरी का कहना है कि प्रशांत किशोर मूल रूप से एक चुनावी रणनीतिकार हैं, जिन्होंने अलग-अलग राज्यों में चुनावी अभियान चलाए हैं. वे नए किस्म के राजनीतिक बदलाव के बड़े चेहरे भी बने लेकिन बिहार में राजनीति सिर्फ सुशासन या व्यवस्था परिवर्तन की भाषा से नहीं चलती. ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में जाति के 'चक्रव्यूह' को तोड़ नहीं पाए.
"यहां जाति, समुदाय, स्थानीय समीकरण, सामाजिक गठबंधन का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है. बिहार में उनकी सीधी लड़ाई एनडीए और महागठबंधन में थी, बिहार में इन दोनों गठबंधन का पहले से स्थापित जाति-समूह और वोट बैंक है. इसलिए जन सुराज की व्यवस्था-परिवर्तन वाली अपील बेशक आकर्षक थी लेकिन वह यह आकलन करने में चूक गए कि यहां कास्ट-पॉलिटिक्स की जमीन पर राजनीति होती है."- प्रो एनके चौधरी, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक
जनता का फैसला मंजूर: विधानसभा चुनाव में जन सुराज के खराब प्रदर्शन पर प्रवक्ता संजय ठाकुर ने कहा कि जनता का फैसला उनको स्वीकार्य है. कहां पर चूक हुई है, इसको लेकर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता बैठकर इसकी समीक्षा करेंगे. उन्होंने कहा कि नए सिरे से संघर्ष करेंगे और व्यवस्था बदलने तक अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे.
"जनादेश मंजूर है. हमारी पार्टी फिर से नए सिरे से संघर्ष करेगी और बिहार के युवाओं एवं नौजवानों महिलाओं की लड़ाई आगे भी जारी रखेगी. बिहार में जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ना प्रशांत किशोर थकेंगे ना जन सुराज कमजोर होगी."- संजय ठाकुर, प्रवक्ता, जन सुराज पार्टी
चुनाव एक्सपर्ट फिर भी क्यों हारे?: सुनील पांडेय का मानना है कि चुनाव लड़ने और लड़वाने में बहुत अंतर है. प्रशांत किशोरी यह दावा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने ही सत्ता में बैठाया. ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने में उनका योगदान है. नीतीश कुमार को भी बिहार में उन्होंने ही बुरे समय में साथ देकर सत्ता में बैठाया. अब सवाल उठता है कि खुद क्यों नहीं चुनाव जीत सके?
"डेमोक्रेसी में सत्ता की कुर्सी पर जनता बैठाती है. जनता की नब्ज को पकड़ना बड़ा ही कठिन काम है. भले ही मंत्री हों या बड़े नेता यह दावा करते हैं कि उनकी जनता पर बहुत अच्छी पकड़ है लेकिन दावा करने में और वास्तविकता में बहुत अंतर होता है."- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार
चूक गए प्रशांत किशोर: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का मानना है कि भले ही प्रशांत किशोर कुछ भी दावा करते रहे हों लेकिन वह बिहार की जनता के नब्ज को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए. 3 वर्षों तक बिहार के गांवों में पदयात्रा की, यह बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ क्योंकि महात्मा गांधी ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी तो उनको 40 वर्ष के आसपास लग गया था. प्रशांत किशोर बिहार में 3 वर्ष की पदयात्रा के बाद यह सोचने लगे थे कि वह यहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं.
संन्यास लेंगे पीके?: प्रशांत किशोर का दावा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे. उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर जेडीयू 25 से अधिक सीट जीतता है तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे. ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि क्या अब वह सियासत छोड़ देंगे.
ये भी पढ़ें:
लोकसभा में 100% और अब विधानसभा में 85 फीसदी का स्ट्राइक रेट, बिहार चुनाव में छा गए चिराग
AIMIM की बल्ले बल्ले, सीमांचल में तेजस्वी यादव की काट ली पतंग, इतनी सीटों पर जीते ओवैसी
बांकीपुर सीट पर नितिन नवीन का कब्जा, पटना की सभी 14 सीटों पर जबरदस्त मुकाबला