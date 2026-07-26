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'24 घंटे में कार्रवाई नहीं तो धरने पर बैठूंगा' तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया

24 घंटे का अल्टीमेटम, कहा, चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने धरने पर बैठूंगा. तेज प्रताप को मिला प्रशांत किशोर का साथ. पढ़ें

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प्रशांत किशोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 26, 2026 at 12:59 PM IST

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पटना: बांकीपुर से जन सुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने प्रशासन और बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी. उन्होंने जीविका दीदियों का चुनाव में इस्तेमाल करने का दावा किया और कहा कि 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो चुनाव आयोग के सामने धरने पर बैठेंगे. उन्होंने जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर भी प्रतिक्रिया दी.

'जीविका दीदियों से BJP के लिए कराया जा रहा प्रचार': जनसुराज नेता ने कहा कि एनडीए के लोग जीविका दीदियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है कि अगर आप एनडीए को मतदान नहीं करेंगे तो मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे.

''पटना के जिलाधिकारी भी ट्वीट कर जीविका दीदी का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं. प्रशांत किशोर ने कहा कि दो बार हम लोग चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत कर चुके हैं आज फिर शिकायत करने जा रहे हैं.'' - प्रशांत किशोर, उम्मीदवार, बांकीपुर उप चुनाव

'24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो धरने पर बैठूंगा': प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि, अगर 24 घंटे के भीतर जीविका दीदियों को चुनाव की प्रक्रिया से अलग नहीं किया गया तो हम लोग चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने धरना देंगे. उन्होंने आगे कहा कि, बीजेपी के लोग डरे हुए है, इस वजह से हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है.

'हमे परेशान किया जा रहा'- मनोज भारती: जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि बीजेपी और एनडीए जीविका दीदियों का बांकीपुर चुनाव में इस्तेमाल कर रही हैं. हमारे लोगों को आधी रात को परेशान किया जा रहा है. हमारे पोस्टर जबरन हटा दिए जा रहे हैं. इस बारे में हमने चुनाव आयोग से मिलकर दो बार शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कुछ नहीं हुआ. इस बार हम लोग शिकायत करके बैठने वाले नहीं है. अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आयोग के दफ्तर के बाहर हम धरने पर बैठेंगे.

तेज प्रताप यादव पर बोले प्रशांत किशोर: इस बीच प्रशांत किशोर ने तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा है कि, लोकतंत्र में हर किसी को आंदोलन का अधिकार है. उन्होंने आगे कहा कि, जो भी जनता के मुद्दों को साथ खड़ा होगा, उसका स्वागत है.

क्या है पूरा मामला?: बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर के लिए प्रचार करने से पहले पुलिस ने शनिवार रात जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उन्हे न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया.

किस आरोप में गिरफ्तार हुए तेज प्रताप?: जेजेडी नेता तेज प्रताप यादव पर 25 जनवरी को बिहार बंद के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप है. इसके बाद पटना पुलिस ने देर रात उनपर कार्रवाई की. शनिवार देर रात एक मॉल से उन्हें गिरफ्तार किया गया. जिसके बाद उन्हें एसीजेएम के आवास पर पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया.

'मैंने प्रशांत किशोर को समर्थन..': इससे पहले जेजेडी अध्यक्ष बांकीपुर में तेज प्रताप यादव ने प्रशांत किशोर को समर्थन दिया था. उन्होंने कहा था कि, देखिए जैसे ही मैंने प्रशांत किशोर को समर्थन दिया, वैसे ही बारिश होने लगी. इसलिए मैं चाहता हूं कि बांकीपुर में सही लोग आएं और सही लोगों का चुनाव हो. मैं आरजेडी से भी कहूंगा कि आरजेडी की रेखा गुप्ता को भी प्रशांत किशोर का समर्थन करना चाहिए.

लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए- वीणा मानवी: इससे पहले जन शक्ति जनता दल बांकीपुर उपचुनाव की उम्मीदवार वीणा मानवी ने कहा था, पूरे बिहार ने देखा कि पटना की धरती पर कैसे एक महिला उम्मीदवार के साथ व्यवहार किया गया. इस परिस्थिति में बदलाव बहुत जरूरी है. किसी को भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि यहां उसका एकछत्र राज चल रहा है, लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए. इसलिए हमने कहा है कि हम प्रशांत किशोर को समर्थन देंगे.

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