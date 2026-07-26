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'24 घंटे में कार्रवाई नहीं तो धरने पर बैठूंगा' तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया

प्रशांत किशोर ( ETV Bharat )