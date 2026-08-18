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धनबाद की प्रांजल और आन्या मित्तल को मिला गिनीज गोल्ड मेडल, ऑनलाइन श्लोकों का पाठ कर बनाया रिकॉर्ड

धनबाद की बहनों ने भगवद्गीता के ऑनलाइन पाठ में विश्व रिकॉर्ड बनाया है. इन्हें गिनीज बुक की तरफ से गोल्ड मेडल मिला है.

Guinness world Record
प्रांजल और आन्या मित्तल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2026 at 6:25 PM IST

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धनबाद: आज के दौर में सोशल मीडिया बच्चों और युवाओं की दिनचर्या का बड़ा हिस्सा बन चुका है. मोबाइल, रील्स और ऑनलाइन गेमिंग के बीच अगर कोई बच्चा आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में अपनी पहचान बनाए, तो यह निश्चित तौर पर प्रेरणादायक है. धनबाद के धैय्या की रहने वाली दो बहनों ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है.

प्रांजल मित्तल और आन्या मित्तल ने श्रीमद्भगवद्गीता के पाठ और ऑनलाइन चैंटिंग में हिस्सा लेकर विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. एक साथ ऑनलाइन मंत्रोच्चार करने वाले लोगों की सबसे ज़्यादा संख्या 8,277 है, और यह रिकॉर्ड सेंट्रल चिन्मय मिशन ट्रस्ट (भारत) ने 9 मई 2026 को ऑनलाइन हासिल किया था. इसमें दोनों बहनों का नाम Guinness World Records से जुड़ा है और उपलब्धि के लिए उन्हें आधिकारिक प्रमाण पत्र के साथ गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया है. बेटियों की इस उपलब्धि से पूरा परिवार गौरवान्वित है. खास बात यह है कि दोनों बहनों को गीता के श्लोकों का सही और शुद्ध उच्चारण बचपन से ही घर के आध्यात्मिक माहौल में सीखने को मिला. यह एक ग्लोबल इवेंट था जिसमें दुनिया भर के लोगों ने भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया और यह रिकॉर्ड बनाया.

प्रांजल मित्तल, आन्या मित्तल और उनके माता पिता का बयान (ETV Bharat)

बचपन से गीता के श्लोकों का अभ्यास

धनबाद के धैय्या की रहने वाली प्रांजल मित्तल और आन्या मित्तल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. कम उम्र में ही दोनों बहनों ने श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोकों को कंठस्थ कर लिया और शुद्ध उच्चारण के साथ उनका पाठ करने में महारत हासिल की. इसी लगन और अभ्यास ने दोनों बहनों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है.

जहां आज के समय में बच्चे घंटों मोबाइल फोन और सोशल मीडिया पर अपना समय बिताते हैं, वहीं प्रांजल और आन्या का बचपन गीता के श्लोकों के बीच बीता. घर में धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण ऐसा रहा कि गीता के श्लोक सुनना और उनका पाठ करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया.

Guinness world Record
प्रांजल और आन्या मित्तल (ETV Bharat)

9 मई 2026 का ऐतिहासिक ऑनलाइन कार्यक्रम

दोनों बहनों ने 9 मई 2026 को Central Chinmaya Mission Trust (India) की ओर से आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में हिस्सा लिया था. इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ ऑनलाइन चैंटिंग में भाग लिया. कार्यक्रम के लिए करीब 70 हजार लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि लगभग 30 हजार प्रतिभागी वास्तव में आयोजन से जुड़े. Guinness World Records की निर्धारित नियमावली और सत्यापन प्रक्रिया के बाद एक साथ ऑनलाइन चैंटिंग करने वाले 8,277 प्रतिभागियों को आधिकारिक रिकॉर्ड के रूप में मान्यता मिली. इस ऐतिहासिक उपलब्धि में धनबाद की प्रांजल और आन्या मित्तल भी शामिल रहीं.

जुलाई महीने में दोनों बहनों को इस उपलब्धि का आधिकारिक प्रमाण पत्र और गोल्ड मेडल प्रदान किया गया. प्रमाण पत्र हाथ में आते ही परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. यह उपलब्धि सिर्फ दो बहनों की व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि धनबाद और पूरे कोयलांचल के लिए भी गर्व का विषय है.

Guinness world Record
अपने परिवार के साथ प्रांजल और आन्या मित्तल (ETV Bharat)

प्रांजल मित्तल का अनुभव

प्रांजल मित्तल ने बताया कि उन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता के 15वें अध्याय का पाठ महज करीब पांच मिनट में पूरा किया. श्लोकों के सटीक उच्चारण और लगातार अभ्यास ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया. प्रांजल के मुताबिक इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय उनके माता-पिता को जाता है. उनकी मां ने बचपन से ही उन्हें गीता का पाठ करना सिखाया.

Guinness world Record
प्रांजल और आन्या मित्तल गीता पढ़ते हुए (ETV Bharat)

प्रांजल बताती हैं कि घर में अक्सर श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग चलती रहती थी. वह लगातार इन श्लोकों को सुनती थीं और धीरे-धीरे श्लोक उन्हें याद होते चले गए. सुनते-सुनते उनका उच्चारण सुधरा और गीता के श्लोक उनके जीवन का हिस्सा बन गए.

आन्या मित्तल की कहानी

वहीं आन्या मित्तल भी बताती हैं कि उन्होंने बचपन से ही श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ करना शुरू कर दिया था. मां से मिली प्रेरणा और लगातार अभ्यास की वजह से उन्होंने गीता के श्लोकों का सही उच्चारण सीखा. उनके लिए गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की सीख भी है.

मां प्रीति अग्रवाल की भूमिका

प्रांजल और आन्या की इस सफलता के पीछे उनकी मां प्रीति अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. खास बात यह है कि प्रीति अग्रवाल को भी श्रीमद्भगवद्गीता के सभी 18 अध्याय कंठस्थ हैं. वह सिर्फ क्रम से ही नहीं, बल्कि बीच के किसी भी अध्याय से श्लोक सुनाने में सक्षम हैं. प्रीति गीता परिवार से भी जुड़ी हुई है.

प्रीति अग्रवाल बताती हैं कि बच्चों को छोटी उम्र से ही भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं से जोड़ना जरूरी है. उनका मानना है कि अगर बच्चे श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन और पाठ करते हैं तो वे इसके विचारों और संस्कारों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं. उनका कहना है कि बच्चों को गीता से जोड़ने से बड़ी खुशी उनके लिए और कुछ नहीं है. घर का वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक है. परिवार के बड़े-बुजुर्ग भी धार्मिक गतिविधियों से जुड़े रहते हैं. दादा-दादी भी रामायण का पाठ करते हैं. यही वजह है कि दोनों बहनों को बचपन से ही धार्मिक ग्रंथों और श्लोकों का माहौल मिला.

प्रीति अग्रवाल के मुताबिक उनके घर में सामान्य गीत-संगीत से ज्यादा गीता के श्लोकों की आवाज सुनाई देती है. उनका कहना है कि अगर किसी को जीवन जीने की सही शैली सीखनी है तो श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए. गीता में 700 श्लोक हैं और इनमें जीवन के अलग-अलग पहलुओं को लेकर गहरी सीख दी गई है.

पिता सुनील अग्रवाल का योगदान

बेटियों की इस सफलता में पिता सुनील अग्रवाल का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है. सुनील अग्रवाल बताते हैं कि बच्चियों को गर्भावस्था के समय से ही गीता के श्लोक सुनने का वातावरण मिला. उनकी पत्नी घर के कामकाज के दौरान भी गीता के श्लोकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनती थीं. यही श्लोक धीरे-धीरे बच्चियों के कानों तक पहुंचे और बचपन से ही उनके मन में बसते चले गए. सुनील अग्रवाल के मुताबिक बच्चियों ने जब बोलना और पढ़ना शुरू किया, तब से ही गीता के श्लोकों को सुनने और दोहराने की आदत बन गई. लगातार अभ्यास के कारण दोनों बहनों ने श्लोकों को याद किया और उनके उच्चारण पर भी विशेष ध्यान दिया गया.

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