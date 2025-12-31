पोलियो से हार नहीं मानी, 40 साल से पहाड़ पर संस्कृत की अलख जगा रहे हैं प्रणब गोस्वामी
दशकों से एकाकी जीवन जी रहे प्रणब गोस्वामी ने पुस्तकों, संस्कृत अध्ययन और ज्योतिष को ही अपना स्थायी साथी बना लिया है.
Published : December 31, 2025 at 7:52 PM IST
गुवाहाटी: यदि किसी व्यक्ति के पास दृढ़ विश्वास, इच्छाशक्ति और उत्साह हो, तो शारीरिक बाधाएं उसके लक्ष्य को नहीं रोक सकतीं. शारीरिक अक्षमता को चुनौती देने वाले संस्कृत विद्वान प्रणब गोस्वामी एक ऐसे हीं व्यक्ति हैं, जिन्होंने विषमताओं पर विजय पाकर अपना पूरा जीवन ज्ञान की खोज में समर्पित कर दिया है. वे चुनौतियों के आगे घुटने टेकने के बजाय संस्कृत सीखने-सिखाने के प्रति अपने आजीवन समर्पण को जारी रखे हुए हैं.
60 वर्ष के आसपास की उम्र के अविवाहित और दिव्यांग प्रणब गोस्वामी, गंभीर शारीरिक सीमाओं के बावजूद गुवाहाटी में एक संस्कृत 'टोल' (पारंपरिक स्कूल) चलाते हैं. पोलियो के कारण उनके पैर गतिहीन हो गए थे, जिससे उन्हें चलने-फिरने और दैनिक गतिविधियों के लिए पूरी तरह से अपने हाथों पर निर्भर रहना पड़ता है. फिर भी, इस शारीरिक कठिनाई ने कभी उनके संकल्प को कमजोर नहीं होने दिया.
हाल के समय में आधुनिक शिक्षण प्रणालियों के आने के साथ, असम सरकार ने राज्य भर में मदरसों और संस्कृत टोल (पारंपरिक स्कूलों) को बंद कर दिया है. लेकिन गोस्वामी ने अपने शैक्षणिक मिशन को नहीं छोड़ा है. यह सच है कि अब छात्रों की संख्या पहले जैसी नहीं रही. पहले जहां करीब 60 से 70 छात्र हुआ करते थे, अब उनकी संख्या घटकर मुश्किल से 3-4 रह गई है, लेकिन वे सीखने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी वापस नहीं लौटाते.
दशकों से एकाकी जीवन जी रहे गोस्वामी ने पुस्तकों, संस्कृत अध्ययन और ज्योतिष को ही अपना स्थायी साथी बना लिया है. एक ज्योतिषी के रूप में, कई लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान और मार्गदर्शन के लिए उनके द्वार पर आते हैं. बदले में, गोस्वामी एक जर्जर और ढहते हुए घर के बरामदे में बैठकर उन्हें परामर्श और समाधान देते हैं. छतविहीन, टूटी-फूटी झोपड़ी के बरामदे में रखा एक टूटा हुआ बिस्तर ही उनका एकमात्र ठिकाना है.
गुवाहाटी की नवग्रह पहाड़ी पर स्थित 'प्रागज्योतिषपुर संस्कृत विद्यापीठ' ही उनका कार्यस्थल और आश्रय दोनों बन गया है. रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है और वे उस टूटी हुई झोपड़ी के अंदर अपने अकेले बिस्तर पर शरण लेते हैं. वे खाना नहीं पकाते, बल्कि केवल पानी, दूध और फलों पर जीवित रहते हैं. एक हलचल भरे शहर के बीचों-बीच रहने के बावजूद, वे किसी अज्ञात द्वीप पर फंसे हुए व्यक्ति जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं.
यद्यपि वर्तमान में यहां कोई नियमित छात्र नहीं है, फिर भी कुछ लोग सीखने के लिए आते हैं. घने जंगल से घिरा और दुर्गम पहाड़ी इलाके में स्थित यह 'टोल' अब लगभग बंद होने के कगार पर है. इसके अलावा, यह क्षेत्र बंदरों के आतंक से भी ग्रस्त है.
इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद, गोस्वामी के मन में कोई पछतावा नहीं है. ईटीवी भारत के साथ एक विशेष बातचीत में उन्होंने कहा, "हाल के समय में युवा पीढ़ी के बीच संस्कृत भाषा के प्रति रुचि कम हुई है. पहले इस संस्थान में छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा थी, लेकिन आज वे केवल यादें बनकर रह गए हैं. छात्रावास की इमारतें अब खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं."
प्रणब गोस्वामी 1978 में एक छात्र के रूप में इस संस्थान से जुड़े थे. उन्होंने संस्कृत में डिग्री हासिल की और व्याकरण, न्याय शास्त्र, सांख्य दर्शन और ज्योतिष में विशेषज्ञता प्राप्त की. बाद में, वे उसी संस्थान में शिक्षक के रूप में शामिल हुए और 1992 में प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल) का पदभार संभाला. एक समय में यह 'टोल' संस्कृत में प्रवेशिका, मध्यमा और शास्त्री जैसी डिग्रियां प्रदान करता था.
