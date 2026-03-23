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पीएम मोदी के 'पश्चिम एशिया संकट' वाले बयान पर प्रमोद तिवारी का तंज, कहा- 'सरकार पहले से अलर्ट नहीं थी'

राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार पर "असावधानी" का आरोप लगाते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर संकट से निपटने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं. प्रमोद तिवारी ने सदन के बाहर ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि सरकार चाहे जो भी दावे करे, लेकिन हकीकत यह है कि वह इस संकट के लिए "अलर्ट" नहीं थी.

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को लोकसभा में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इसके कारण भारत के सामने आई चुनौतियों पर वक्तव्य दिया. प्रधानमंत्री ने इसे चिंताजनक तथा अप्रत्याशित चुनौतियों से भरा बताया. पीएम मोदी ने ऐसे समय में विपक्ष से सहयोग की अपील की. लेकिन, उनके बयान के बाद कांग्रेस ने सरकार की तैयारियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी. (ETV Bharat)

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री "कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं". उन्होंने सदन में विपक्ष से सहयोग की अपील को केवल "संवादबाजी" करार दिया और कहा कि नीतिगत स्तर पर विपक्ष की भूमिका को नजरअंदाज किया जा रहा है. तिवारी ने सरकार को आगाह किया कि युद्ध के कारण देश में LPG (रसोई गैस) और तेल की किल्लत नहीं होनी चाहिए. उन्होंने सरकार से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए "ठोस रोडमैप" की मांग की.

प्रधानमंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि यह संकट केवल क्षेत्रीय नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और मानवीय जीवन पर गहरा असर डाल रहा है. मोदी ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से कच्चे तेल, गैस और उर्वरक से लदे जहाजों के आवागमन में चुनौती के बावजूद सरकार का प्रयास देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति बहुत अधिक प्रभावित नहीं होने देने का है. उन्होंने कहा कि देश में एलपीजी उत्पादन बढ़ाया जा रहा है और पेट्रोल-डीजल की लगातार सुचारू आपूर्ति पर काम किया गया है.

उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, वह दुनिया के दूसरे देशों के साथ भारत के व्यापार का महत्वपूर्ण रास्ता है और देश में कच्चे तेल तथा गैस के बड़े हिस्से की आपूर्ति करता है. उन्होंने कहा कि पिछले तीन सप्ताह से अधिक समय से पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के हालात से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, लोगों के जीवन पर बहुत विपरीत असर हो रहा है. भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. बता दें कि अमेरिका और इजराइल की ओर से संयुक्त रूप से ईरान के खिलाफ शुरू किए गए युद्ध का सोमवार को 24वां दिन है.

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