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बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामला: गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण में जा सकते हैं प्रमोद नौटियाल, पढ़ें पूरी खबर

संपत्तियों का सत्यापन: जांच के दौरान मंदिर समिति की संपत्तियों का भी सत्यापन किया जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार बदरीनाथ में दर्ज दो एंबुलेंस में से एक को मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुद्रप्रयाग को हस्तांतरित किया जा चुका है, जबकि दूसरी एंबुलेंस वर्ष 2016 में निष्प्रयोज्य घोषित की गई थी और उसका रिकॉर्ड उपलब्ध है.

निलंबन के बाद से प्रमोद नौटियाल से संपर्क नहीं हो पा रहा है, वे कार्यालय नहीं आ रहे हैं और उनका मोबाइल फोन भी लगातार स्विच ऑफ है. प्रमोद नौटियाल ने अवकाश का आवेदन दिया था, लेकिन उसे स्वीकृत नहीं किया गया था. -सोहन सिंह रांगड़, सीईओ, बीकेटीसी-

इस बीच पुलिस और शासन द्वारा गठित जांच समिति दोनों स्तरों पर जांच तेज कर दी गई है. पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की गहन पड़ताल कर रही है, जबकि जांच समिति दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान यह स्पष्ट होगा कि कथित गड़बड़ी किन-किन मामलों में हुई और कितनी वित्तीय अनियमितता सामने आती है.

चमोली (उत्तराखंड): इन दिनों उत्तराखंड में बदरीनाथ धाम में कथित चढ़ावा चोरी का मामला सुर्खियों में बना हुआ है. सरकार ने बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है. वहीं चढ़ावे की कथित हेराफेरी और गबन के मामले में निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. बताया जा रहा है कि प्रमोद नौटियाल गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण में जा सकते हैं. हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही अदालत में किसी याचिका की जानकारी सामने आई है.

इसी तरह मंदिर समिति के 12 लैपटॉप का भी सत्यापन किया गया. अब तक 11 लैपटॉप का पता चल चुका है, जबकि एक लैपटॉप की तलाश जारी है. जांच अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि वह लैपटॉप वर्तमान में किसके पास है और उसमें मौजूद रिकॉर्ड की क्या स्थिति है.

उधर, पुलिस भी प्रमोद नौटियाल के संभावित ठिकानों और उनसे जुड़े लोगों से जानकारी जुटा रही है. यदि आरोपी अदालत से अग्रिम राहत नहीं लेता है तो पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकती है. वहीं, हाईकोर्ट में याचिका दायर होती है या नहीं और पुलिस की अगली कार्रवाई क्या होगी, इस पर सभी की नजर बनी हुई है.

जानिए पूरा मामला: बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी का कथित आरोप हिंदूवादी संगठन 'भैरव सेना' ने लगाया था. भैरव सेना ने मंदिर समिति के कर्मचारियों पर चढ़ावे की गिनती में पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया था. मामले में बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर दिया गया. साथ ही गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है.चढ़ावा चोरी के कथित आरोप के बाद दान और चढ़ावे वाले स्थान के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए गए. वहीं इस पूरे मामले ने अब कानूनी रूप ले लिया है.

वहीं इस मामले में सीएम धामी भी बड़ा बयान दे चुके हैं. मुख्यमंत्री ने बीते दिनों कहा कि मामले में जांच कमेटी बन गई है और ऐसे में मामले पर सरकार कोई भी टॉलरेंस नहीं करने वाली है. क्योंकि बदरीनाथ धाम सनातनियों की आस्था और श्रद्धा का पवित्र स्थल है. ऐसे में गड़बड़ियों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है, जो जांच कर दूध का दूध- पानी का पानी करेगी.

कांग्रेस बदरीनाथ धाम में कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर धामी सरकार पर हमलावर है. नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने चढ़ावा चोरी मामले के आरोप की निष्पक्ष जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश या फिर सर्वदलीय विधानसभा समिति से कराए जाने की मांग की है.

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