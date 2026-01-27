गंगोत्री धाम में गैर हिंदू एंट्री बैन, हरीश रावत ने बताया बीजेपी का चुनावी एजेंडा, प्रमोद कृष्णम का पलटवार
गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन को हरीश रावत ने गलत बताया है, जिसका जवाब प्रमोद कृष्णम ने अपने अंदाज में दिया.
Published : January 27, 2026 at 2:44 PM IST|
Updated : January 27, 2026 at 2:56 PM IST
देहरादून: गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन का कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी विरोध किया है. उन्होंने इसे बीजेपी का नया चुनावी एजेंडा बताया है. हरीश रावत के इस बयान पर कांग्रेस के पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की प्रतिक्रिया आई है. आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हरीश रावत को बीजेपी के बजाय कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए.
दरअसल, गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन पर हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी नए एजेंडे बना रही है. क्योंकि उसके चुनावी एजेंडे में कोई मुद्दे नहीं बचे हैं. दुनिया भर के धर्म लोगों को अपने पूजा स्थलों की ओर आकर्षित करते हैं, ताकि उनके धर्म की महानता और गुणों को दूसरे लोग स्वीकार कर सकें.
मेरे पास इस पर कहने के लिए कुछ नहीं है. क्योंकि यह बीजेपी का अपना एजेंडा है. उन्हें करने दीजिए. दुनिया भर के धर्म लोगों को अपने पूजा स्थलों की ओर आकर्षित करते हैं, वे रोकते नहीं हैं, वे आकर्षित करते हैं, ताकि किसी के धर्म की महानता और गुणों को दूसरे लोग स्वीकार कर सकें. अब, एक नई परंपरा शुरू की गई है. शायद, उनके चुनावी एजेंडे में कोई मुद्दे नहीं बचे हैं. इसलिए, नए एजेंडे बनाए जा रहे हैं.
-हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड-
हरीश रावत के इस बयान पर कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. आचार्य प्रमोद ने कहा कि
हरीश रावत को बीजेपी के बजाय कांग्रेस की चिंता करना चाहिए. पहले उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाकर राहुल गांधी को हटाने का प्रस्ताव देना चाहिए.
-आचार्य प्रमोद कृष्णम, पूर्व कांग्रेस नेता-
बता दें कि रविवार को श्री गंगोत्री मंदिर समिति ने उत्तराखंड में गंगोत्री धाम में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे देश भर में चर्चा शुरू हो गई. इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में प्राचीन धार्मिक स्थलों से संबंधित कानूनों की समीक्षा करते समय सभी हितधारकों के विचारों पर विचार करेगी.
इसी मामले पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि
हमने पहले ही कहा है कि, चूंकि ये सभी धार्मिक स्थल हमारे प्राचीन पूजा स्थल हैं. इसलिए इन जगहों पर आने वाले और इनका प्रबंधन करने वाले लोग, जिनमें हमारे धार्मिक संगठनों के सदस्य, तीर्थयात्रा समितियां, गंगा सभा, केदार सभा, बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति, हमारे पूज्य संत समुदाय, और इन स्थलों के प्रबंधन में शामिल हर कोई शामिल है, उनके विचारों और राय पर विचार किया जाएगा.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड-
