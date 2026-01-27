ETV Bharat / bharat

गंगोत्री धाम में गैर हिंदू एंट्री बैन, हरीश रावत ने बताया बीजेपी का चुनावी एजेंडा, प्रमोद कृष्णम का पलटवार

देहरादून: गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन का कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी विरोध किया है. उन्होंने इसे बीजेपी का नया चुनावी एजेंडा बताया है. हरीश रावत के इस बयान पर कांग्रेस के पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की प्रतिक्रिया आई है. आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हरीश रावत को बीजेपी के बजाय कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए.

दरअसल, गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन पर हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी नए एजेंडे बना रही है. क्योंकि उसके चुनावी एजेंडे में कोई मुद्दे नहीं बचे हैं. दुनिया भर के धर्म लोगों को अपने पूजा स्थलों की ओर आकर्षित करते हैं, ताकि उनके धर्म की महानता और गुणों को दूसरे लोग स्वीकार कर सकें.