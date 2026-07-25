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प्रह्लाद जोशी होंगे नए शिक्षा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हुआ बड़ा ऐलान

प्रह्लाद जोशी बने नए शिक्षा मंत्री ( ANI )

नई दिल्ली: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी फिलहाल कैबिनेट मंत्री प्रह्लाद जोशी को सौंपी गई है. प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने उन्हें उनके मौजूदा मंत्रालय के साथ शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का आदेश जारी किया है.