राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कभी नहीं जीत सकती : प्रह्लाद जोशी
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए संवैधानिक संस्थाओं पर भ्रम फैलाने और मतदाता सूची पर राजनीति करने का आरोप लगाया.
Published : October 31, 2026 at 2:01 PM IST
जयपुर : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजस्थान की सियासत में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे ‘वोट चोरी’ के आरोपों का जवाब देने के लिए भाजपा ने ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान की शुरुआत की है. इसी सिलसिले में शनिवार को जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस नेतृत्व, विशेषकर राहुल गांधी पर हमला बोला.
जोशी ने कहा कि जब-जब चुनाव में कांग्रेस को जनता नकार देती है, वह संवैधानिक संस्थाओं, अदालतों और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगती है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में भ्रम, डर और अस्थिरता का माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रही है. केंद्रीय मंत्री के अनुसार, कांग्रेस नेतृत्व एक ऐसे 'फेल प्रोजेक्ट' को बार-बार नए आवरण में लॉन्च करने का प्रयास कर रहा है, जिसे जनता पूरी तरह खारिज कर चुकी है. उन्होंने दावा किया कि प्रशांत भूषण और राहुल गांधी के करीबी लोग खुले तौर पर सत्ता परिवर्तन और रेजीम चेंज की चर्चा कर रहे हैं. लोकतंत्र में सरकार बदलने का एकमात्र संवैधानिक रास्ता चुनाव है. भारत के लोकतांत्रिक मूल्य देश के डीएनए में हैं और यहां सत्ता का परिवर्तन मतदाताओं के फैसले से ही हो सकता है.
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SIR और वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस को घेरा : प्रह्लाद जोशी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की ओर से सत्ता परिवर्तन के संदर्भ में बांग्लादेश का उदाहरण दिया जा रहा है और राहुल गांधी भी ऐसे विचारों का समर्थन कर रहे हैं. जोशी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे में वहां की परिस्थितियों का उदाहरण देकर भारत में राजनीतिक अस्थिरता की बात करना उचित नहीं है. केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के लगातार वोट चोरी के आरोप लगाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस को चुनाव आयोग और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए. उन्होंने कर्नाटक के विधान परिषद चुनाव का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां बैलेट पेपर से हुए चुनाव में कांग्रेस चारों सीटें हार गई. इसी तरह 28 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस को केवल एक सीट पर जीत मिली.
जोशी ने कहा कि इन चुनावों में सरकारी कर्मचारियों को भी मतदाता सूची में शामिल किया गया था, इसके बावजूद कांग्रेस को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले. उन्होंने त्रिपुरा के स्थानीय निकाय चुनावों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होने के बावजूद कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा. जोशी ने कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार मुद्दे खड़े कर रही है. उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों एमएस गिल, टीएन शेषन और नवीन चावला का जिक्र करते हुए कांग्रेस के पुराने कार्यकाल और चुनाव आयोग के प्रति उसके रवैये पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य चुनावी संस्थाओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखना है. संस्थाओं पर किसी तरह का दबाव नहीं है और लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने संवैधानिक दायरे में काम कर रही है.
13 करोड़ नामों के मुद्दे पर कांग्रेस से पूछे सवाल : SIR को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर जोशी ने कहा कि कांग्रेस का आरोप है कि करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए. उन्होंने सवाल किया कि क्या इन सभी नामों को बिना सत्यापन के दोबारा जोड़ दिया जाना चाहिए? जोशी ने कहा कि इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुके हैं या जिनका पता नहीं चल पाया है. उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि क्या ऐसे नामों को भी मतदाता सूची में बनाए रखना चाहिए? जोशी ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया अभी भी उपलब्ध है. पात्र नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में कांग्रेस को लोगों को भ्रमित करने के बजाय मतदाता सूची को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए.
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दिवाली पर प्रदर्शन से व्यापारियों को नुकसान का आरोप : कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों के समय पर ऐतराज जताते हुए प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस को दिवाली के अलावा प्रदर्शन करने का कोई दूसरा समय नहीं मिलता. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे प्रदर्शनों से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं और व्यापारियों को करीब 20 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों के बीच भी 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज कर रही है और देश में 2.40 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं. ऐसे समय में व्यापारिक गतिविधियों को बाधित करने वाले कदम उचित नहीं हैं.
उन्होंने न्यायपालिका को लेकर कांग्रेस के रवैये पर भी सवाल उठाए. जोशी ने कहा कि जब अदालत का फैसला कांग्रेस के पक्ष में आता है तो उसे अच्छा बताया जाता है, लेकिन फैसला खिलाफ आने पर न्यायपालिका पर सवाल खड़े किए जाते हैं. उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस को देश की संवैधानिक संस्थाओं और न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है?
राहुल गांधी पर भी साधा निशाना : जोशी ने राहुल गांधी के राजनीतिक कार्यक्रमों और विदेश दौरों को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस अभियान के जरिए देश में लोकतंत्र और मतदाता सूची को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उसी दौरान विदेश यात्रा पर चले जाते हैं. उन्होंने अपने राजस्थान प्रभारी रहने के अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि वे प्रदेश में संगठनात्मक जिम्मेदारी के दौरान लगातार सक्रिय रहे और यहां डटे रहे. उन्होंने कांग्रेस की चुनावी हार का कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत में कमी को बताया. जोशी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व न तो खुद पर्याप्त मेहनत करता है और न ही कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक रूप से आगे बढ़ने का अवसर देता है. कांग्रेस विधायक के बेटे से जुड़े एक चुनावी मामले का उल्लेख करते हुए उन्होंने फर्जी अदालती आदेश और दो जगह मतदाता बनने की कोशिश के आरोप भी लगाए.
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महाभियोग की चर्चा पर भी उठाए सवाल : केंद्रीय मंत्री ने चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने की विपक्षी चर्चा पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनावी हार का जवाब संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर नहीं दिया जा सकता. उन्होंने कहा कि भाजपा का 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान इसी मुद्दे पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए चलाया जा रहा है. जोशी ने कहा कि भाजपा कांग्रेस को लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने का जवाब तथ्यों के साथ देती रहेगी. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस इस तरह के राजनीतिक अभियानों से सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी.
फेल प्रोजेक्ट को बार बार लॉन्च करने की कोशिश : जोशी ने ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार-बार विदेश जाते हैं कि लोगों से वह मिलते हैं ? क्या बात करते हैं ? उसके बारे में जानकारी वह नहीं देते ? आखिर ऐसी क्या वजह है कि तमाम सिक्योरिटी छोड़कर वह विदेश में चले जाते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे व्यक्ति के लिए बार-बार लॉन्चिंग कार्यक्रम कर रही है जो फेल हो चुका है. उन्होंने कहा कि देश की जनता ने राहुल गांधी को पूरी तरह से नकार दिया है और यह बात कांग्रेस के नेता भी जान चुके हैं.
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