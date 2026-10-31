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राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कभी नहीं जीत सकती : प्रह्लाद जोशी

प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर हमला ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजस्थान की सियासत में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे ‘वोट चोरी’ के आरोपों का जवाब देने के लिए भाजपा ने ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान की शुरुआत की है. इसी सिलसिले में शनिवार को जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस नेतृत्व, विशेषकर राहुल गांधी पर हमला बोला.