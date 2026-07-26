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प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला, कहा- विनम्रता के साथ इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं

प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामलों के मंत्री के अलावा शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

Prahlad Joshi takes charge
केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 26, 2026 at 12:59 PM IST

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नई दिल्ली: नए बने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अपना पद संभाल लिया है. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. धर्मेंद्र प्रधान के शनिवार को पद से इस्तीफा देने के बाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया. जोशी को कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर उनकी भूमिका के अलावा शिक्षा मंत्रालय का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है.

नीट पेपर लीक विवाद को लेकर देश भर में कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. अपने इस्तीफे में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह उनके लिए 'व्यक्तिगत प्रतिष्ठा' का मामला नहीं है, और पिछले 10 दिनों में हुई घटनाओं को देखकर वह परेशान हैं.

शनिवार रात रिपोर्टर्स से बात करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि उन्होंने ड्यूटी और विनम्रता के साथ जिम्मेदारी स्वीकार की है. उन्होंने कहा, 'मुझे अभी पता चला है कि प्रधानमंत्री ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है. मैं ड्यूटी और विनम्रता के साथ इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं.'

जोशी ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के पिछले 12 सालों में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई हैं. पिछले चार से पांच सालों में धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी लागू की, और कई महत्वपूर्ण पहल की. उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री के गाइडेंस में मैं अपनी पूरी काबिलियत से काम करने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन से पूरा करने की कोशिश करूंगा.'

प्रहलाद जोशी को एजुकेशन मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज मिलने पर कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन सौरव दास ने चेतावनी दी कि जो कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर बन रहा है, उसे यह समझना चाहिए कि युवा करीब से देख रहे हैं. सौरव दास ने कहा, 'हमारी चिंताओं और मांगों पर ध्यान दिया गया है. वे मांगें पूरे देश के युवाओं के साथ जुड़ीं, यही वजह है कि इस मूवमेंट को देश भर में सपोर्ट मिला.'

उन्होंने कहा, 'जो कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर बने उसे पता होना चाहिए कि युवा देख रहे हैं. वे अकाउंटेबिलिटी की मांग करेंगे. इसलिए जब समय आएगा, युवाओं के हित में काम करेंगे.' सौरव ने पेपर लीक रोकने और सरकार से डिमांड चार्टर में बताए गए पांच पॉइंट्स को लागू करने की युवाओं की मांगों को दोहराया. उन्होंने आगे बताया कि वे 'बहुत जल्द' नए एजुकेशन मिनिस्टर से मिलेंगे. उन्होंने आगे कहा, 'सरकार ने एक महीने के अंदर मीटिंग करने का वादा किया है, और फिर हम देखेंगे कि क्या होता है.'

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