इस ग्राम पंचायत में प्रधान के लिए नहीं मिला एक भी योग्य उम्मीदवार, वनराजी महिला के लिए रिजर्व सीट रही खाली
डीडीहाट ब्लॉक की ग्राम पंचायत खेतार कन्याल में वनराजी समुदाय की एकमात्र महिला 8वीं पास मिली, 5 बच्चे होने के कारण नामांकन नहीं कर सकी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 21, 2025 at 2:59 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 4:19 PM IST
पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में वनराजी (वनरावत) धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं. वनराजि जनजाति सरकारी नियमों के कारण दुविधा में फंसी है. कुनबा बढ़ाएं तो भी मुश्किल और पंचायत चुनाव लड़ना चाहें तो भी मुश्किल. दो बच्चों और आठवीं पास होने की अनिवार्यता ने इस बेहद कम संख्या वाली जनजाति को लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व से लगभग बाहर कर दिया है.
खेतार कन्याल ग्राम पंचायत है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित: डीडीहाट विकास खंड की ग्राम पंचायत खेतार कन्याल में एकमात्र आठवीं पास वनराजी महिला मिली. लेकिन महिला के पांच बच्चे होने की वजह से वह भी प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकी. खेतार कन्याल ग्राम पंचायत में वर्तमान में वनराजी समुदाय के 49 परिवार रहते हैं. प्रदेश में जुलाई में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान यहां ग्राम प्रधान की सीट अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित हुई.
113 वनराजी मतदाताओं में कोई नहीं मिला चुनाव लड़ने का पात्र: अनुसूचित जनजाति के गांव में वनराजी परिवार रहते हैं, इसलिए उन्हीं के बीच से ग्राम प्रधान बनना था. लेकिन चुनाव लड़ने की पात्रता पूरी न कर पाने से एक भी नामांकन नहीं हो पाया. 20 नवंबर को दोबारा उपचुनाव हुए, तो फिर सीट खाली रह गई. पहले तो गांव में आठवीं पास वनराजी महिला नहीं मिली. लंबी जद्दोजहद के बाद पुष्पा नाम की एक महिला आठवीं पास मिली. लेकिन उनके पांच बच्चे हैं.
मानवों की विलुप्त होती प्रजाति है वनराजी: नियम ये है कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी के वर्ष 2019 के बाद दो से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए. वनराजी समुदाय के लोग बेहद शर्मीले स्वभाव के होते हैं. वर्ष 2005 से पहले तक ये लोग आबादी से दूर रहना पसंद करते थे. तब जंगलों में उढ्यार (गुफाएं) ही इनका रहने का ठिकाना हुआ करती थीं. धीरे-धीरे ये लोग आम लोगों से घुलने-मिलने लगे हैं. वर्तमान में पिथौरागढ़ जिले के जौलजीबी और इसके आसपस के गांवों में यह लोग मजदूरी, खेतों में काम, पशुपालन करने लगे हैं. वनराजी न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में भी सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है.
सिर्फ एक 8वीं पास महिला मिली, लेकिन 5 बच्चों के कारण नहीं लड़ सकी चुनाव: प्रदेश भले ही अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है, लेकिन आज भी वनराजी समुदाय के लोग मुख्यधारा में नहीं आ पाए हैं. खेतार कन्याल गांव में केवल एक महिला का आठवीं पास होना, इनकी शिक्षा का प्रत्यक्ष प्रमाण है. पुरुष भी गिने चुने ही शिक्षित हैं. खेतार कन्याल ग्राम पंचायत में कुल 1095 मतदाता हैं. इनमें 60 महिलाएं और 53 पुरुष समेत कुल 113 वनराजी मतदाता हैं. प्रदेश में करीब 300 वनराजी परिवार रहते हैं. पिथौरागढ़ के अलावा चंपावत और ऊधम सिंह नगर में भी कुछ वनराजी परिवार निवासरत हैं.
ग्राम पंचायत खेतार कन्याल में सर्वे के दौरान एक वनराजी महिला का आठवीं पास होना सामने आया था. लेकिन महिला के पांच बच्चे होने से वह पंचायत चुनाव के लिए नामांकन नहीं करा सकीं.
-शुभम राज, एडीओ पंचायत, डीडीहाट-
खेतार कन्याल निवासी गुमान से ईटीवी भारत ने बात की तो उन्होंने बताया कि-
मैं दिल्ली, मुंबई और कई बड़े शहरों में घूम चुका हूं. कई गांव भी देख लिए, लेकिन हमारे गांव में अभी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं. हमें अपने गांव जाने के लिए अभी भी 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है. जंगल का रास्ता है. गुलदार और भालू का डर बना रहता है. बंदर और सुअर हमारी फसल बर्बाद कर देते हैं. मेरे दो बेटे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं. मैं खुद 8वीं पास हूं. -गुमान, निवासी खेतार कन्याल ग्राम सभा-
कौन हैं वनराजी या वनरावत? वनराजी या वनरावत जनजाति जंगलों में रहने वाली जनजाति है. इन्होंने अपनी कई पीढ़ियां गुफाओं में रहकर बिताई हैं. हालांकि अब ये अन्य लोगों जैसा रहन सहन अपनाने लगे हैं, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत धीमी है. इस कारण ये जनजाति विकास की मुख्यधारा से अभी भी कोसों दूर है. पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट, धारचूला और कनालीछीना ब्लॉकों में इनके करीब 8 से 10 गांव हैं. इनमें से ज्यादातर के पास सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कोई सरकारी कागज भी नहीं है. इनकी साक्षरता दर काफी कम है, इस कारण सरकार द्वारा नौकरी में दिए गए आरक्षण का लाभ ये नहीं ले पाते हैं.
