ETV Bharat / bharat

'प्रधानमंत्री फ्री स्कूटी योजना' के नाम पर हो रहा फ्रॉड, जानें कैसे करें बचाव?

क्या भारत सरकार 'प्रधानमंत्री फ्री स्कूटी योजना' के तहत कॉलेज जाने वाली लड़कियों को फ्री स्कूटी दे रही है.

Pradhan Mantri Free Scooty Yojana
'प्रधानमंत्री फ्री स्कूटी योजना' के नाम पर हो रहा फ्रॉड (सांकेतिक तस्वीर Getty Images)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 24, 2025 at 8:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर एक नया ऑनलाइन स्कैम चल रहा है, जिसमें झूठा दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार 'प्रधानमंत्री फ्री स्कूटी योजना' के तहत भारत में कॉलेज जाने वाली लड़कियों को फ्री स्कूटी दे रही है. पोस्ट में ऑफर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी है. पोस्ट में स्कीम के बारे में और जानकारी देने का भी दावा किया गया है.

हालांकि, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट (PIB फैक्ट चेक) ने कंफर्म किया है कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है. भारत सरकार का ऐसे किसी ऑफर या स्कीम से कोई लेना-देना नहीं है. PIB फैक्ट चेक ने लोगों से सावधान रहने और ऐसी धोखाधड़ी वाली स्कीमों का शिकार होने से बचने की अपील की है. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे लिंक पर क्लिक न करें.

सोशल मीडिया पोस्ट में फ्री स्कूटी में दावा
PIB फैक्ट चेक ने X पर पोस्ट किया, "कहीं आप भी ‘प्रधानमंत्री फ्री स्कूटी योजना’ के झांसे में तो नहीं आ गए? सोशल मीडिया पर चल रही एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि सरकार तथाकथित 'प्रधानमंत्री की फ्री स्कूटी स्कीम' के तहत कॉलेज की छात्राओं को फ्री स्कूटर दे रही है."

पोस्ट में आगे कहा गया, "यह दावा फर्जी है. केंद्र सरकार ऐसी कोई ‘फ्री स्कूटी स्कीम’ नहीं चला रही है. केंद्र सरकार से जुड़ी सही और असली जानकारी के लिए संबंधित मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं."

इन्वेस्टमेंट स्कीम से स्कैम
एक और पोस्ट में PIB फैक्ट ने एक और ऑनलाइन स्कैम का भंडाफोड़ किया, जिसमें एक वीडियो में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक इन्वेस्टमेंट स्कीम का समर्थन करते हुए दिखाया गया है, जो सिर्फ 22,000 रुपये में एक महीने में 20 लाख रुपये देने का वादा करती है. PIB फैक्ट चेक ने कहा, "यह वीडियो फर्जी है और AI से बनाया गया है. वित्त मंत्री या भारत सरकार ने ऐसी किसी स्कीम का समर्थन नहीं किया है."

ऐसे स्कैम से खुद को कैसे बचाएं?

  • बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले रिटर्न के दावों से सावधान रहें.
  • हमेशा सरकारी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट से क्लेम वेरिफाई करें.
  • अनजान या संदिग्ध सोर्स से आने वाले लिंक पर क्लिक करने से बचें.
  • कभी भी बिना वेरिफाइड प्लेटफॉर्म पर पर्सनल या बैंकिंग डिटेल्स शेयर न करें.
  • जहां भी आपको स्कैम वाले ऐड या वीडियो दिखें, वहां उनकी रिपोर्ट करें.

यह भी पढ़ें- नए आधार ऐप में मिलेगी सुरक्षित और पेपरलेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की सुविधा, जानें कब होगा लॉन्च?

TAGGED:

PRADHAN MANTRI FREE SCOOTY YOJANA
FREE SCOOTY
ONLINE FRAUD
WHAT IS FREE SCOOTY YOJANA
FREE SCOOTY YOJANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

प. बंगाल में अभी तक 10 लाख SIR फॉर्म जमा नहीं हुए: CEO

IND vs SA: लंच तक दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 220 रन, 508 की बढ़त के बाद हार की कगार पर भारत

गाजा में US सपोर्टेड एड कंपनी GHF ने ऑपरेशन किया बंद

दुबई एयर शो घटना पर HAL की सफाई, कहा- ऑपरेशन पर कोई असर नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.