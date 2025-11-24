ETV Bharat / bharat

'प्रधानमंत्री फ्री स्कूटी योजना' के नाम पर हो रहा फ्रॉड, जानें कैसे करें बचाव?

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर एक नया ऑनलाइन स्कैम चल रहा है, जिसमें झूठा दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार 'प्रधानमंत्री फ्री स्कूटी योजना' के तहत भारत में कॉलेज जाने वाली लड़कियों को फ्री स्कूटी दे रही है. पोस्ट में ऑफर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी है. पोस्ट में स्कीम के बारे में और जानकारी देने का भी दावा किया गया है.

हालांकि, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट (PIB फैक्ट चेक) ने कंफर्म किया है कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है. भारत सरकार का ऐसे किसी ऑफर या स्कीम से कोई लेना-देना नहीं है. PIB फैक्ट चेक ने लोगों से सावधान रहने और ऐसी धोखाधड़ी वाली स्कीमों का शिकार होने से बचने की अपील की है. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे लिंक पर क्लिक न करें.

सोशल मीडिया पोस्ट में फ्री स्कूटी में दावा

PIB फैक्ट चेक ने X पर पोस्ट किया, "कहीं आप भी ‘प्रधानमंत्री फ्री स्कूटी योजना’ के झांसे में तो नहीं आ गए? सोशल मीडिया पर चल रही एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि सरकार तथाकथित 'प्रधानमंत्री की फ्री स्कूटी स्कीम' के तहत कॉलेज की छात्राओं को फ्री स्कूटर दे रही है."