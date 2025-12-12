ETV Bharat / bharat

अब 80 हजार रुपये में बिकेगी 'कोल्हापुरी चप्पल'! विवाद के बाद इटली की कंपनी 'प्रादा' संग हुई डील

कोल्हापुरी चप्पलों को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए 'प्रादा' (PRADA) के साथ एक समझौता किया गया है.

Kolhapuri Chappal
कोल्हापुरी चप्पल बनाता कारीगर. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 12, 2025 at 8:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापुर (महाराष्ट्र): इटली की कंपनी 'प्रादा' अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोल्हापुरी चप्पल उपलब्ध कराएगा. कोल्हापुरी चप्पल फरवरी महीने से प्रादा के 40 बिक्री केंद्रों और आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी. कोल्हापुरी चप्पलों को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए 'प्रादा' (PRADA) के साथ एक समझौता किया गया है.

इटली-भारत व्यापार सम्मेलन में करार

संत रोहिदास लेदर इंडस्ट्रीज, लेदर वर्कर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और डॉ. बाबू जगजीवन राम लेदर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने MoU (समझौता पत्र) पर हस्ताक्षर किए हैं. यह समझौता इटली-भारत व्यापार सम्मेलन के अवसर पर इटालियन वाणिज्य दूतावास में हस्ताक्षरित किया गया.

विवाद के बाद नई पहल

महाराष्ट्र चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष ललित गांधी ने बताया, "विश्व प्रसिद्ध कोल्हापुरी चप्पल की नकल करने के बाद विवादों के केंद्र में आई 'प्रादा' भारत आई. कारीगरी का बेहतरीन उदाहरण मानी जाने वाली कोल्हापुरी चप्पलें पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली, सतारा, सोलापुर और कर्नाटक के बेलगाम जिलों में कई दशकों से अपनी अनूठी पहचान बनाए हुए हैं. जिले के कई कारीगरों ने आज भी अपना पारंपरिक व्यवसाय जारी रखा है."

वैश्विक पहचान मिली

राज्य सरकार ने संत रोहिदास लेदर इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के माध्यम से इन कारीगरों की मदद की. जब यह व्यवसाय स्थिर हो रहा था, तब पता चला कि इटली स्थित वैश्विक ब्रांड प्रादा ने कोल्हापुरी चप्पलों की नकल की थी.

इसके खिलाफ कोल्हापुर के लोगों द्वारा दिखाई गई एकजुटता कोल्हापुरी चप्पलों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में उपयोगी साबित हुई. महाराष्ट्र चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और राज्य सरकार ने इसके लिए पहल की और प्रादा कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए.

कारीगरों को होगा फायदा

कोल्हापुर में चप्पल विक्रेता शुभम सातपुते ने कहा, "कोल्हापुर में, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने उस समय हस्तशिल्प को दुनिया भर में लाने के प्रयास किए थे. इस वजह से, कोल्हापुरी चप्पलें अपनी आकर्षक कारीगरी, रैखिक निर्माण और सुंदरता के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गईं. अब, एक वैश्विक ब्रांड 'प्रादा' ने स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाई गई कोल्हापुरी चप्पलों को खरीदने के प्रति पहल की है और सकारात्मक रुख दिखाया है.

व्यवसाय की ओर लौटती नई पीढ़ी

शुभम सातपुते ने कहा- "चूंकि कोल्हापुरी चप्पलों की ब्रांड वैल्यू बढ़ गई है, इससे निश्चित रूप से कारीगरों को फायदा होगा। इसलिए, जो पीढ़ी इस व्यवसाय से भटक गई थी, वह अब इस व्यवसाय में वापस लौटने लगी है."

हजारों तक जाएगी कीमत

कोल्हापुर कार्यालय के प्रबंधक एन.एम. पवार ने कहा, "वर्तमान में, एक कारीगर को कोल्हापुरी चप्पल की एक जोड़ी बनाने में कम से कम दो दिन लगते हैं. कोल्हापुरी चप्पलों की कीमत 1,500 रुपये से शुरू होती है. प्रादा के साथ समझौते के बाद, कोल्हापुरी चप्पलों की कीमत 920 डॉलर (यानी 80,000 रुपये) तक जाएगी. इस कारण कारीगरों को वैश्विक बाजार से निश्चित रूप से लाभ होगा. यह प्रक्रिया कोल्हापुर में लिडकॉम द्वारा शुरू की गई थी."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

KOLHAPURI CHAPPAL
KOLHAPURI CHAPPAL IN 40 STORE
कोल्हापुरी चप्पल
प्रादा कोल्हापुरी चप्पल
PRADA SIGNS KOLHAPURI CHAPPAL DEAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.