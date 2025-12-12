ETV Bharat / bharat

अब 80 हजार रुपये में बिकेगी 'कोल्हापुरी चप्पल'! विवाद के बाद इटली की कंपनी 'प्रादा' संग हुई डील

कोल्हापुर (महाराष्ट्र): इटली की कंपनी 'प्रादा' अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोल्हापुरी चप्पल उपलब्ध कराएगा. कोल्हापुरी चप्पल फरवरी महीने से प्रादा के 40 बिक्री केंद्रों और आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी. कोल्हापुरी चप्पलों को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए 'प्रादा' (PRADA) के साथ एक समझौता किया गया है.

इटली-भारत व्यापार सम्मेलन में करार

संत रोहिदास लेदर इंडस्ट्रीज, लेदर वर्कर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और डॉ. बाबू जगजीवन राम लेदर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने MoU (समझौता पत्र) पर हस्ताक्षर किए हैं. यह समझौता इटली-भारत व्यापार सम्मेलन के अवसर पर इटालियन वाणिज्य दूतावास में हस्ताक्षरित किया गया.

विवाद के बाद नई पहल

महाराष्ट्र चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष ललित गांधी ने बताया, "विश्व प्रसिद्ध कोल्हापुरी चप्पल की नकल करने के बाद विवादों के केंद्र में आई 'प्रादा' भारत आई. कारीगरी का बेहतरीन उदाहरण मानी जाने वाली कोल्हापुरी चप्पलें पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली, सतारा, सोलापुर और कर्नाटक के बेलगाम जिलों में कई दशकों से अपनी अनूठी पहचान बनाए हुए हैं. जिले के कई कारीगरों ने आज भी अपना पारंपरिक व्यवसाय जारी रखा है."

वैश्विक पहचान मिली

राज्य सरकार ने संत रोहिदास लेदर इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के माध्यम से इन कारीगरों की मदद की. जब यह व्यवसाय स्थिर हो रहा था, तब पता चला कि इटली स्थित वैश्विक ब्रांड प्रादा ने कोल्हापुरी चप्पलों की नकल की थी.

इसके खिलाफ कोल्हापुर के लोगों द्वारा दिखाई गई एकजुटता कोल्हापुरी चप्पलों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में उपयोगी साबित हुई. महाराष्ट्र चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और राज्य सरकार ने इसके लिए पहल की और प्रादा कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए.