CBI को जांच का निर्देश देने की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने विधान परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ और अन्य द्वारा दायर अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को खारिज कर दिया है.
Published : October 16, 2025 at 8:52 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद और विधानसभा सचिवालयों की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच को अंतिम उपाय माना जाना चाहिए.
जस्टिस जे के माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि सीबीआई को जांच का निर्देश देने की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग संयमित, सावधानीपूर्वक और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए.
पीठ ने कहा कि इस अदालत ने लगातार चेतावनी दी है कि सीबीआई जांच को नियमित रूप से या केवल इसलिए निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई पक्ष कुछ आक्षेप लगाता है या राज्य पुलिस में व्यक्तिपरक अविश्वास रखता है.
'सीबीआई जांच आवश्यक'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए, संबंधित न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तुत मटेरियल प्रथम दृष्टया अपराध के घटित होने का खुलासा करती है और निष्पक्ष जांच के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई जांच आवश्यक बनाती है, या जहां ऐसे आरोपों की जटिलता, पैमाने या राष्ट्रीय प्रभाव केंद्रीय एजेंसी की विशेषज्ञता की मांग करते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "सीबीआई द्वारा जांच कराने का निर्देश देने वाले आदेश को अंतिम उपाय माना जाना चाहिए, जो तभी उचित होगा जब संवैधानिक न्यायालय को यह विश्वास हो कि प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा से समझौता किया गया है या उसके पास यह मानने के कारण हों कि इसमें इस हद तक समझौता हो सकता है."
पीठ ने कहा कि ऐसी विवश करने वाली परिस्थितियां आमतौर पर तब उत्पन्न हो सकती हैं जब कोर्ट के संज्ञान में लाई गई मटेरियल प्रथम दृष्टया प्रणालीगत विफलता, उच्च पदस्थ राज्य अधिकारियों या राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों की संलिप्तता की ओर इशारा करती हो या जब स्थानीय पुलिस का आचरण ही नागरिकों के मन में निष्पक्ष जांच करने की उनकी क्षमता के बारे में उचित संदेह पैदा करता हो.
'अदालत को हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए'
पीठ ने कहा कि ऐसे बाध्यकारी फैक्टर्स के अभाव में न्यायिक संयम का सिद्धांत यह मांग करता है कि अदालत को हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए. पीठ ने कहा, "दूसरे शब्दों में संवैधानिक न्यायालयों को किसी विशिष्ट केंद्रीय एजेंसी पर ऐसे मामलों का अनावश्यक बोझ डालने से बचने के लिए कुछ हद तक न्यायिक संयम बरतना चाहिए जो असाधारण मामले की सीमा को पूरा नहीं करते."
पीठ ने कहा कि वर्तमान अपीलों में हाई कोर्ट के जिन निर्देशों पर सवाल उठाए गए हैं, वे बाहरी एजेंसी के मास्टर डेटा के संबंध में कुछ 'संदेह', 'धारणा' और 'अस्पष्ट विवरणों' के आधार पर जारी किए गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हालांकि, विवादित आदेश उन 'संदेहों' और 'अस्पष्ट विवरणों' को स्पष्ट रूप से इंगित करने में विफल रहा है जिनके कारण हाई कोर्ट ने ऐसे निर्देश पारित किए. इस संदर्भ में, हमारा मानना है कि सीबीआई जांच का निर्देश देने के लिए आवश्यक प्रथम दृष्टया सीमा पूरी नहीं हुई है."
पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के समक्ष सभी याचिकाकर्ताओं (प्रतिवादी संख्या 1 से 3) ने भी हमारे समक्ष निष्पक्ष रूप से कहा है कि उन्होंने हाई कोर्ट से किसी भी सीबीआई जांच के लिए राहत नहीं मांगी है.
सुप्रीम कोर्ट ने विधान परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ और अन्य द्वारा दायर एक अपील पर यह निर्णय पारित किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर वर्तमान अपीलें स्वीकार की जाती हैं और उच्च न्यायालय द्वारा 18 सितंबर, 2023 के आदेश... और 3 अक्टूबर, 2023 के आदेश को रद्द किया जाता है."
