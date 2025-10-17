ETV Bharat / bharat

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा- पॉवरफुल लोग हैं स्कैम में शामिल

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी. ( ETV Bharat )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के लिए अधिग्रहित भूमि पर अतिक्रमण एक "सरासर घोटाला" है और इसमें ताकतवर लोग शामिल हैं, जो अदालती आदेशों के बावजूद भूमि को मुक्त नहीं होने दे रहे हैं. यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने कहा कि यह एक सरासर घोटाला है और राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले भी दर्जनों आदेश आ चुके हैं कि आप इन निर्माणों को नियमित नहीं कर सकते, आप इन कब्जों को नियमित नहीं कर सकते. पीठ ने कहा, "यह जमीन हाउसिंग बोर्ड की है. ऊपर से नीचे तक, हर कोई इसमें शामिल है." न्यायमूर्ति मेहता ने कहा, "कई पीठों ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि जमीन मुक्त हो जाए. इस घोटाले के पीछे ये ताकतवर लोग हैं, वे इसे होने नहीं देते..." राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया और कहा कि वहां लगभग 5,000 घर थे. पीठ ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है जिसका उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है और उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने पर विचार करने को कहा है. शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के वकील से कहा कि वे उच्च न्यायालय जाकर अपना स्पष्टीकरण दें. न्यायमूर्ति मेहता ने कहा, "आप निर्देश लें, अन्यथा हम इसे यहीं से जारी रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ ध्वस्त हो जाए."