राजस्थान हाउसिंग बोर्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा- पॉवरफुल लोग हैं स्कैम में शामिल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के लिए अधिग्रहित भूमि पर अतिक्रमण पूरी तरह से घोटाला है. इसमें शक्तिशाली लोग शामिल हैं.

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी.
By Sumit Saxena

Published : October 17, 2025 at 4:13 PM IST

Updated : October 17, 2025 at 4:25 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के लिए अधिग्रहित भूमि पर अतिक्रमण एक "सरासर घोटाला" है और इसमें ताकतवर लोग शामिल हैं, जो अदालती आदेशों के बावजूद भूमि को मुक्त नहीं होने दे रहे हैं.

यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने कहा कि यह एक सरासर घोटाला है और राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले भी दर्जनों आदेश आ चुके हैं कि आप इन निर्माणों को नियमित नहीं कर सकते, आप इन कब्जों को नियमित नहीं कर सकते. पीठ ने कहा, "यह जमीन हाउसिंग बोर्ड की है. ऊपर से नीचे तक, हर कोई इसमें शामिल है."

न्यायमूर्ति मेहता ने कहा, "कई पीठों ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि जमीन मुक्त हो जाए. इस घोटाले के पीछे ये ताकतवर लोग हैं, वे इसे होने नहीं देते..."

राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया और कहा कि वहां लगभग 5,000 घर थे.

पीठ ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है जिसका उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है और उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने पर विचार करने को कहा है.

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के वकील से कहा कि वे उच्च न्यायालय जाकर अपना स्पष्टीकरण दें. न्यायमूर्ति मेहता ने कहा, "आप निर्देश लें, अन्यथा हम इसे यहीं से जारी रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ ध्वस्त हो जाए."

शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह इतना बड़ा घोटाला है कि "हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते", और कहा कि आवास बोर्ड की पूरी योजना पर अतिक्रमण कर लिया गया है और जमीन हड़पने वालों, प्रॉपर्टी डीलरों वगैरह ने जमीन पर कब्जा कर लिया है.

पीठ ने कहा कि वह राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर विचार करने के लिए उत्सुक नहीं है और वह उसे अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे सकती है. पीठ ने भाटी से कहा, "या आप चाहते हैं कि हम निगरानी करें, हम यहीं से निगरानी शुरू कर सकते हैं." शीर्ष अदालत ने कहा कि मामला अब भी उच्च न्यायालय में लंबित है.

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को उचित राहत के लिए उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दी.

शीर्ष अदालत राजस्थान सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उच्च न्यायालय के 20 अगस्त के आदेश को चुनौती दी गई थी.

उच्च न्यायालय ने राजस्थान आवास बोर्ड के लिए अधिग्रहित भूमि पर बसी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा 12 मार्च, 2025 को पारित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी.

उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि संबंधित भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को ध्वस्त किया जाए. उच्च न्यायालय ने कहा था कि ऐसे अवैध निर्माणों की अनुमति देने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए.

Last Updated : October 17, 2025 at 4:25 PM IST

