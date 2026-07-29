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दवा नहीं, अब संगीत लौटाएगा स्ट्रोक के मरीजों की आवाज; जानिए IIT-AIIMS की इस जादुई 'हिंदी थेरेपी' के बारे में...

यह थेरेपी संगीत और लय की मदद से मरीजों को फिर से बोलने में सहायता करती है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 29, 2026 at 4:10 PM IST

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नई दिल्ली: स्ट्रोक के बाद कई मरीजों को बोलने में परेशानी होने लगती है. उन्हें पता होता है कि क्या कहना है, लेकिन वह शब्द या पूरा वाक्य नहीं बोल पाते. ऐसे मरीजों के लिए IIT दिल्ली, एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज (IHBAS) के शोधकर्ताओं ने मिलकर हिंदी आधारित मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी (MIT) तैयार की है. यह थेरेपी संगीत और लय की मदद से मरीजों को फिर से बोलने में सहायता करती है. शोधकर्ताओं का कहना है कि यह अभी शुरुआती अध्ययन है, लेकिन इसके नतीजे उम्मीद बढ़ाने वाले हैं.

क्या है मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी

मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी (MIT) एक ऐसी स्पीच थेरेपी है, जिसमें शब्दों को धुन और लय के साथ बोलने का अभ्यास कराया जाता है. कई बार स्ट्रोक के बाद मरीज सामान्य तरीके से बोल नहीं पाते, लेकिन किसी धुन के साथ शब्द आसानी से बोल लेते हैं. इसी क्षमता का इस्तेमाल इस थेरेपी में किया जाता है. थेरेपी के दौरान मरीज को रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले छोटे-छोटे वाक्य, जैसे "पानी दे दो" या "खाना दे दो", एक आसान धुन के साथ बोलने के लिए कहा जाता है. साथ ही वह अपने बाएं हाथ से ताल भी देता है. शुरुआत में स्पीच थेरेपिस्ट उसकी मदद करते हैं. धीरे-धीरे मरीज खुद बोलना सीखने लगता है. इसका मकसद गाना सिखाना नहीं, बल्कि बोलने की क्षमता को बेहतर बनाना है.

डॉ. दुष्यंत सोनी, पीएचडी शोधार्थी, IIT दिल्ली...को सुनिए (ETV Bharat)

हिंदी के लिए अलग थेरेपी क्यों बनाई गई ?

IIT दिल्ली के पीएचडी शोधार्थी डॉ. दुष्यंत सोनी ने बताया कि अब तक अधिकतर MIT अंग्रेजी भाषा के लिए बनाई गई थी. लेकिन हिंदी और अंग्रेजी की बोलने की शैली, लय और उच्चारण अलग होते हैं. इसलिए केवल अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करना काफी नहीं था. इसी कारण शोधकर्ताओं ने हिंदी की भाषा और बोलने के तरीके के अनुसार नई धुन, नई लय और रोजमर्रा में बोले जाने वाले वाक्यों को शामिल करके पूरी थेरेपी तैयार की.

उन्होंने बताया कि इस शोध में IIT दिल्ली, एम्स नई दिल्ली और IHBAS के विशेषज्ञों ने साथ मिलकर काम किया. इसमें स्पीच लैंग्वेज विशेषज्ञों ने भाषा अनुकूलन, मूल्यांकन और थेरेपी देने में भूमिका निभाई है. वहीं न्यूरोलॉजी विशेषज्ञों ने मरीजों के चयन और चिकित्सा संबंधी पहलुओं पर काम किया. संगीत और ध्वनि विश्लेषण के माध्यम से थेरेपी की धुन और लय को और बेहतर बनाया गया. शोध का नेतृत्व IIT दिल्ली के प्रो. एन.एम. अनूप कृष्णन और प्रो. राहुल गर्ग ने किया. इस पायलट अध्ययन के नतीजे अंतरराष्ट्रीय जर्नल Aphasiology में प्रकाशित हुआ है.

स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण
स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण (ETV Bharat)

छह मरीजों पर किया गया परीक्षण

डॉ. दुष्यंत सोनी ने बताया कि इस पायलट अध्ययन में छह हिंदी भाषी स्ट्रोक मरीजों को शामिल किया गया. सभी मरीजों ने 45 से 60 मिनट के कुल 40 थेरेपी सत्र पूरे किए. सभी ने इलाज पूरा किया और किसी भी मरीज में इलाज से जुड़ी कोई परेशानी सामने नहीं आई. उन्होंने बताया कि भाषा की जांच में मरीजों का औसत स्कोर करीब 42 से बढ़कर 72 हो गया. सभी मरीजों में पहले की तुलना में अच्छा सुधार देखा गया.

बोलने की क्षमता में दिखा सुधार

डॉ. दुष्यंत सोनी ने बताया कि अध्ययन के दौरान एक मरीज शुरुआत में चित्र देखकर केवल 13 शब्द बोल पाया था. थेरेपी पूरी होने के बाद उसी मरीज ने 79 शब्द बोले. इससे पता चला कि कुछ मरीजों में लंबे वाक्य बोलने और अपनी बात बेहतर तरीके से कहने की क्षमता बढ़ी. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शुरुआती अध्ययन है. इसलिए अभी और बड़े स्तर पर शोध करने की जरूरत है.

हर मरीज के लिए नहीं है यह थेरेपी

डॉ. दुष्यंत सोनी ने बताया कि यह थेरेपी हर स्ट्रोक मरीज के लिए उपयुक्त नहीं है. इसका उपयोग मुख्य रूप से उन मरीजों में किया जाता है जिन्हें नॉन-फ्लुएंट अफेजिया की समस्या होती है. इसलिए इलाज शुरू करने से पहले न्यूरोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट द्वारा मरीज की सही जांच जरूरी है.

स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण
स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण (ETV Bharat)

क्या होती है नॉन-फ्लुएंट अफेजिया ?

स्ट्रोक के बाद कुछ मरीजों में नॉन-फ्लुएंट अफेजिया नाम की समस्या हो जाती है. इसमें व्यक्ति को यह समझ में आता है कि उसे क्या कहना है, लेकिन वह शब्दों को बोलने या पूरा वाक्य बनाने में कठिनाई महसूस करता है. कई बार मरीज सामान्य बातचीत करने में संघर्ष करता है, जबकि वही व्यक्ति किसी धुन या गाने के साथ शब्द अपेक्षाकृत आसानी से बोल पाता है. इसी क्षमता को ध्यान में रखकर मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी तैयार की गई है.

आगे ऑनलाइन भी मिल सकती है सुविधा

शोधकर्ताओं ने बताया कि इस अध्ययन में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से थेरेपी दी गई. भविष्य में विशेषज्ञों की निगरानी में ऑनलाइन सत्र, घर पर अभ्यास और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस थेरेपी को ज्यादा से ज्यादा मरीजों तक पहुंचाने की योजना है.

मरीजों के लिए नई उम्मीद

भारत में हर साल बड़ी संख्या में लोग स्ट्रोक का शिकार होते हैं और उनमें से कई लोग बोलने में कठिनाई का सामना करते हैं. शोधकर्ताओं का मानना है कि यदि आगे होने वाले बड़े अध्ययनों में भी ऐसे ही अच्छे नतीजे मिलते हैं तो हिंदी आधारित यह नई थेरेपी देशभर के लाखों मरीजों के लिए नई उम्मीद बन सकती है और उन्हें फिर से सामान्य बातचीत करने में मदद मिल सकती है.

स्ट्रोक से बचाव कैसे करें ?
स्ट्रोक से बचाव कैसे करें ? (ETV Bharat)

स्ट्रोक क्या है ?

स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है. यह तब होता है जब मस्तिष्क (ब्रेन) तक खून का प्रवाह रुक जाता है या मस्तिष्क की किसी रक्त वाहिका के फटने से रक्तस्राव होने लगता है. ऐसी स्थिति में मस्तिष्क की कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे वे तेजी से नष्ट होने लगती हैं. समय पर इलाज न मिलने पर स्ट्रोक जानलेवा साबित हो सकता है या स्थायी शारीरिक और मानसिक समस्याएं पैदा कर सकता है.

स्ट्रोक के प्रकार

  • इस्केमिक स्ट्रोक: यह स्ट्रोक का सबसे सामान्य प्रकार है. इसमें खून का थक्का (ब्लड क्लॉट) मस्तिष्क की रक्त वाहिका को बंद कर देता है, जिससे उस हिस्से में रक्त का प्रवाह रुक जाता है.
  • हेमरेजिक स्ट्रोक: इस प्रकार में मस्तिष्क की रक्त वाहिका फट जाती है, जिससे मस्तिष्क के अंदर रक्तस्राव (ब्रेन ब्लीड) होने लगता है. इसे इंट्रासेरेब्रल हेमरेज (ICH) भी कहा जाता है.
  • ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक: इसे अक्सर "मिनी स्ट्रोक" भी कहा जाता है. इसमें स्ट्रोक जैसे लक्षण कुछ मिनटों के लिए दिखाई देते हैं, क्योंकि मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह थोड़े समय के लिए बाधित हो जाता है. आमतौर पर इससे स्थायी नुकसान नहीं होता, लेकिन यह भविष्य में बड़े स्ट्रोक का चेतावनी संकेत हो सकता है.

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