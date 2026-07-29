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दवा नहीं, अब संगीत लौटाएगा स्ट्रोक के मरीजों की आवाज; जानिए IIT-AIIMS की इस जादुई 'हिंदी थेरेपी' के बारे में...

नई दिल्ली: स्ट्रोक के बाद कई मरीजों को बोलने में परेशानी होने लगती है. उन्हें पता होता है कि क्या कहना है, लेकिन वह शब्द या पूरा वाक्य नहीं बोल पाते. ऐसे मरीजों के लिए IIT दिल्ली, एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज (IHBAS) के शोधकर्ताओं ने मिलकर हिंदी आधारित मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी (MIT) तैयार की है. यह थेरेपी संगीत और लय की मदद से मरीजों को फिर से बोलने में सहायता करती है. शोधकर्ताओं का कहना है कि यह अभी शुरुआती अध्ययन है, लेकिन इसके नतीजे उम्मीद बढ़ाने वाले हैं.

क्या है मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी

मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी (MIT) एक ऐसी स्पीच थेरेपी है, जिसमें शब्दों को धुन और लय के साथ बोलने का अभ्यास कराया जाता है. कई बार स्ट्रोक के बाद मरीज सामान्य तरीके से बोल नहीं पाते, लेकिन किसी धुन के साथ शब्द आसानी से बोल लेते हैं. इसी क्षमता का इस्तेमाल इस थेरेपी में किया जाता है. थेरेपी के दौरान मरीज को रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले छोटे-छोटे वाक्य, जैसे "पानी दे दो" या "खाना दे दो", एक आसान धुन के साथ बोलने के लिए कहा जाता है. साथ ही वह अपने बाएं हाथ से ताल भी देता है. शुरुआत में स्पीच थेरेपिस्ट उसकी मदद करते हैं. धीरे-धीरे मरीज खुद बोलना सीखने लगता है. इसका मकसद गाना सिखाना नहीं, बल्कि बोलने की क्षमता को बेहतर बनाना है.

डॉ. दुष्यंत सोनी, पीएचडी शोधार्थी, IIT दिल्ली...को सुनिए (ETV Bharat)

हिंदी के लिए अलग थेरेपी क्यों बनाई गई ?

IIT दिल्ली के पीएचडी शोधार्थी डॉ. दुष्यंत सोनी ने बताया कि अब तक अधिकतर MIT अंग्रेजी भाषा के लिए बनाई गई थी. लेकिन हिंदी और अंग्रेजी की बोलने की शैली, लय और उच्चारण अलग होते हैं. इसलिए केवल अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करना काफी नहीं था. इसी कारण शोधकर्ताओं ने हिंदी की भाषा और बोलने के तरीके के अनुसार नई धुन, नई लय और रोजमर्रा में बोले जाने वाले वाक्यों को शामिल करके पूरी थेरेपी तैयार की.

उन्होंने बताया कि इस शोध में IIT दिल्ली, एम्स नई दिल्ली और IHBAS के विशेषज्ञों ने साथ मिलकर काम किया. इसमें स्पीच लैंग्वेज विशेषज्ञों ने भाषा अनुकूलन, मूल्यांकन और थेरेपी देने में भूमिका निभाई है. वहीं न्यूरोलॉजी विशेषज्ञों ने मरीजों के चयन और चिकित्सा संबंधी पहलुओं पर काम किया. संगीत और ध्वनि विश्लेषण के माध्यम से थेरेपी की धुन और लय को और बेहतर बनाया गया. शोध का नेतृत्व IIT दिल्ली के प्रो. एन.एम. अनूप कृष्णन और प्रो. राहुल गर्ग ने किया. इस पायलट अध्ययन के नतीजे अंतरराष्ट्रीय जर्नल Aphasiology में प्रकाशित हुआ है.

स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण (ETV Bharat)

छह मरीजों पर किया गया परीक्षण

डॉ. दुष्यंत सोनी ने बताया कि इस पायलट अध्ययन में छह हिंदी भाषी स्ट्रोक मरीजों को शामिल किया गया. सभी मरीजों ने 45 से 60 मिनट के कुल 40 थेरेपी सत्र पूरे किए. सभी ने इलाज पूरा किया और किसी भी मरीज में इलाज से जुड़ी कोई परेशानी सामने नहीं आई. उन्होंने बताया कि भाषा की जांच में मरीजों का औसत स्कोर करीब 42 से बढ़कर 72 हो गया. सभी मरीजों में पहले की तुलना में अच्छा सुधार देखा गया.

बोलने की क्षमता में दिखा सुधार