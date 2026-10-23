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हरियाणा में बिजली संकट: घरों में पानी नहीं, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई प्रभावित, रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे लोग

हांसी/गुरुग्राम/अंबाला/नूंह: हरियाणा में इस समय भीषण बिजली संकट (ब्लैकआउट) छाया हुआ है. जिसके कारण गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार सहित 15 से अधिक जिलों में हाहाकार मचा है. ये संकट पावर सेक्टर के कथित निजीकरण के विरोध में बिजली विभाग के करीब 40,000 कर्मचारियों और इंजीनियरों की 3 दिवसीय हड़ताल के कारण पैदा हुआ है, जो 21 अक्टूबर की रात 10 बजे से शुरू हुई थी और 24 अक्टूबर तक प्रस्तावित है.

विवाद की वजह: हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) द्वारा गुरुग्राम और नूंह में एक निजी कंपनी 'इलेवन पावर' (Eleven Power) को 25 साल के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने के फैसले के खिलाफ कर्मचारी आक्रोशित हैं. कर्मचारियों और संविदा कर्मियों का कहना है कि उन्हें डर है कि निजीकरण से उनके रोजगार और हितों को भारी नुकसान पहुंचेगा.

हरियाणा में बिजली संकट: घरों में पानी नहीं, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई प्रभावित (ETV Bharat)

आम जनता और उद्योगों पर असर: कई इलाकों में 16 से 24 घंटे तक लगातार बिजली गुल रहने से पानी की मोटरें नहीं चल पा रही हैं, जिससे सोसायटियों और गांवों में पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. आक्रोशित जनता ने सोनीपत (दिल्ली रोड), कुरुक्षेत्र (अंबाला-हिसार नेशनल हाईवे-65) और रेवाड़ी (NH-352) में चक्का जाम और उग्र प्रदर्शन किया है.

बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

औद्योगिक नुकसान: प्रदूषण प्रतिबंधों के कारण करीब 50% फैक्ट्रियों के पास जनरेटर नहीं हैं, जिसके चलते करनाल, पानीपत, अंबाला और बहादुरगढ़ में कारखाने पूरी तरह ठप हो गए हैं और करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है.

प्रदूषण प्रतिबंधों के कारण करीब 50% फैक्ट्रियों के पास जनरेटर नहीं हैं, जिसके चलते करनाल, पानीपत, अंबाला और बहादुरगढ़ में कारखाने पूरी तरह ठप हो गए हैं और करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है. सरकार के कदम और मौजूदा स्थिति: प्रशासन ने तकनीकी काम ठप होने से बचाने के लिए आईटीआई छात्रों, ठेकेदारों के कर्मियों और पुलिस बल को तैनात किया था, लेकिन तकनीकी अनुभव की कमी के कारण फाल्ट ठीक नहीं हो पा रहे हैं.

प्रशासन ने तकनीकी काम ठप होने से बचाने के लिए आईटीआई छात्रों, ठेकेदारों के कर्मियों और पुलिस बल को तैनात किया था, लेकिन तकनीकी अनुभव की कमी के कारण फाल्ट ठीक नहीं हो पा रहे हैं. कानूनी कदम: राज्य के ऊर्जा मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि सरकार इस फैसले के खिलाफ विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) में अपील दायर करेगी.

राज्य के ऊर्जा मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि सरकार इस फैसले के खिलाफ विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) में अपील दायर करेगी. बातचीत की कोशिश: गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार ने बिजली यूनियनों को बैठक के लिए आमंत्रित किया है ताकि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके.

हांसी में पानी की सप्लाई ठप: बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के चलते हांसी शहर और आसपास के गांवों में बिजली संकट गहरा गया. 21 अक्टूबर की रात 10 बजे से शुरू हुई बिजली की समस्या ने 23 अक्टूबर को विकराल रूप ले लिया. वीरवार शाम 6 बजे तक आधा शहर अंधेरे में डूब गया, जबकि शाम 7 बजे तक पूरे शहर में ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन गई. गांवों में भी बिजली आपूर्ति बाधित होने से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ.

पानी की किल्लत को लेकर स्थानीय लोगों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

ऑनलाइन परीक्षाएं बाधित: बिजली संकट के कारण लोगों को केवल अंधेरे की ही नहीं, बल्कि पानी की किल्लत और ऑनलाइन परीक्षाओं में बाधा जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है. बिजली ना होने से पानी की सप्लाई प्रभावित हुई. महिलाएं घरों में रोजमर्रा का कामकाज नहीं कर पा रही. ऑनलाइन परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को भी बिजली और इंटरनेट से जुड़ी परेशानियों के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

बिजली गुल होने के कारण रात के समय लोगों की परेशानी और बढ़ गई. पंखे बंद रहने से गर्मी और उमस के बीच लोगों को रात काटनी मुश्किल हो गई. ऊपर से मच्छरों के आतंक ने लोगों की नींद उड़ा दी. कई परिवार रातभर परेशान रहे. लगातार बिजली आपूर्ति बाधित रहने से लोगों के सामने दैनिक जरूरतें पूरी करने की चुनौती खड़ी हो गई है. बिजली संकट का असर शहर के बाजारों और कारोबार पर भी दिखाई देने लगा है. जिन दुकानों पर पहले कल रात 10 बजे तक ग्राहकों की आवाजाही रहती थी. शाम 6 बजे ही बंद होने लगी हैं. बिजली पर निर्भर दुकानदारों का काम प्रभावित हो रहा है और बाजारों में भी शाम होते ही सन्नाटा छाने लगा है. -शशीकांत यादव, हांसी सेक्टर प्रधान

अंबाला में भी बिजली पानी की समस्या: बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के चलते अंबाला में लाइट गायब है. लाइट बंद होने के कारण लोगों को सबसे बड़ी समस्या पानी की आ रही है. बिना लाइट के ना बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे. क्योंकि इनवर्टर भी जवाब दे चुके हैं. लोगों का कहना है कि यहां पर लाइट नहीं है. और उनके बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं. लाइट ना होने के कारण बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं. उन्होंने सरकार से अपील की है कि जल्दी ही इसका कुछ समाधान निकाले. वरना हमारे लिए बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी.