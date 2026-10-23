गुरुग्राम में बिजली संकट से उद्योगों को करोड़ों का नुकसान, 1800 औद्योगिक इकाइयों का काम प्रभावित
समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस के विरोध में गुरुग्राम के औद्योगिक हब में काम-काज पूरी तरह ठप हो गया है. उद्योगपतियों में भारी नाराजगी.
Published : October 23, 2026 at 3:20 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 3:40 PM IST
गुरुग्रामः हरियाणा की औद्योगिक रफ्तार पर बिजली संकट ने ब्रेक लगा दिया है. बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर गुरुग्राम के कई औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. सेक्टर-37 और कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 1,800 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का कामकाज बाधित होने की रिपोर्ट सामने आई है. उद्योगपतियों के मुताबिक, लंबे समय तक बिजली आपूर्ति ठप रहने से मशीनें बंद हैं, उत्पादन रुक गया है और कंपनियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.
एक्सपोर्ट यूनिट्स के लिए स्थिति ज्यादा गंभीरः फेस्टिवल सीजन के बीच पैदा हुए इस संकट ने उद्योगपतियों की चिंता और बढ़ा दी है. जिन कंपनियों को त्योहारों से पहले अपने ऑर्डर पूरे करने हैं, उनके सामने समय पर माल तैयार करने और ग्राहकों तक पहुंचाने की चुनौती खड़ी हो गई है. एक्सपोर्ट यूनिट्स के लिए यह स्थिति ज्यादा गंभीर है, क्योंकि तय समय पर शिपमेंट नहीं होने से कारोबार और ग्राहकों के साथ व्यावसायिक संबंधों पर असर पड़ सकता है.
36 घंटे से फैक्ट्रियों में कामकाज ठपः सेक्टर-37, कादीपुर और आसपास के औद्योगिक इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होने से उत्पादन इकाइयों पर सीधा असर पड़ा है. बिजली संकट बुधवार रात से शुरू हुआ और गुरुवार तक जारी रहा. कई औद्योगिक इकाइयों में मशीनें बंद रहने से उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित हुई. उद्योगपतियों का कहना है कि बिजली के बिना औद्योगिक गतिविधियां सामान्य रूप से चलाना मुश्किल है.
फेस्टिवल सीजन में ऑर्डर पूरे करना बड़ी चुनौतीः त्योहारों के दौरान बाजार में मांग बढ़ने के कारण कई कंपनियों पर समयसीमा के भीतर माल तैयार करने का दबाव रहता है. ऐसे में लगातार बिजली कटौती से उत्पादन का शेड्यूल बिगड़ गया है. एक्सपोर्टर्स के लिए परेशानी इसलिए भी बड़ी है, क्योंकि उन्हें घरेलू उत्पादन के साथ-साथ विदेशों में भेजे जाने वाले माल की पैकिंग, गुणवत्ता जांच और डिलीवरी की समयसीमा का भी ध्यान रखना पड़ता है. उद्योगपतियों की चिंता है कि अगर बिजली आपूर्ति जल्द सामान्य नहीं हुई, तो ऑर्डर तैयार करने में देरी और डिलीवरी की समयसीमा चूकने का खतरा बढ़ सकता है.
जनरेटर भी नहीं दे पा रहे राहत, GRAP ने बढ़ाई मुश्किलेंः बिजली संकट से निपटने के लिए कई औद्योगिक इकाइयों ने डीजल जनरेटर का सहारा लिया, लेकिन यह विकल्प भी लंबे समय तक काम नहीं आ रहा. उद्योगपति उमेश गुप्ता ने बताया कि लगातार चलने पर जनरेटर गर्म हो जाते हैं और उन्हें ठंडा करने के लिए बंद करना पड़ता है. इससे उत्पादन प्रक्रिया बार-बार बाधित होती है.
करीब 1800 औद्योगिक इकाइयों पर असर: सेक्टर-37 और कादीपुर के करीब 1,800 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में उत्पादन प्रभावित हुआ. इन औद्योगिक क्षेत्रों में टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, एक्सपोर्ट और कॉरपोरेट संस्थानों को खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने वाली इकाइयां शामिल हैं. बिजली न होने से केवल मशीनों का संचालन ही प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि कर्मचारियों के काम, उत्पादन की समयसीमा और तैयार माल की आपूर्ति पर भी असर पड़ा. उद्योगपतियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से बार-बार संपर्क करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने की शिकायत की.
उद्योगपतियों की दो टूक-बार-बार की परेशानी से पलायन की नौबत: उद्योगपतियों का कहना है कि गुरुग्राम देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल है, लेकिन बिजली जैसी बुनियादी सुविधा में लगातार बाधा कारोबार के लिए गंभीर समस्या बन रही है. बार-बार बिजली कटौती होने से उत्पादन शेड्यूल बिगड़ता है, मशीनों को दोबारा शुरू करने में समय लगता है और कंपनियों की लागत बढ़ती है. अब उद्योगपतियों की नजर इस बात पर है कि बिजली आपूर्ति कब तक पूरी तरह बहाल होती है और उत्पादन ठप रहने से हुए नुकसान के बीच कंपनियों को राहत कैसे मिलती है.
क्यों बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैंः बिजली संकट की मुख्य वजह हरियाणा में बिजली विभाग के कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल बताई जा रही है. कर्मचारी गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी Eleven Power को समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस दिए जाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस फैसले से मौजूदा सार्वजनिक बिजली वितरण व्यवस्था और कर्मचारियों के हितों पर असर पड़ सकता है. वहीं, सरकार ने इस फैसले को कानूनी चुनौती देने और बिजली कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त करने की अपील करने की बात कही है.