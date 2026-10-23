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गुरुग्राम में बिजली संकट से उद्योगों को करोड़ों का नुकसान, 1800 औद्योगिक इकाइयों का काम प्रभावित

गुरुग्राम के औद्योगिक हब में काम-काज पूरी तरह ठप ( ETV Bharat )

गुरुग्रामः हरियाणा की औद्योगिक रफ्तार पर बिजली संकट ने ब्रेक लगा दिया है. बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर गुरुग्राम के कई औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. सेक्टर-37 और कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 1,800 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का कामकाज बाधित होने की रिपोर्ट सामने आई है. उद्योगपतियों के मुताबिक, लंबे समय तक बिजली आपूर्ति ठप रहने से मशीनें बंद हैं, उत्पादन रुक गया है और कंपनियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

एक्सपोर्ट यूनिट्स के लिए स्थिति ज्यादा गंभीरः फेस्टिवल सीजन के बीच पैदा हुए इस संकट ने उद्योगपतियों की चिंता और बढ़ा दी है. जिन कंपनियों को त्योहारों से पहले अपने ऑर्डर पूरे करने हैं, उनके सामने समय पर माल तैयार करने और ग्राहकों तक पहुंचाने की चुनौती खड़ी हो गई है. एक्सपोर्ट यूनिट्स के लिए यह स्थिति ज्यादा गंभीर है, क्योंकि तय समय पर शिपमेंट नहीं होने से कारोबार और ग्राहकों के साथ व्यावसायिक संबंधों पर असर पड़ सकता है.

गुरुग्राम में बिजली संकट से उद्योगों को करोड़ों का नुकसान (ETV Bharat) 36 घंटे से फैक्ट्रियों में कामकाज ठपः सेक्टर-37, कादीपुर और आसपास के औद्योगिक इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होने से उत्पादन इकाइयों पर सीधा असर पड़ा है. बिजली संकट बुधवार रात से शुरू हुआ और गुरुवार तक जारी रहा. कई औद्योगिक इकाइयों में मशीनें बंद रहने से उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित हुई. उद्योगपतियों का कहना है कि बिजली के बिना औद्योगिक गतिविधियां सामान्य रूप से चलाना मुश्किल है. फेस्टिवल सीजन में ऑर्डर पूरे करना बड़ी चुनौतीः त्योहारों के दौरान बाजार में मांग बढ़ने के कारण कई कंपनियों पर समयसीमा के भीतर माल तैयार करने का दबाव रहता है. ऐसे में लगातार बिजली कटौती से उत्पादन का शेड्यूल बिगड़ गया है. एक्सपोर्टर्स के लिए परेशानी इसलिए भी बड़ी है, क्योंकि उन्हें घरेलू उत्पादन के साथ-साथ विदेशों में भेजे जाने वाले माल की पैकिंग, गुणवत्ता जांच और डिलीवरी की समयसीमा का भी ध्यान रखना पड़ता है. उद्योगपतियों की चिंता है कि अगर बिजली आपूर्ति जल्द सामान्य नहीं हुई, तो ऑर्डर तैयार करने में देरी और डिलीवरी की समयसीमा चूकने का खतरा बढ़ सकता है.