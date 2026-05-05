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हैदराबाद से चंडीगढ़ जा रही इंडिगो की फ्लाइट में अफरा-तफरी, पावर बैंक में आग लगने से लोगों के उड़े होश

हैदराबाद से चंडीगढ़ जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 108 में पावर बैंक में आग के बाद अफरा-तफरी मच गई.

Power bank caught fire on IndiGo flight 6E 108 from Hyderabad to Chandigarh after landing
हैदराबाद से चंडीगढ़ जा रही इंडिगो की फ्लाइट में अफरा-तफरी (ANI)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 5, 2026 at 6:52 PM IST

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Updated : May 5, 2026 at 7:10 PM IST

3 Min Read
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चंडीगढ़ : हैदराबाद से चंडीगढ़ जा रही IndiGo की फ्लाइट 6E 108 में लैंडिंग के बाद एक पावर बैंक में आग लगने की घटना सामने आई है. विमान के रुकने के बाद, जब यात्री अभी उतर ही रहे थे, तभी एक केबिन बैग से धुआं निकलता हुआ देखा गया. बताया जा रहा है कि बैग के अंदर रखा पावर बैंक अचानक गर्म होकर जलने लगा. इसे देख कर फ्लाइट में सवार लोगों के होश फाख्ता हो गए.

पावर बैंक में अचानक ब्लास्ट : प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पावर बैंक एक हैंड बैग में रखा हुआ था, जिसमें अचानक स्पार्किंग के बाद धमाका हुआ. घटना के तुरंत बाद एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं. राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई.

हैदराबाद से चंडीगढ़ जा रही इंडिगो की फ्लाइट में अफरा-तफरी (ETV Bharat)

केबिन धुएं से भर गया : चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर IndiGo फ़्लाइट में एक यात्री के पावर बैंक में आग लगने के बाद इमरजेंसी इवैक्यूएशन किया गया. एक यात्री ने मीडिया को बताया कि आग लगने की वजह से फ़्लाइट का केबिन धुएं से भर गया था. एयरलाइन के अनुसार, "5 मई 2026 को, जब हैदराबाद से चंडीगढ़ जाने वाली IndiGo फ़्लाइट 6E 108 लैंडिंग के बाद खड़ी थी, तो एक यात्री के निजी इलेक्ट्रॉनिक सामान में आग लगने की घटना सामने आई.

इमरजेंसी गेट से लोगों को उतारा गया : सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, तुरंत इवैक्यूएशन किया गया और सभी संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया," एयरलाइन के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है. प्रवक्ता ने बताया कि सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से टर्मिनल पर पहुंचा दिया गया है और उनकी देखभाल के लिए टीम उनकी मदद कर रही है. एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि "विमान को दोबारा उड़ान भरने से पहले ज़रूरी जांच से गुज़रना होगा. IndiGo में, हमारे यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है."

Power bank caught fire on IndiGo flight 6E 108 from Hyderabad to Chandigarh after landing
इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक में आग के बाद की तस्वीरें (ETV Bharat)

सावधानी बेहद जरूरी : विशेषज्ञों के अनुसार, पावर बैंक जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लेकर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि ओवरहीटिंग या खराब गुणवत्ता के कारण इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं. फिलहाल मामले की जांच जारी है और विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

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Last Updated : May 5, 2026 at 7:10 PM IST

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