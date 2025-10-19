ETV Bharat / bharat

दीमापुर जा रहे इंडिगो विमान में यात्री के पावर बैंक में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित

दिल्ली हवाई अड्डे पर टैक्सिंग करते समय दीमापुर जाने वाले इंडिगो विमान में एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई.

FLIGHT
इंडिगो विमान में यात्री के पावर बैंक में लगी आग (सांकेतिक तस्वीर)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 19, 2025 at 10:19 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार को टैक्सिंग करते वक्त एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई. सूत्रों ने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर टैक्सिंग करते समय दीमापुर जाने वाले इंडिगो विमान में एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई. हालांकि, केबिन क्रू ने आग बुझा दी.

इस संबंध में इंडिगो ने कहा कि घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है और विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित हैं. एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि 19 अक्टूबर को दिल्ली से दीमापुर, नागालैंड जा रही उड़ान 6E 2107, विमान में सीट के पीछे की जेब में रखे एक यात्री के निजी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मामूली आग लग गई.

घटना को कुछ ही सेकंड में नियंत्रित किया
बयान में कहा गया है,"चालक दल ने मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए स्थिति को जल्दी और लगन से संभाला. साथ ही घटना को कुछ ही सेकंड में नियंत्रित कर लिया गया." फिलहाल उड़ान में सवार यात्रियों की संख्या के बारे में विवरण उपलब्ध नहीं है.

मदीना जा रहा विमान तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट डायवर्ट
इससे पहले इंडोनेशिया के जकार्ता से मदीना जा रहे सऊदी अरब के एक विमान को रविवार को एक मेडिकल इमरजेंसी के बाद यहां हवाई अड्डे पर डायवर्ट कर दिया गया. हवाई अड्डे के अधिकारियों के अनुसार जकार्ता से उड़ान भरने वाले सऊदी अरब के विमान संख्या 821 को एक यात्री के बेहोश हो जाने के बाद बीच रास्ते में ही डायवर्ट कर दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि विमान में 395 यात्री और 18 चालक दल के सदस्य सवार थे.

विमान ने तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से संपर्क किया, जहां लैंडिंग और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की गई. अधिकारियों ने बताया कि विमान शाम करीब 7 बजे उतरा और यात्री जो एक इंडोनेशियाई नागरिक है, को तुरंत अनंतपुरी अस्पताल ले जाया गया.

DELHI AIRPORT
INDIGO FLIGHT
DIMAPUR BOUND INDIGO PLANE
INDIGO PLANE
POWER BANK CATCHES FIRE

