दीमापुर जा रहे इंडिगो विमान में यात्री के पावर बैंक में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित

नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार को टैक्सिंग करते वक्त एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई. सूत्रों ने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर टैक्सिंग करते समय दीमापुर जाने वाले इंडिगो विमान में एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई. हालांकि, केबिन क्रू ने आग बुझा दी.

इस संबंध में इंडिगो ने कहा कि घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है और विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित हैं. एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि 19 अक्टूबर को दिल्ली से दीमापुर, नागालैंड जा रही उड़ान 6E 2107, विमान में सीट के पीछे की जेब में रखे एक यात्री के निजी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मामूली आग लग गई.

घटना को कुछ ही सेकंड में नियंत्रित किया

बयान में कहा गया है,"चालक दल ने मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए स्थिति को जल्दी और लगन से संभाला. साथ ही घटना को कुछ ही सेकंड में नियंत्रित कर लिया गया." फिलहाल उड़ान में सवार यात्रियों की संख्या के बारे में विवरण उपलब्ध नहीं है.