पवई बंधक केस: रोहित आर्या का शिक्षा विभाग पर 2 करोड़ रुपये बकाया होने का दावा, दीपक केसरकर ने नकारा

मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई स्थित पवई इलाके में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या ने शिक्षा विभाग पर दो करोड़ रुपये बकाया होने का आरोप लगाया है. उन्होंने यह भी दावा किया कि इस मामले को लेकर उन्होंने तत्कालीन शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के बंगले के सामने और आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन किया था. हालांकि, पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने इन सभी दावों का खंडन किया है.

पूर्व शिक्षा मंत्री और शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने कहा, "रोहित आर्या 'स्वच्छता मॉनिटर' योजना चला रहे थे. उन्होंने सरकारी अभियान 'मेरा स्कूल, सुंदर स्कूल' में हिस्सा लिया था. विभाग के अनुसार, उन्होंने कुछ बच्चों से सीधे तौर पर फीस वसूली थी. हालांकि, आर्या ने कहा था कि उन्होंने कोई फीस नहीं ली है. उन्हें विभाग से बात करके इस विवाद को सुलझाना चाहिए था. बच्चों को बंधक बनाना पूरी तरह से गलत है."

'अपना पक्ष साबित करना चाहिए था'

केसरकर ने आगे कहा, "जब मैं शिक्षा मंत्री था तब मैंने व्यक्तिगत सहानुभूति के चलते उन्हें अपने हाथों से चेक देकर उनकी मदद की थी, लेकिन सरकारी भुगतान के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं. मुझे नहीं लगता कि 2 करोड़ रुपये का दावा सही है. उन्हें विभाग को दस्तावेज जमा करके अपना पक्ष साबित करना चाहिए था."

'भुगतान के लिए दस्तावेज और बिल जरूरी'

केसरकर ने यह भी बताया, "यह कहना सही नहीं है कि रोहित आर्य मानसिक रूप से बीमार हैं. उन्होंने पहले भी भूख हड़ताल की थी. इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी बात रखने के मूड में नहीं थे. काम का सबूत सरकार को देना होता है. अगर नियमों का पालन किया जाए, तो पैसा गायब नहीं होता. मैंने जो पैसा दिया था, वह निजी था. सरकारी भुगतान के लिए दस्तावेज और बिल जरूरी होते हैं."