ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन में पारंपरिक पौष मेले का आगाज़, जानें इसका गौरवशाली इतिहास

मंगलवार को इस वर्ष के पौष उत्सव और मेले का शुभारंभ गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की साधना स्थली 'छातिमताला' में ब्रह्म उपासना के साथ हुआ.

POUSH MELA 2025
मेला का उद्घाटन करते अतिथि. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 7:05 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाताः विश्व धरोहर स्थल शांतिनिकेतन में पारंपरिक 'पौष मेला' (Poush Mela) शुरू हो गया है. मंगलवार को इस वर्ष के पौष उत्सव और मेले का शुभारंभ गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की साधना स्थली 'छातिमताला' में ब्रह्म उपासना के साथ हुआ. यह मेला 28 दिसंबर तक चलेगा. शांतिनिकेतन में इन छह दिनों के दौरान एक लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद है।

विश्वभारती के कुलपति प्रदीप कुमार घोष ने कहा, "पौष उत्सव और मेला शुरू हो चुका है. मैं सभी को आमंत्रित करता हूं. सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से की गई हैं. हमें जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला है. हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी को कोई असुविधा न हो. मुझे उम्मीद है कि हर कोई इन छह दिनों का आनंद उठाएगा."

POUSH MELA 2025
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के शांतिनिकेतन में 22 दिसंबर, 2025 को पौष मेले में पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्रों के साथ प्रस्तुति देते हुए लोक कलाकार. (ETV Bharat)

पौष उत्सव और मेले का उद्घाटन

पौष उत्सव की शुरुआत 22 दिसंबर को भक्ति गीतों और शहनाई वादन के साथ हुई. इसके अगले दिन, मंगलवार को विश्व धरोहर स्थल शांतिनिकेतन के 'छातिमताला' में रवींद्र संगीत, ब्रह्म उपासना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पारंपरिक पौष मेले का शुभारंभ हुआ. इस अवसर पर कुलपति ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा उपयोग की जाने वाली कुर्सी पर माल्यार्पण किया गया. मेले का औपचारिक उद्घाटन मेला मैदान में बने मनोरंजन मंच से किया गया.

कार्यक्रम में विश्वभारती के कुलपति प्रदीप कुमार घोष, निदेशक अमित हाजरा और प्रोफेसर सुमन भट्टाचार्य शामिल हुए. आमंत्रित अतिथियों में बीरभूम के जिलाधिकारी धवल जैन और जिला परिषद के अध्यक्ष फैजुल हक उर्फ काजल शेख मौजूद थे. इस दौरान विश्वभारती के प्रोफेसर, छात्र और आश्रमवासी भी उपस्थित रहे.

POUSH MELA 2025
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के शांतिनिकेतन में पौष मेले में प्रस्तुति देते हुए लोक कलाकार. (ETV Bharat)

मेला मैदान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

मंगलवार, 23 दिसंबर से पूर्वपल्ली मैदान में शुरू हुआ पौष मेला रविवार, 28 दिसंबर तक चलेगा. मेले के मंच पर तीन दिनों तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस मेले में लगभग 1500 अलग-अलग स्टॉल लगाए गए हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार, मेले की सुरक्षा के लिए 16 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों (ASP), एसडीपीओ (SDPO) और डीएसपी (DSP) रैंक के अधिकारियों की देखरेख में लगभग 2500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है.

इसके अलावा, निगरानी के लिए बोलपुर-शांतिनिकेतन में 200 स्थायी सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाए गए हैं. मेला मैदान और प्रवेश द्वारों की निगरानी अतिरिक्त 300 सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है. साथ ही, 5 ड्रोन कैमरों और 10 वॉच टावरों से भी कड़ी नजर रखी जा रही है.

मेले में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए क्राइम ब्रांच, आपदा प्रबंधन टीम, महिला पुलिस, आरएएफ (RAF), क्विक रिस्पॉन्स टीम और सादे कपड़ों में पुलिस बल को तैनात किया गया है. मेले में प्रवेश के लिए 8 ड्रॉप गेट बनाए गए हैं.

POUSH MELA 2025
शांतिनिकेतन में पौष मेले में घूमते लोग. (ETV Bharat)

पौष मेले का इतिहास

21 दिसंबर 1843 (पौष महीने की 7वीं तारीख) को महर्षि देबेंद्रनाथ टैगोर ने रामचंद्र विद्याबागीश से ब्रह्म धर्म की दीक्षा ली थी. इसके बाद ब्रह्म धर्म का प्रचार-प्रसार बढ़ गया. अपनी दीक्षा के दिन को यादगार बनाने और ब्रह्म धर्म के विस्तार के लिए महर्षि देबेंद्रनाथ टैगोर ने 1845 में कोलकाता के गोरिती उद्यान में ब्रह्म मंत्रों के पाठ और उपासना का आयोजन किया. इसी आयोजन को पौष मेले की शुरुआत माना जाता है.

बाद में, 1862 में देबेंद्रनाथ टैगोर ने शांतिनिकेतन में एक आश्रम स्थापित करने पर विचार किया और उसी के अनुसार आश्रम की स्थापना हुई. 1891 (पौष की 7वीं तारीख) को वहां ब्रह्म मंदिर या उपासना स्थल स्थापित किया गया. इसे ही शांतिनिकेतन में पौष उत्सव की शुरुआत का समय माना जाता है. साल 1894 में, इसी पौष उत्सव के साथ मंदिर से सटे मैदान में पौष मेले की शुरुआत हुई.

दूसरी ओर, 8 मार्च 1888 के ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) में महर्षि देबेंद्रनाथ टैगोर ने स्पष्ट रूप से पौष मेले का उल्लेख किया था. उन्होंने कहा था कि शांतिनिकेतन ट्रस्ट हर साल एक मेले का आयोजन करेगा. यह मेला मुख्य रूप से सभी धर्मों के लोगों के मिलन का स्थान होगा. यहां कोई मूर्ति पूजा या अश्लील आमोद-प्रमोद नहीं होगा और मेले में शराब व मांस को छोड़कर सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की खरीद-बिक्री की जाएगी. इस डीड में यह भी कहा गया है कि यदि इस मेले से कोई आय होती है, तो उस धन को आश्रम के विकास पर खर्च किया जाएगा.

1950 में, मेले का विस्तार होने पर प्रार्थना सेवा ब्रह्म मंदिर के बजाय छातिमताला में आयोजित की जाने लगी. बाद में, 1961 में पौष मेले का स्थान बदल दिया गया. मेले को मंदिर से सटे मैदान से हटाकर पूर्वपल्ली के मैदान में स्थानांतरित कर दिया गया. तब से यह मेला इसी मैदान में आयोजित किया जा रहा है.

कब-कब रद्द किया गया

1941 में द्वितीय विश्व युद्ध और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के निधन के समय मेला आयोजित तो हुआ था, लेकिन इसमें उत्साह की कमी थी. साल 1943 में, देश में अकाल के कारण पहली बार पौष मेले को रद्द कर दिया गया था. कोविड-19 महामारी और उसके बाद अन्य कारणों से कई वर्षों तक मेले को स्थगित रखा गया. साल 2024 से विश्वभारती विश्वविद्यालय की देखरेख में मेला फिर से शुरू हुआ.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

POUSH MELA 2025
POUSH MELA BEGINS
पौष उत्सव
पौष मेला
POUSH MELA IN SANTI NIKETAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.