चिकन खाने से बैक्टीरिया के फैलने का खतरा, हो सकती है यह बीमारी
शोध के मुताबिक, पोल्ट्री फॉर्म में मुर्गियों की घनी आबादी के कारण कैम्पिलोबैक्टर रोगाणु का तेजी से प्रसार होता है.
Published : August 3, 2026 at 3:36 PM IST
हैदराबाद: चिकन खाने के शौकीन लोगों के लिए चिंताजनक खबर है. एक नए शोध में खुलासा हुआ है कि औद्योगिक पोल्ट्री फार्मिंग से फूड पॉइजनिंग बढ़ रही है. शोध के अनुसार, बड़े पैमाने पर मुर्गियों का पालन कैम्पिलोबैक्टर (Campylobacter) बैक्टीरिया के प्रसार और विकास को तेज कर रहा है - जो दुनिया में डायरिया (दस्त) रोग का प्रमुख जीवाणु है.
शोध में पाया गया कि औद्योगिक मुर्गी पालन ने जंगली पक्षियों और व्यावसायिक मुर्गियों के बीच कैम्पिलोबैक्टर स्ट्रेन के प्रसार को 100 गुना से अधिक बढ़ा दिया है. इससे बैक्टीरिया के विकसित होने और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा हो गई हैं.
शोध के मुताबिक, पोल्ट्री फॉर्म में मुर्गियों की घनी आबादी ने केवल रोगाणु प्रचुरता को बढ़ाया नहीं है, बल्कि उसके पनपे के परिदृश्य को भी फिर से आकार दिया है जिसमें जूनोटिक बैक्टीरिया उभरते हैं.
यह शोध 27 जुलाई, 2026 को मशहूर वैज्ञानिक शोध पत्र 'प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज' (PNAS) में प्रकाशित किया गया. इसमें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 1979 और 2024 के बीच 30 देशों में मुर्गियों और जंगली पक्षियों से इकट्ठा किए गए लगभग 2,800 जीवाणु जीनोम (bacterial genomes) का विश्लेषण किया. इस शोध का नेतृत्व ओकेम जे काइन (Oakem J Kyne) ने किया.
शोध में शामिल वैज्ञानिक सैमुअल के. शेपर्ड ने कहा कि ये निष्कर्ष इस बात के नए प्रमाण देते हैं कि इंसानों द्वारा प्रेरित पर्यावरणीय बदलाव संक्रामक रोगों के प्रसार को बढ़ा सकते हैं. जैसे-जैसे मुर्गियों की संख्या बढ़ी है, वैसे-वैसे वे बैक्टीरिया, जो कभी मुख्य रूप से जंगली पक्षियों तक सीमित थे, उन्हें पोल्ट्री फॉर्म के झुंड में घुसने, फैलने और खुद को स्थापित करने के कहीं अधिक अवसर मिल गए हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, संक्रमित मुर्गी के खाने से कैम्पिलोबैक्टर बैक्टीरिया अनजाने में इंसानों में संक्रमण को बढ़ा सकते हैं. अधिक व्यापक रूप से, मानव-जनित पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव शक्तिशाली विकासात्मक फीडबैक लूप उत्पन्न कर सकते हैं, जो स्थानीय रोगाणुओं को विश्व स्तर पर फैलने वाले जूनोटिक खतरों में बदल देते हैं और रोगजनकों के उभरने की दिशा को मौलिक रूप से बदल देते हैं.
मॉडल सिमुलेशन से पता चलता है कि मुर्गियों की घनी आबादी पारिस्थितिक रोगजनक स्पंज की तरह काम कर सकती है. यह विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं को बढ़ाती है और उच्च संक्रमण दरों को बनाए रखती है.
मार्च 2026 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक और शोध में डायरिया की बीमारी में बढ़ते एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) का पता चला है. शोध में अनुमान लगाया गया है कि ब्रिटेन के ऑक्सफोर्डशायर में मनुष्यों में होने वाले 80 प्रतिशत कैम्पिलोबैक्टर संक्रमण पोल्ट्री चिकन से जुड़े हैं, और इनमें से कई संक्रमण एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी हैं.
पोल्ट्री का विकास मुख्य रूप से एक आधुनिक घटना है, जिसमें 1960 के दशक से मुर्गियों की संख्या सात गुना बढ़कर आज लगभग 31 अरब हो गई है.
रिपोर्ट के मुताबिक, हर साल दुनिया भर में लगभग 55 करोड़ लोग—जिनमें पांच साल से कम उम्र के 22 करोड़ बच्चे शामिल हैं—खाद्य जनित दस्त से पीड़ित होते हैं, जिसमें कैंपिलोबैक्टर सबसे आम बैक्टीरियल कारण है.
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