ETV Bharat / bharat

ओडिशा: 'हेरिटेज विलेज' की मांग कर रहा है कुंभरापाड़ा गांव, हर घर में मिलता है कुम्हार

कुंभरापाड़ा में बने मिट्टी के बर्तन ( ETV Bharat )

पुरी (ओडिशा): पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर दिन हजारों हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल महाप्रसाद पकाने और परोसने के लिए किया जाता है. अलग-अलग आकार और साइज के मिट्टी के बर्तन कुम्हार पीढ़ियों से बनाते आ रहे हैं. पुरी के कुंभारपाड़ा में रहने वाले करीब 400 कुम्हार परिवार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके गांव को 'हेरिटेज विलेज' घोषित किया जाए और इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, जहां आने वाले लोग बर्तन बनाने की प्रक्रिया को महसूस कर सकें और उनके काम को पहचान मिले. बता दें कि मंदिर में मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल भगवान जगन्नाथ को महाप्रसाद चढ़ाने के लिए किया जाता है. छप्पन पौटी भोग के हर कण में मिट्टी का स्पर्श, परंपरा का सार और भक्ति का अमृत होता है. 'कुंभारपाड़ा' के कुम्हार सैकड़ों सालों से मिट्टी के बर्तनों की सेवा में लगे हुए हैं. यहां हर घर में एक कुम्हार है. महाबाहु की कुडुआ सेवा में 400 से ज्यादा परिवार हैं. कुंभारापाड़ा गांव कहां है?

जब हम पुरी पहुंचते हैं, तो हमें अथरनाला मिलता है और कुंभारपाड़ा से जेल रोड होते हुए बड़ा डांडा जाते समय, हमें कुंभारपाड़ा मिलता है. जैसा इस गांव का नाम है... यह कला जितनी पुरानी है, उसकाइतिहास भी उतना ही पुराना है. गांव में लगभग 200 कुम्हार परिवार रहते हैं. और अगर हम आस-पास के टिकरपाड़ा, जेनापुर और नुआसाही को जोड़ दें, तो वहां लगभग 411 कुम्हार परिवार रहते हैं. वे महाप्रभु की सेवा के तौर पर मिट्टी के बर्तन बनाते रहे हैं और पीढ़ियों से मंदिर को मिट्टी के बर्तन देते आ रहे हैं. यह जगन्नाथ मंदिर की आत्मकथा में लिखा है. कुंभरापाड़ा में बने मिट्टी के बर्तन (ETV Bharat) इतिहास पर नजर डालें तो कुंभारपाड़ा गांव बहुत पुराना है. तेरहवीं सदी में मंदिर में शंखूड़ी भोग और महाप्रसाद की प्रथा शुरू हुई थी. इसलिए, उस समय के राजा मंदिर में शंखूड़ी भोग बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से कुम्हारों को पुरी लाए थे. तब से कुम्हार यहीं बसे हैं और महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं. कुंबारपाड़ा तेरहवीं सदी से महाप्रभु की सेवा में लगा हुआ है, लेकिन यह गांव आज भी हेरिटेज गांव के दर्जे का इंतजार कर रहा है. हालांकि पुरी के रघुराजपुर को हेरिटेज गांव का दर्जा मिल चुका है, लेकिन कुंभारपाड़ा इन सबसे बहुत दूर है. गांव वालों की मांग

मान्यता है कि हर दिन भगवान को सठिया पौटी (60 तरह के प्रसाद) भोग चढ़ाए जाते हैं. यह परंपरा रही है कि भगवान के सभी महाप्रसाद कुडुआ (बर्तन) में बनाए जाते हैं. श्रीमंदिर की द्वारफिता नित्ती के बाद, भगवान की मुख पखला नित्ती के लिए अंगवास ओली की सेवा होती है. श्रीमंदिर के कोठ भोग के अलावा श्रीमंदिर में महाप्रसाद बनाने के लिए बाई हांडी, समाधि हांडी, दसिया हांडी, एमार हांडी, बड़ मठ, सान मठ, ढाला मठ, चाका नामवारी, नामवारी, सान ढाला, भात कुडुआ जैसे अलग-अलग आकार के मिट्टी के बर्तन दिए जाते हैं. उतार-चढ़ाव का सामना कर रहे कुम्हार

जैसे-जैसे समय बदल रहा है, कुम्हारों को भी कई उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच युवा पीढ़ी इस शिल्प पेशे से मुंह मोड़ रही है, क्योंकि, अब चिकिता डोरसा मिट्टी और जलाने की लकड़ी की कीमत पिछले 10 सालों में चार गुना बढ़ गई है.