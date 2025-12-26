ETV Bharat / bharat

ओडिशा: 'हेरिटेज विलेज' की मांग कर रहा है कुंभरापाड़ा गांव, हर घर में मिलता है कुम्हार

पुरी के कुंभारपाड़ा में रहने वाले करीब 400 कुम्हार परिवार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके गांव को 'पॉटरी विलेज' घोषित किया जाए.

कुंभरापाड़ा में बने मिट्टी के बर्तन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 26, 2025 at 8:20 PM IST

7 Min Read
पुरी (ओडिशा): पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर दिन हजारों हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल महाप्रसाद पकाने और परोसने के लिए किया जाता है. अलग-अलग आकार और साइज के मिट्टी के बर्तन कुम्हार पीढ़ियों से बनाते आ रहे हैं. पुरी के कुंभारपाड़ा में रहने वाले करीब 400 कुम्हार परिवार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके गांव को 'हेरिटेज विलेज' घोषित किया जाए और इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, जहां आने वाले लोग बर्तन बनाने की प्रक्रिया को महसूस कर सकें और उनके काम को पहचान मिले.

बता दें कि मंदिर में मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल भगवान जगन्नाथ को महाप्रसाद चढ़ाने के लिए किया जाता है. छप्पन पौटी भोग के हर कण में मिट्टी का स्पर्श, परंपरा का सार और भक्ति का अमृत होता है. 'कुंभारपाड़ा' के कुम्हार सैकड़ों सालों से मिट्टी के बर्तनों की सेवा में लगे हुए हैं. यहां हर घर में एक कुम्हार है. महाबाहु की कुडुआ सेवा में 400 से ज्यादा परिवार हैं.

कुंभारापाड़ा गांव कहां है?
जब हम पुरी पहुंचते हैं, तो हमें अथरनाला मिलता है और कुंभारपाड़ा से जेल रोड होते हुए बड़ा डांडा जाते समय, हमें कुंभारपाड़ा मिलता है. जैसा इस गांव का नाम है... यह कला जितनी पुरानी है, उसकाइतिहास भी उतना ही पुराना है. गांव में लगभग 200 कुम्हार परिवार रहते हैं. और अगर हम आस-पास के टिकरपाड़ा, जेनापुर और नुआसाही को जोड़ दें, तो वहां लगभग 411 कुम्हार परिवार रहते हैं. वे महाप्रभु की सेवा के तौर पर मिट्टी के बर्तन बनाते रहे हैं और पीढ़ियों से मंदिर को मिट्टी के बर्तन देते आ रहे हैं. यह जगन्नाथ मंदिर की आत्मकथा में लिखा है.

कुंभरापाड़ा में बने मिट्टी के बर्तन (ETV Bharat)

इतिहास पर नजर डालें तो कुंभारपाड़ा गांव बहुत पुराना है. तेरहवीं सदी में मंदिर में शंखूड़ी भोग और महाप्रसाद की प्रथा शुरू हुई थी. इसलिए, उस समय के राजा मंदिर में शंखूड़ी भोग बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से कुम्हारों को पुरी लाए थे. तब से कुम्हार यहीं बसे हैं और महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं.

कुंबारपाड़ा तेरहवीं सदी से महाप्रभु की सेवा में लगा हुआ है, लेकिन यह गांव आज भी हेरिटेज गांव के दर्जे का इंतजार कर रहा है. हालांकि पुरी के रघुराजपुर को हेरिटेज गांव का दर्जा मिल चुका है, लेकिन कुंभारपाड़ा इन सबसे बहुत दूर है.

गांव वालों की मांग
मान्यता है कि हर दिन भगवान को सठिया पौटी (60 तरह के प्रसाद) भोग चढ़ाए जाते हैं. यह परंपरा रही है कि भगवान के सभी महाप्रसाद कुडुआ (बर्तन) में बनाए जाते हैं. श्रीमंदिर की द्वारफिता नित्ती के बाद, भगवान की मुख पखला नित्ती के लिए अंगवास ओली की सेवा होती है.

श्रीमंदिर के कोठ भोग के अलावा श्रीमंदिर में महाप्रसाद बनाने के लिए बाई हांडी, समाधि हांडी, दसिया हांडी, एमार हांडी, बड़ मठ, सान मठ, ढाला मठ, चाका नामवारी, नामवारी, सान ढाला, भात कुडुआ जैसे अलग-अलग आकार के मिट्टी के बर्तन दिए जाते हैं.

उतार-चढ़ाव का सामना कर रहे कुम्हार
जैसे-जैसे समय बदल रहा है, कुम्हारों को भी कई उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच युवा पीढ़ी इस शिल्प पेशे से मुंह मोड़ रही है, क्योंकि, अब चिकिता डोरसा मिट्टी और जलाने की लकड़ी की कीमत पिछले 10 सालों में चार गुना बढ़ गई है.

नतीजा, परिवार का पेट पालना मुश्किल हो गया है. इस वजह से कई कुम्हार इस पेशे को छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं. मौजूदा पीढ़ी इसे सीखना नहीं चाहती. नतीजतन, पारंपरिक कुम्हार बिसोय का मिट्टी के बर्तन बनाने का काम अब डूब रहा है. पारंपरिक लकड़ी के पहिये, कई तरह की सुरई, सरा, घूम, मांग और दूसरे मिट्टी के बर्तन लंबे समय से खत्म हो चुके हैं.

मंदिर में इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के बर्तन, कुडुआ, ताड़, सरा, ओली, दीपाली वगैरह को बचाने के लिए श्रीमंदिर कुंभकार नियोग ने कुंभारपाड़ा इलाके में एक म्यूजियम बनाने की मांग की है. कुंभारपाड़ा इलाके को पुरानी खत्म हो चुकी कला और क्राफ्ट को बचाने के लिए हेरिटेज विलेज या कलाग्राम का दर्जा देने की मांग की गई है. इस वजह से पुरी आने वाले टूरिस्ट मंदिर के कुम्हार बिसोई सेवक की पारंपरिक कला के बारे में जान सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं.

कुम्हार की आमदनी कम
कुम्हार कृष्णचंद्र बिसोयी कहते हैं,"हम जगन्नाथ मंदिर को मिट्टी के बर्तन सप्लाई कर रहे हैं. इसके अलावा, भुवनेश्वर, कटक और ढेंकनाल के अलग-अलग मंदिरों में भी मिट्टी के बर्तन सप्लाई किए जा रहे हैं. मंदिर को बर्तन देना हमारा मुख्य काम है. एक व्यक्ति हर महीने 15 से 17 हजार रुपये कमा सकता है, लेकिन, पिसाई और मिट्टी का खर्च बढ़ने से इनकम बहुत कम है."

इसलिए, आज के युवा इसे प्रोफेशन के तौर पर करने की इच्छा नहीं दिखाते हैं. आज के युवा दूसरी नौकरियों में फंसे हुए हैं. अगर यही हाल रहा, तो आने वाले दिनों में बर्तन बनाने में दिक्कतें आने का खतरा है.

कृष्णचंद्र ने दुख के साथ कहा कि अब मिट्टी और लकड़ी की कमी हो गई है. इन्हें बाहर से खरीदकर बर्तन बनाने में ज़्यादा खर्च आता है. मंदिर प्रशासन की तरफ से कोई खास फाइनेंशियल मदद नहीं दी जाती है.सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए. अगर कुम्बरपाड़ा को हेरिटेज विलेज का दर्जा मिलता है, तो युवा इसे पहनने के लिए प्रोत्साहित होंगे.

'सरकार को कुम्हारों को इंसेंटिव देना चाहिए'
श्री जगन्नाथ मंदिर में कुम्हार भर्ती सलाहकार महेंद्र कुमार बिसोयी कहते हैं, “मैं सरकार से कुम्बरपाड़ा को हेरिटेज गांव का दर्जा देने और पुरानी चीजों को बचाने के लिए एक म्यूजियम बनाने की रिक्वेस्ट करता हूं. इससे टूरिस्ट इसे देख सकते हैं और महाप्रभु की परंपरा और अलग-अलग मिट्टी के बर्तनों के पीछे के कारण को समझ सकते हैं.बुनकरों और केंद्रपानी तोलाली की तरह, सरकार को भी कुम्हारों को इंसेंटिव देना चाहिए.”

श्री जगन्नाथ के कल्चरल प्रमोटर नारायण रामानुज दाश कहते हैं, “जैसा कि मदाला पंजी में बताया गया है, महाप्रभु श्री जगन्नाथ का हर भोग मिट्टी के बर्तन में करने की परंपरा है. यह अनोखी परंपरा कहीं और नहीं मिलती. यह अलग-अलग मिट्टी के बर्तनों के नाम रखने के लिए है. हालांकि, कुछ मंदिरों में जगन्नाथ मंदिर की परंपरा को फॉलो किया जा रहा है.”

कुम्हारों का एसोसिएशन
मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर श्री जगन्नाथ पूजा पंडा ने कहा, "मंदिर में कुम्हारों का एक एसोसिएशन है. वे पीढ़ियों से मंदिर में मिट्टी के बर्तन लाते आ रहे हैं. इसलिए, उन्हें सरकार से बढ़ावा मिलना चाहिए. रघुराजपुर हेरिटेज विलेज की तरह, कुम्हारों के एसोसिएशन को भी हेरिटेज विलेज का दर्जा मिलना चाहिए. अगर कुम्हारों का एसोसिएशन अपनी समस्याओं के बारे में लिखकर मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन को बताए, तो मंदिर की मैनेजमेंट कमिटी में इस पर बात हो सकती है. इससे कोई हल निकलेगा."

संपादक की पसंद

