हजारीबाग के इचाक के आलू की है देश भर में डिमांड, दूर-दूर से आते हैं व्यापारी, कहा जाता है 'मिनी कटोरा'

हजारीबाग: जिले का इचाक प्रखंड कृषि प्रधान क्षेत्र है. यह क्षेत्र आलू की खेती के लिए मशहूर है. पिछले साल लगभग 200 करोड़ रुपए का व्यापार इस प्रखंड से हुआ था, लेकिन इस बार मौसम ने साथ नहीं दिया है फिर भी किसान 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार होने का अनुमान लगा रहे हैं. यह प्रारंभिक समय का अनुमान है. आलू एक ऐसी सब्जी है, जिसकी मांग सालभर रहती है. क्योंकि बिना आलू के सब्जी अधूरी मानी जाती है. शायद यही वजह है कि आलू की मांग हमेशा बनी रहती है.

आलू खरीदी के लिए दूसरे राज्यों से आते हैं व्यापारी

हजारीबाग के इचाक प्रखंड के आलू का स्वाद पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है. यहां आलू की मांग ऐसी है कि दूर दराज से व्यापारी पहुंचते हैं और किसान से उत्पाद खरीदते हैं. इस बार भी आलू, खेत में तैयार है. किसान, आलू निकालने के काम में जुटे हैं. किसान इसके लिए मजदूरों की भी मदद ले रहे हैं क्योंकि आने वाले 15 दिनों तक व्यापारी गांव पहुंचेंगे. आलू खरीदने के लिए व्यापारी मुख्य रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से यहां पहुंचते हैं.

फावड़े से आलू निकालता किसान (Etv Bharat)

5 हजार एकड़ में आलू की खेती

यहां के किसान बताते हैं कि इचाक प्रखंड में 98 रेवेन्यू विलेज है. हर गांव में 100 एकड़ से अधिक आलू की खेती होती है. इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि 5000 एकड़ से अधिक जमीन में यहां आलू की खेती की गई है. यहां किसान कम जमीन पर भी आलू की खेती कर लेते हैं. आलू की फसल भी यहां अच्छी होती है. यही वजह है कि 100 करोड़ से अधिक का व्यापार यहां के किसान कर लेते हैं.