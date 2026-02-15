गिरिडीह में मिलती है आलू की स्वादिष्ट जलेबी, शिवरात्रि से है गहरा नाता
महाशिवरात्रि के मौके पर गिरिडीह में आलू वाली जलेबी बनायी जाती है, जो काफी स्वदिष्ट होती है.
Published : February 15, 2026 at 6:15 PM IST
गिरिडीह: शिवरात्रि में लोग बाबा भोले की भक्ति में रम जाते हैं. रात में बारात निकलती है, फिर विवाह होता है. इस शिवरात्रि में गिरिडीह में एक विशेष मिठाई बनायी जाती है. मिठाई आलू से बनती है. आलू में सिंघाड़ा का आटा तथा आरारोट मिलाकर जलेबी तैयार की जाती है. शहर के लगभग हरेक मिठाई दुकान में इस जलेबी का निर्माण होता है. इस जलेबी का सेवन शिवरात्रि का व्रत करने वाली व्रती विशेष तौर पर करती हैं. इसके अलावा अन्य लोग भी इस जलेबी का स्वाद लेते हैं.
घंटों में तैयार होती है मिठाई
गिरिडीह की उपनगरी पचंबा में पुरुषोत्तम राम के यहां भी आलू की जलेबी बनती है. इनके यहां बनने वाली जलेबी का स्वाद काफी निराला रहता है. चीनी की पतली चाशनी में कुरकरे जलेबी को डाला जाता है और जब तैयार होकर जलेबी निकलती है तो स्वाद चखते ही लोग वाह वाह कर उठते हैं. पुरुषोत्तम बताते हैं कि उनके यहां सात्विकता का पूरा ध्यान रखा जाता है. आलू की जलेबी की सामग्री को बनाने, फिर जलेबी को तैयार करने में लगभग पांच से छह घंटे का समय लग जाता है.
कई स्टेप के बाद तैयार होती है आलू की जलेबी
इस जलेबी को बनाने के लिए पहले आलू को पानी में उबाला जाता है. फिर उसका छिलका उतारा जाता है. उसके बाद आलू को मसला जाता है और उसमें सिंघाड़ा का आटा और आरारोट मिलाया जाता है. सभी को बढ़ियां से मिलाने के बाद सामग्री तैयार की जाती है. इसके बाद जलेबी छानकर चाशनी में डाला जाता है. दुकानदार ने बताया कि शिवरात्रि के दिन इस जलेबी की मांग बहुत रहती है.
व्रत करने वाले इस जलेबी को अवश्य खाते हैं. पुरुषोत्तम ने कहा कि यह जलेबी सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही बनता है. इधर इस जलेबी के शौकीन कहते हैं कि बाबा के बारात में शामिल होने से पहले इसका सेवन गिरिडीह के लगभग लोग करते हैं. चूंकि साल में एक बार ही आलू की जलेबी मिलती है. ऐसे में इसका स्वाद चखने के लिए लोगों में उत्सुकता रहती है.
