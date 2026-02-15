ETV Bharat / bharat

गिरिडीह में मिलती है आलू की स्वादिष्ट जलेबी, शिवरात्रि से है गहरा नाता

गिरिडीह: शिवरात्रि में लोग बाबा भोले की भक्ति में रम जाते हैं. रात में बारात निकलती है, फिर विवाह होता है. इस शिवरात्रि में गिरिडीह में एक विशेष मिठाई बनायी जाती है. मिठाई आलू से बनती है. आलू में सिंघाड़ा का आटा तथा आरारोट मिलाकर जलेबी तैयार की जाती है. शहर के लगभग हरेक मिठाई दुकान में इस जलेबी का निर्माण होता है. इस जलेबी का सेवन शिवरात्रि का व्रत करने वाली व्रती विशेष तौर पर करती हैं. इसके अलावा अन्य लोग भी इस जलेबी का स्वाद लेते हैं.



घंटों में तैयार होती है मिठाई

गिरिडीह की उपनगरी पचंबा में पुरुषोत्तम राम के यहां भी आलू की जलेबी बनती है. इनके यहां बनने वाली जलेबी का स्वाद काफी निराला रहता है. चीनी की पतली चाशनी में कुरकरे जलेबी को डाला जाता है और जब तैयार होकर जलेबी निकलती है तो स्वाद चखते ही लोग वाह वाह कर उठते हैं. पुरुषोत्तम बताते हैं कि उनके यहां सात्विकता का पूरा ध्यान रखा जाता है. आलू की जलेबी की सामग्री को बनाने, फिर जलेबी को तैयार करने में लगभग पांच से छह घंटे का समय लग जाता है.

जानकारी देते संवाददाता अमरनाथ सिन्हा (ईटीवी भारत)

कई स्टेप के बाद तैयार होती है आलू की जलेबी