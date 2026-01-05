ETV Bharat / bharat

बल्लारी फायरिंग: कांग्रेस कार्यकर्ता के शव दो बार पोस्टमार्टम किया गया, केंद्रीय मंत्री का आरोप

बेंगलुरु: केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक के बल्लारी (Ballari) में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है. जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने सोमवार को आरोप लगाया कि बल्लारी में फायरिंग में मारे गए कांग्रेस कार्यकर्ता के शव का पोस्टमार्टम दो बार किया गया, ताकि कथित तौर पर भाजपा विधायक गली जनार्दन रेड्डी पर दोष मढ़ा जा सके.

बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए कुमारस्वामी ने सवाल किया कि दूसरे पोस्टमार्टम के लिए किसने मजबूर किया. कुमारस्वामी ने सरकार से पूछा, "किसके आदेश या कहने पर दूसरा पोस्टमार्टम किया गया? इसका क्या कारण था? दोनों पोस्टमार्टम से क्या नतीजा निकला? यह सारी जानकारी लोगों के सामने रखें."

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि उन्हें जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक पहले पोस्टमार्टम में शव से कोई गोली नहीं निकाली गई थी. लेकिन दूसरी बार किए गए पोस्टमार्टम में एक गोली मिली. कुमारस्वामी ने कहा, "यह कैसे संभव है? ऐसा लगता है कि यह शिकायत में लगाए गए आरोप को साबित करने के लिए किया गया था कि जनार्दन रेड्डी ने खुद भीड़ पर गोली चलाई थी."

1 जनवरी को बल्लारी में कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी के समर्थकों की भाजपा कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई थी, जो भाजपा विधायक जी जनार्दन रेड्डी के घर के सामने बैनर लगाने की कोशिश कर रहे थे. झड़प के दौरान हुई फायरिंग में कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर की मौत हो गई.

कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि पुलिस की नाकामी की वजह से झड़प हुई, जिसे तुरंत सावधानी बरतकर टाला जा सकता था. उन्होंने कहा, "स्थानीय तहसीलदार ने निषेधाज्ञा (prohibitory order) लगाने की सलाह दी थी. लेकिन उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया गया. लाठीचार्ज से भीड़ को हटाने में मदद मिलती. लेकिन पुलिस ने चुप रहना ही बेहतर समझा. पुलिस ने तब भी कोई एक्शन नहीं लिया जब (विधायक) भरत रेड्डी के करीबी सतीश रेड्डी कुछ समर्थकों के साथ जनार्दन रेड्डी के घर में बिना इजाजत घुस आए. इन सब बातों से हमें लगता है कि ये झड़पें पहले से प्लान की हुई थीं."