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केंद्रीय मंत्री के बेटे बंडी भगीरथ के फरार होने के पोस्टर लगे, भगीरथ ने पुलिस को ईमेल भेजा

हैदराबाद: हैदराबाद के कई भीड़भाड़ वाले इलाकों में पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें दावा किया गया था कि बंडी भगीरथ फरार है. बता दें कि बंडी भगीरथ केंद्रीय मंत्री बंडी संजय का बेटा है. वहीं भगीरथ ने पेट बशीराबाद पुलिस को एक ईमेल भेजकर आज सुनवाई में शामिल नहीं हो पाने के बारे में जानकारी दी है.

बताया जाता है कि शहर के मेट्रो के खंभों, बस स्टैंड और पब्लिक दीवारों पर पोस्टर लगाए गए थे जिनमें दावा किया गया कि बंदी भगीरथ फरार है. इन पोस्टरों में केंद्रीय मंत्री बंडी संजय के साथ बंडी भगीरथ की तस्वीर है और कहा गया है कि उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं.

पोस्टरों पर लिखा है कि "केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा और पॉक्सो मामले में आरोपी बंदी भागीरथ लापता है. साथ ही यह भी लिखा है कि जो लोग उसके बारे में जानते हैं, वे तुरंत पास के पुलिस स्टेशन को बताएं."

बंडी भगीरथ के खिलाफ अज्ञात लोगों द्वारा लगाए गए पोस्टरों से हंगामा मच गया. ये पोस्टर चुनाव क्षेत्र के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में देखे गए, जिनमें गाचीबोवली फ्लाईओवर, नलगंडला फ्लाईओवर और सेरिलिंगमपल्ली जोनल ऑफिस के आसपास का इलाका शामिल है. पब्लिक जगहों और सरकारी ऑफिसों में इस तरह के पोस्टर लगाने को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई.