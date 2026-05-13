केंद्रीय मंत्री के बेटे बंडी भगीरथ के फरार होने के पोस्टर लगे, भगीरथ ने पुलिस को ईमेल भेजा
केंद्रीय मंत्री बंडी संजय के बेटे भगीरथ के फरार होने के पोस्टर कई जगहों पर लगे. वहीं भगीरथ ने पुलिस को ईमेल भेजा है.
Published : May 13, 2026 at 7:17 PM IST
हैदराबाद: हैदराबाद के कई भीड़भाड़ वाले इलाकों में पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें दावा किया गया था कि बंडी भगीरथ फरार है. बता दें कि बंडी भगीरथ केंद्रीय मंत्री बंडी संजय का बेटा है. वहीं भगीरथ ने पेट बशीराबाद पुलिस को एक ईमेल भेजकर आज सुनवाई में शामिल नहीं हो पाने के बारे में जानकारी दी है.
बताया जाता है कि शहर के मेट्रो के खंभों, बस स्टैंड और पब्लिक दीवारों पर पोस्टर लगाए गए थे जिनमें दावा किया गया कि बंदी भगीरथ फरार है. इन पोस्टरों में केंद्रीय मंत्री बंडी संजय के साथ बंडी भगीरथ की तस्वीर है और कहा गया है कि उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं.
पोस्टरों पर लिखा है कि "केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा और पॉक्सो मामले में आरोपी बंदी भागीरथ लापता है. साथ ही यह भी लिखा है कि जो लोग उसके बारे में जानते हैं, वे तुरंत पास के पुलिस स्टेशन को बताएं."
बंडी भगीरथ के खिलाफ अज्ञात लोगों द्वारा लगाए गए पोस्टरों से हंगामा मच गया. ये पोस्टर चुनाव क्षेत्र के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में देखे गए, जिनमें गाचीबोवली फ्लाईओवर, नलगंडला फ्लाईओवर और सेरिलिंगमपल्ली जोनल ऑफिस के आसपास का इलाका शामिल है. पब्लिक जगहों और सरकारी ऑफिसों में इस तरह के पोस्टर लगाने को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई.
हालांकि, ये पोस्टर किसने लगाए? इसके पीछे कौन लोग हैं? यह मामला अभी भी साफ नहीं है. जानकारी मिलने पर अधिकारियों और पुलिस ने उन्हें हटाने का काम शुरू कर दिया है.
वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री बंडी संजय के बेटे भगीरथ ने पेट बशीराबाद पुलिस को एक ईमेल भेजा है. इसमें उन्होंने कहा कि वह अभी निजी कारणों से सुनवाई में शामिल नहीं हो पा रहे हैं.
उन्हें आज पॉक्सो केस की सुनवाई में शामिल होना था लेकिन वे नहीं आए. इसी के बारे में भगीरथ ने एक ईमेल भेजा. मेल में उन्होंने कहा “अभी, मैं व्यक्तिगत वजहों से आज की सुनवाई में शामिल नहीं हो पा रहा हूं. मैं संबंधित अधिकारियों के सामने पेश होने और जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं. भगीरथ ने कहा, "मैं अनुरोध करता हूं कि केस से जुड़े सबूत इकट्ठा करने के लिए दो दिन दिए जाएं. क्या आप सुनवाई में शामिल होने के लिए कोई और तारीख बता सकते हैं."