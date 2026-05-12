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उत्तराखंड में SIR को लेकर बढ़ी टेंशन! मस्जिदों में लगे पोस्टर, राजनीतिक दलों में भी हलचल

प्रदेश में पिछले कुछ समय से यह चर्चा भी रही है कि कई जिलों में मतदाता सूची में दर्ज नाम मौके पर नहीं मिल पा रहे हैं. विशेषकर सीमावर्ती और शहरी इलाकों में ऐसे मतदाताओं की संख्या को लेकर राजनीतिक दल अलग-अलग दावे कर रहे हैं. आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि दूसरे राज्यों से आकर बसे कुछ लोगों के नाम उत्तराखंड के साथ-साथ उनके मूल राज्यों की मतदाता सूचियों में भी दर्ज हैं. हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी लगातार इस बात पर जोर देती रही है.

उत्तराखंड में यह प्रक्रिया अगले कुछ हफ्तों में शुरू होने की संभावना जताई जा रही है. राज्य में कुल 11,733 पोलिंग बूथ बताए जा रहे हैं, जबकि करीब 811 नए पोलिंग बूथ बनाए जाने की भी चर्चा है. SIR को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है.

क्या है SIR और क्यों बढ़ी इसकी अहमियत: दरअसल SIR चुनाव आयोग की वह प्रक्रिया है, जिसके तहत मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन किया जा रहा है. इसमें यह जांच हो रही है कि सूची में दर्ज मतदाता सही में संबंधित क्षेत्र में निवास कर रहे हैं या नहीं. कहीं एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों पर तो दर्ज नहीं है. साथ ही नए पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े जाएंगे.

राजधानी देहरादून के पलटन बाजार क्षेत्र समेत कुछ अन्य इलाकों में लगे इन पोस्टरों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद से जुड़े स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा भी समुदाय के लोगों को दस्तावेज व्यवस्थित रखने और सरकारी प्रक्रिया में सहयोग करने की सलाह दी जा रही है. दूसरी ओर इस मुद्दे को लेकर प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज (जनसांख्यिकीय परिवर्तन), बाहरी मतदाताओं और वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों पर बहस को फिर हवा मिल गई है.

देहरादून: उत्तराखंड में आगामी एसआईआर (Special Intensive Revision) को लेकर राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं. राज्य की कई मस्जिदों में ऐसे पोस्टर और सूचना पट्ट लगाए गए हैं, जिसमे 40 साल पुराने कागज लाने की बात लिखी गई है. इन पोस्टरों में खासतौर पर निवास, पहचान और मतदाता सूची से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखने को कहा गया है, ताकि पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े.

मस्जिदों में पोस्टर और दस्तावेज तैयार रखने की अपील: देहरादून के कुछ इलाकों में लगाए गए पोस्टरों में लोगों से अपने पुराने दस्तावेज, पहचान पत्र, निवास प्रमाण और अन्य आवश्यक कागजात सुरक्षित रखने की अपील की गई है. इसे लेकर जब शहर काजी हाशमी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि समुदाय के लोगों से केवल सरकारी प्रक्रिया का पालन करने और दस्तावेज मजबूत रखने की अपील की जा रही है.

उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन या चुनाव आयोग की ओर से सत्यापन के लिए कोई टीम आती है तो लोगों को पूरी तैयारी के साथ सहयोग करना चाहिए. पोस्टरों के संबंध में उन्होंने यह भी कहा कि वह बाहर से लौटे हैं और जानकारी जुटा रहे हैं कि पोस्टर किसने और कब लगाए. हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि समुदाय के स्तर पर लोगों को अपने दस्तावेज व्यवस्थित रखने की सलाह पहले से दी जाती रही है.

उत्तराखंड में जून में SIR की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है. (ETV Bharat)

कांग्रेस और बीजेपी दोनों सक्रिय: SIR की संभावित प्रक्रिया को देखते हुए राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि,

हम सभी जिलों में सभी बूथों पर अपना नेटवर्क मजबूत कर चुके हैं ओर जहां जरूरत है, वहां किया जा रहा है. बीजेपी को अल्पसंख्यकों से वोट के लिए दूरी बनाने की होड हो सकती है. हम संविधान के अनुरूप काम करने वाले हैं. पश्चिम बंगाल में क्या हुआ यह सबने देखा है. उत्तराखंड में भी ऐसा हो सकता है. इसलिए सभी को हम संदेश भी अपने स्तर पर दे रहे हैं.

- गरिमा दसौनी, प्रदेश प्रवक्ता, उत्तराखंड कांग्रेस -

वहीं, भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रक्रिया को लेकर पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है. बीजेपी प्रवक्ता मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि,

बीजेपी ने अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और एजेंटों को प्रशिक्षण देने का काम पूरा कर लिया है. पार्टी का जोर उन मतदाताओं की पहचान पर है, जो लंबे समय से क्षेत्र में नहीं रह रहे हैं या जिनके नामों को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है. मतदाता सूची पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिरहित होनी चाहिए. पार्टी यह भी मानती है कि एक व्यक्ति का नाम एक से अधिक राज्यों में दर्ज होना चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए चुनौती है.

- मनवीर सिंह चौहान, प्रदेश प्रवक्ता, उत्तराखंड बीजेपी -

मलिन बस्तियों और बाहरी आबादी पर चर्चा: SIR को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा देहरादून और उत्तर प्रदेश से सटे जिलों में हो रही है. खासतौर पर मलिन बस्तियों और अवैध कब्जों वाले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता बताए जा रहे हैं, जिनका सत्यापन चुनौती बन सकता है.

उत्तराखंड में प्री-एसआईआर की प्रकिया लगभग पूरी हो चुकी है. (ETV Bharat)

दरअसल, राजधानी देहरादून में पिछले दो दशकों में मलिन बस्तियों की संख्या तेजी से बढ़ी है. राज्य गठन के समय जहां इनकी संख्या सीमित थी, वहीं अब शहर और आसपास के क्षेत्रों में ऐसी बस्तियों का विस्तार कई गुना बढ़ चुका है. रिस्पना और बिंदाल जैसी बरसाती नदियों के किनारे बड़ी संख्या में बस्तियां विकसित हुई हैं. इन इलाकों में रहने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं. .

हमने शुरुवाती चरण का काम कर लिया है और उसमे भी 85 प्रतिशत वोटरों को लिस्ट से मिलान हो गया है. हमारी तरफ से इस तरह के कोई कागज नहीं मांगे गए है, जिसमें 40 साल की बात की गई हो. शहर में अगर कहीं पर इस तरह के पोस्टर लगे हैं तो हम उसकी जानकारी ले रहे है. हम इस पर कार्रवाई करेंगे. हमारी प्री-एसआईआर पूरी हो गई है. SIR से किसी भी नागरिक को घबराने की जरूरत नहीं है.

-अभिनव शाह, उपनिर्वाचन अधिकारी-

प्रशासनिक स्तर पर यह भी माना जा रहा है कि प्री-मैपिंग के दौरान कुछ क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मतदाता मौके पर नहीं मिले. हालांकि यह स्थिति केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य राज्यों में भी शहरी प्रवास और अस्थायी निवास के कारण ऐसी समस्याएं सामने आती रही हैं.

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