जम्मू-कश्मीर: सुरक्षा बलों को चार आतंकवादियों की तलाश, श्रीनगर के लाल चौक में लगा बैनर
लाल चौक इलाके में लगे बैनर में चारों स्थानीय आतंकवादियों के नाम और तस्वीरें के साथ उनके माता-पिता और घर की जानकारी भी थी.
Published : November 8, 2026 at 5:42 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक इलाके में रविवार को सुरक्षा बलों द्वारा वॉन्टेड चार आतंकवादियों के ठिकाने के बारे में जानकारी मांगने वाला एक बैनर दिखा. प्रताप पार्क की दीवार पर सुबह-सुबह एक फ्लेक्स बैनर लटका हुआ मिला, जिसमें इस साल जुलाई में अनंतनाग में एक पुलिसवाले की हत्या में शामिल मोहम्मद लतीफ भट समेत चार आतंकवादियों के बारे में जानकारी मांगी गई थी.
अन्य आतंकवादियों में बिलाल अहमद मीर, मोहम्मद उमर मीर और आबिद कयूम लोन शामिल हैं, ये सभी बारामूला जिले के रहने वाले हैं. बैनर में उनके बारे में जानकारी देने वाले को अच्छा इनाम देने का वादा किया गया था.
अधिकारियों ने बताया कि भट, जो दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले का रहने वाला है, कश्मीर घाटी में सक्रिय है, जबकि बाकी तीन आतंकवादी फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) से काम कर रहे हैं.
फ्लेक्स बैनर में चारों स्थानीय आतंकवादियों के नाम और तस्वीरें के साथ उनके माता-पिता और घर की जानकारी भी थी.
बैनर पर लिखा था, "जो कोई भी इन आतंकवादियों की आवाजाही या मौजूदगी के बारे में भरोसेमंद जानकारी देगा, उसकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और भरोसेमंद जानकारी देने वाले को अच्छा इनाम दिया जाएगा."
बैनर के सबसे नीचे कॉन्टैक्ट के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन, कोठीबाग का फोन नंबर भी दिया गया है.
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