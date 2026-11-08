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जम्मू-कश्मीर: सुरक्षा बलों को चार आतंकवादियों की तलाश, श्रीनगर के लाल चौक में लगा बैनर

जम्मू-कश्मीर: सुरक्षा बलों को चार आतंकवादियों की तलाश, श्रीनगर के लाल चौक में लगा बैनर ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक इलाके में रविवार को सुरक्षा बलों द्वारा वॉन्टेड चार आतंकवादियों के ठिकाने के बारे में जानकारी मांगने वाला एक बैनर दिखा. प्रताप पार्क की दीवार पर सुबह-सुबह एक फ्लेक्स बैनर लटका हुआ मिला, जिसमें इस साल जुलाई में अनंतनाग में एक पुलिसवाले की हत्या में शामिल मोहम्मद लतीफ भट समेत चार आतंकवादियों के बारे में जानकारी मांगी गई थी.

अन्य आतंकवादियों में बिलाल अहमद मीर, मोहम्मद उमर मीर और आबिद कयूम लोन शामिल हैं, ये सभी बारामूला जिले के रहने वाले हैं. बैनर में उनके बारे में जानकारी देने वाले को अच्छा इनाम देने का वादा किया गया था.