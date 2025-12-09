ETV Bharat / bharat

फिर चर्चा में 1960–70 के दशक की पोस्टर आर्ट, डिजिटल दौर में भी झारखंड के कलाकार बचा रहे विरासत

फिल्मों के पोस्टर्स अब डिजिटली बनाएं जाते हैं. लेकिन कभी ये कलाकार बनाते थे, उसी कला को बचाने की आज कोशिश हो रही है.

POSTER ART
डिजाइन इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 9, 2025 at 6:11 PM IST

5 Min Read
रांची: एक समय था जब सिनेमा सिर्फ परदे पर नहीं, बल्कि दीवारों पर भी जीवित रहता था. 1960 और 1970 के दशक में जब फिल्मों के प्रचार-प्रसार के आधुनिक साधन नहीं थे, उस दौर में हाथ से पेंट किए गए पोस्टर सिनेमा की आत्मा माने जाते थे. सिनेमाघरों की बाहरी दीवारों से लेकर शहरों की गलियों और चौराहों तक, ये रंग-बिरंगे पोस्टर फिल्मों का पहला प्रचार माध्यम थे. पोस्टर आर्टिस्ट अपनी ब्रश स्ट्रोक्स से न सिर्फ किरदारों को उकेरते थे, बल्कि फिल्म की भावनाओं को भी जीवंत कर देते थे.

हाथों से पेंट करने की पारंपरिक कला आज धीरे-धीरे गुम हो रही है. डिजिटल प्रिंटिंग और ग्राफिक डिजाइन के बढ़ते उपयोग के कारण यह कला विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई है. लेकिन झारखंड में अब भी ऐसे कलाकार हैं जो इस कला को बचाने की जिद के साथ काम कर रहे हैं. वे न सिर्फ इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि नई पीढ़ी को भी इसके महत्व से रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं.

फिल्मी पोस्टर बनाने की कला को बचाने की कोशिश (ETV Bharat)

डिजिटल युग में कला की चुनौती

जमशेदपुर के अंतरराष्ट्रीय कला जगत में पहचान बना चुके कलाकार उत्तम राय बताते हैं कि तकनीक के बढ़ते प्रभाव ने हाथ से बने पोस्टरों की मांग को लगभग समाप्त कर दिया है. वे कहते हैं, आज डिजिटल दुनिया ने पोस्टर आर्ट को लगभग खत्म कर दिया है. एक समय था जब फिल्में सिर्फ हाथ से बने पोस्टर से ही रिलीज होती थीं. ऑटो, टेंपो, रिक्शा, दीवार हर जगह इन्हीं पोस्टरों को चिपकाया जाता था. लेकिन अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, जिससे हाथ से बने पोस्टरों का महत्व कम हो गया है.

POSTER ART
मुश्किल में फिल्मी पोस्टर बनाने की कला (ETV Bharat)

उत्तम राय के अनुसार, हाथ से बना पोस्टर आज महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें समय, मेहनत और कौशल लगता है. जबकि डिजिटल प्रिंटिंग कम लागत में ज्यादा से ज्यादा कॉपी तैयार कर देती है. यही वजह है कि पारंपरिक पोस्टर आर्ट तेज़ी से समाप्त हो रही कला बनती जा रही है.

Poster art
पेंटिंग करते स्थानीय कलाकार (ETV Bharat)

कला खत्म नहीं होगी, जब तक कलाकार जिंदा हैं

इसके बावजूद उत्तम राय जैसे कलाकार हार नहीं मान रहे हैं. उन्होंने इस कला को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ी है. वे पुराने जमाने के पोस्टरों को फिर से बनाकर लोगों के सामने ला रहे हैं, ताकि नई पीढ़ी को पता चले कि फिल्म पोस्टर सिर्फ कागज़ पर बना चित्र नहीं बल्कि एक भावनात्मक विरासत है. वे कहते हैं, "यह सिर्फ एक पोस्टर नहीं, इतिहास का एक पन्ना है. मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी इस कला को समझे, इसे महसूस करे. कई युवा ऐसे हैं जिन्होंने कभी हाथ से बने पोस्टर को नज़दीक से देखा भी नहीं. हम उनके लिए भी ये पोस्टर तैयार कर रहे हैं, ताकि वे जान सकें कि पहले फिल्मों का प्रचार कैसा होता था."

Poster art
फिल्मों के पोस्टर (ETV Bharat)

पुरानी यादें, नई पहचान

झारखंड के कई शहरों में पुराने सिनेमा हॉल के बाहर अब भी कुछ जगहों पर हाथों से बने पोस्टरों की झलक मिल जाती है. हालांकि संख्या बेहद कम है, लेकिन कलाकारों का कहना है कि लोगों में एक बार फिर इस कला को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है. कई लोग अपनी यादों को ताजा करने के लिए पुराने फिल्म पोस्टरों की प्रतियां खरीद रहे हैं. कुछ युवा आर्ट स्टूडियो और कॉलेजों में इस कला को सीखने के इच्छुक भी दिख रहे हैं.

Poster art
पेंटिंग बनाते कलाकार (ETV Bharat)

उत्तम राय बताते हैं कि वे कई स्कूलों और कॉलेजों में कार्यशालाएं करने की योजना बना रहे हैं, ताकि छात्रों को पोस्टर आर्ट की बारीकियों से परिचित कराया जा सके. उनका मानना है कि कला जितनी भावनात्मक होती है, उतनी ही टिकाऊ भी होती है, बस उसे समझने वाले लोगों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए.

Poster art
फिल्म जुगनू का पोस्टर (ETV Bharat)

आखिर क्यों जरूरी है इस कला को बचाना?

फिल्म पोस्टर आर्ट सिर्फ प्रचार माध्यम नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक यात्रा का अहम हिस्सा है. ये पोस्टर उस दौर की कला, रंग, डिजाइन और समाज की पसंद को समझने का जरिया हैं. शोधकर्ताओं और कला इतिहासकारों के लिए ये पोस्टर डॉक्यूमेंटेशन का एक महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं. उत्तम राय कहते हैं, "कला कोई फैशन नहीं कि आए और चली जाए. यह हमारी पहचान है. अगर हम इसे नहीं बचाएंगे, तो आने वाले समय में इतिहास का एक बड़ा हिस्सा गायब हो जाएगा."

Poster art
फिल्म धरमवीर का पोस्टर (ETV Bharat)

नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ती परंपरा

डिजिटल युग की चमक के बीच भी झारखंड के कुछ कलाकार अपनी जड़ों को बचाने की जिद के साथ खड़े हैं. वे न सिर्फ रंगों से पोस्टर बना रहे हैं, बल्कि परंपरा, स्मृति और सांस्कृतिक धरोहर को भी संजो रहे हैं. फिलहाल उत्‍तम राय और उनके जैसे कलाकारों की यह कोशिश धीरे-धीरे लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रही है. उम्मीद यही है कि आने वाले वर्षों में यह कला एक बार फिर अपनी खास पहचान बना सकेगी और नई पीढ़ी इसे गर्व से आगे बढ़ाएगी.

संपादक की पसंद

