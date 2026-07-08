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डाक टिकटों से डिजिटल जनगणना तक! बदलते भारत का अनोखा सफर

1971 की जनगणना खास रही क्योंकि इसी वर्ष भारत में जनगणना की शताब्दी भी मनाई गई. इस अवसर पर विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए. टिकट पर 100 अंक के भीतर भारत के अलग-अलग समुदायों और क्षेत्रों के लोगों के चेहरे दिखाए गए थे. इसका संदेश साफ था कि भारत अनेक भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं वाला देश है और जनगणना इस विविधता को दर्ज करने का सबसे बड़ा माध्यम है.

1961 की दूसरी जनगणना में यह अभियान और मजबूत हुआ. इस बार डाक छाप पर साफ संदेश दिया गया “खुद को और अपने परिवार को गिनवाइए.” इसके साथ ही लोगों से यह भी कहा गया “अपने मित्रों और परिचितों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें.” यानी सरकार चाहती थी कि हर नागरिक इस अभियान का हिस्सा बने और दूसरों को भी जोड़ने का काम करे.

उस समय डाकिया केवल चिट्ठियां पहुंचाने का काम नहीं करता था. गांवों में वही कई लोगों के पत्र पढ़ता, लिखता और सरकारी संदेश भी लोगों तक पहुंचाता था. इसलिए सरकार ने डाक विभाग को जनजागरण का सबसे मजबूत माध्यम बनाया. लाखों चिट्ठियों के जरिए जनगणना का संदेश देश के दूर-दराज के गांवों तक पहुंचा.

1951 की जनगणना के दौरान चिट्ठियों और लिफाफों पर एक विशेष पोस्टमार्क लगाया जाता था. इस पोस्टमार्क पर तीन सदस्यों वाले परिवार का चित्र बना होता था और हिंदी व अंग्रेजी में लिखा रहता था “भारत की जनगणना, फरवरी 1951”. इसका उद्देश्य लोगों को यह बताना था कि वे जनगणना में जरूर भाग लें और अपने परिवार की सही जानकारी दें.

आजादी के बाद जब 1951 में पहली जनगणना हुई, तब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि देश के हर नागरिक तक इसकी जानकारी कैसे पहुंचाई जाए. उस समय न टीवी हर घर में था, न रेडियो सबके पास था और न ही कोई डिजिटल माध्यम था. ऐसे में डाक विभाग सरकार का सबसे भरोसेमंद साथी बना.

एक समय ऐसा भी था, जब न स्मार्टफोन थे, न इंटरनेट और न सरकारी ऐप. उस दौर में सरकार लोगों तक जनगणना का संदेश पहुंचाने के लिए डाक विभाग का सहारा लेती थी. डाक टिकट, पोस्टकार्ड, लिफाफे और पोस्टल मार्क के जरिए लोगों को जनगणना में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता था. धनबाद के प्रसिद्ध डाक टिकट संग्रहकर्ता अमरेंद्र आनंद के पास आज भी जनगणना से जुड़े ऐसे दुर्लभ डाक टिकट, पोस्टमार्क, पोस्टकार्ड और सम्मान पदक सुरक्षित हैं, जो देश की इस ऐतिहासिक यात्रा की कहानी सुनाते हैं.

भारत में जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है. इसके आधार पर सरकार यह तय करती है कि कहां स्कूल बनेंगे, कहां अस्पताल की जरूरत है, किस इलाके में सड़क, पानी और बिजली जैसी सुविधाएं बढ़ानी हैं और भविष्य की योजनाएं कैसे तैयार करनी हैं. इसलिए जनगणना को देश के विकास की मजबूत नींव माना जाता है.

धनबाद: देश में आठवीं जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी. गणनाकर्ता मोबाइल ऐप के जरिए घर-घर जाकर लोगों की जानकारी जुटाएंगे और उसे तुरंत ऑनलाइन अपलोड करेंगे.

इसी दौर में पहली बार यह भी बताया गया कि जनगणना के आंकड़ों को कंप्यूटर की मदद से तैयार किया जाएगा. उस समय यह एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि मानी गई थी. यानी भारत की जनगणना धीरे-धीरे आधुनिक तकनीक की ओर बढ़ने लगी थी.

1981 और 1991: निरंतर जागरूकता अभियान

1981 और 1991 की जनगणना में भी लोगों को जागरूक करने का अभियान लगातार चलता रहा. हालांकि इन वर्षों में कोई विशेष डाक टिकट या पोस्टमार्क ज्यादा चर्चा में नहीं रहा, लेकिन सरकार लगातार लोगों से अपील करती रही कि वे सही जानकारी दें, क्योंकि यही जानकारी देश के विकास की योजनाओं का आधार बनती है.

मेडल्स का कलेक्शन (ETV Bharat)

2001: नया रूप, 13 भाषाओं में पोस्टकार्ड

साल 2001 की जनगणना ने जनजागरूकता अभियान को नया रूप दिया. चार सदस्यों वाले परिवार की तस्वीर वाला स्मारक टिकट जारी किया गया. इसके साथ 13 भाषाओं में विशेष पोस्टकार्ड भी प्रकाशित किए गए. इन पोस्टकार्डों पर “विकास की मंजिल–जनगणना”, “राष्ट्र का आईना” और “राष्ट्र की सामूहिक तस्वीर” जैसे संदेश लिखे गए. लोगों से कहा गया कि वे बिना किसी झिझक के अपनी सही जानकारी दें, क्योंकि इससे बनने वाले आंकड़े आने वाले वर्षों की सरकारी योजनाओं की दिशा तय करेंगे.

2011: डिजिटल युग की ओर बढ़ते कदम

2011 की जनगणना में देश पूरी तरह डिजिटल युग की ओर बढ़ता दिखाई दिया. इस बार जारी स्मारक टिकट पर हाथों में हाथ डाले एक परिवार, एक गणनाकर्ता और जनगणना का प्रतीक चिन्ह बनाया गया. फर्स्ट डे कवर पर भारत का डिजिटल स्वरूप वाला नक्शा छापा गया. यह संदेश था कि देश अब नई तकनीक के साथ आगे बढ़ रहा है और जनगणना भी आधुनिक हो रही है.

डाक टिकटों का कलेक्शन दिखाते अमरेंद्र (ETV Bharat)

आठवीं जनगणना: ऐप और जाति जनगणना

अब देश आजाद भारत की आठवीं जनगणना की तैयारी में जुटा है. इस बार पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए घर-घर जाकर जानकारी दर्ज की जाएगी. गणनाकर्ता उसी समय आंकड़े ऑनलाइन अपलोड करेंगे. इससे काम तेजी से होगा और डेटा तैयार करने में कम समय लगेगा. इस जनगणना में कई वर्षों बाद जाति से जुड़े आंकड़े भी जुटाए जाएंगे. यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना में से एक होगी, जिसमें करोड़ों परिवारों तक पहुंच बनाई जाएगी.

अमरेंद्र आनंद का दुर्लभ संग्रह

धनबाद के प्रसिद्ध फिलेटलिस्ट अमरेंद्र आनंद ने जनगणना से जुड़े ऐसे कई दुर्लभ डाक टिकट, पोस्टमार्क, पोस्टकार्ड और स्मृति चिह्न वर्षों से संभालकर रखे हैं. उनके संग्रह में वे सम्मान पदक भी शामिल हैं, जो जनगणना का कार्य उत्कृष्ट ढंग से पूरा करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए जाते थे.

अमरेंद्र आनंद सरायढेला के कुसम विहार में रहते हैं. उनके घर का नाम आनंद हैरिटेज है. क्योंकि डाक टिकटों, सिक्के यानी मुद्रा के अलावा कई चीजों को धरोहर के रूप में संभाल कर रखा है. अमरेंद्र आनंद की उम्र 72 साल की है. वह एलआईसी से रिटायर्ड अधिकारी हैं.

संग्रह का ऐतिहासिक महत्व

अमरेंद्र आनंद बताते हैं कि ये संग्रह सिर्फ पुराने डाक टिकटों का नहीं, बल्कि भारत के प्रशासनिक और सामाजिक इतिहास का भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इनके जरिए यह समझा जा सकता है कि सरकार ने समय-समय पर किस तरह लोगों तक अपनी बात पहुंचाई और उन्हें जनगणना जैसे राष्ट्रीय अभियान से जोड़ा.

भरोसा ही जनगणना की सबसे बड़ी ताकत

आज जब मोबाइल फोन, इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने काम को आसान बना दिया है, तब भी जनगणना की सबसे बड़ी ताकत लोगों का भरोसा ही है. तकनीक केवल जानकारी जुटाने का तरीका बदल सकती है, लेकिन सही और पूरी जानकारी तभी मिलेगी, जब लोग खुलकर और ईमानदारी से अपनी जानकारी साझा करेंगे.

डाक टिकटों से शुरू हुई यह यात्रा अब मोबाइल ऐप तक पहुंच चुकी है. कभी चिट्ठियों पर छपे पोस्टमार्क लोगों को जनगणना में शामिल होने का संदेश देते थे, तो आज वही काम डिजिटल प्लेटफॉर्म कर रहे हैं. समय बदला, तकनीक बदली और तरीके भी बदल गए, लेकिन जनगणना का उद्देश्य आज भी वही है, देश की सही तस्वीर तैयार करना.

एक छोटा-सा डाक टिकट, एक साधारण पोस्टकार्ड और एक पोस्टल मार्क. कभी यही देश की सबसे बड़ी जनगणना के सबसे बड़े संदेशवाहक थे. आज उनकी जगह मोबाइल ऐप और डिजिटल तकनीक ने ले ली है. लेकिन धनबाद के संग्रहकर्ता अमरेंद्र आनंद के पास सुरक्षित ये दुर्लभ धरोहरें याद दिलाती हैं कि भारत की जनगणना का इतिहास सिर्फ आंकड़ों का इतिहास नहीं, बल्कि भरोसे, जागरूकता और देश को जोड़ने की एक प्रेरक कहानी भी है.

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