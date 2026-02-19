ETV Bharat / bharat

आतंकियों को खदेड़ने के लिए JK में 43 हाई-एल्टीट्यूड सिक्योरिटी बेस बनाए गए, जानें कब

अप्रैल 2025 में बैसरन मैदानों में हुए आतंकवादी हमले के तुरंत बाद पहलगाम-त्राल-हरवान रूट पर कई टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस बनाए गए. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...

POST PAHALGAM SECURITY SHIFT
जम्मू-कश्मीर में हाई-एल्टीट्यूड सिक्योरिटी बेस पर तैनात सुरक्षा बल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 19, 2026 at 7:22 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा में एक बड़ा बदलाव करते हुए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) ने जम्मू-कश्मीर में 6000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में 43 टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस (TOB) बनाए हैं. ताकि सीमा पार से आने वाले आतंकवादियों का पता लगाकर उन्हें खत्म किया जा सके.

ईटीवी भारत को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, 'इस रणनीति के सकारात्मक परिणाम मिले हैं, क्योंकि हमने पिछले कुछ महीनों में जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं की संख्या में कमी देखी है.' ऐसा पहला टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस जुलाई 2025 में श्रीनगर जिले के फकीर गुजरी में बनाया गया था. अधिकारी ने कहा, 'अब तक बनाए गए कुल 43 टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस में से 26 बेस कश्मीर इलाके में और बाकी 17 जम्मू इलाके में बनाए गए हैं.'

POST PAHALGAM SECURITY SHIFT
जम्मू-कश्मीर में हाई-एल्टीट्यूड सिक्योरिटी बेस पर तैनात सुरक्षा बल देश की रक्षा करते हुए (ETV Bharat)

अधिकारी ने बताया कि टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस का इस्तेमाल केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों को ठहराने और उन ऊंचाइयों पर तलाशी और हमला अभियान चलाने के लिए किया जाता है, जहां आतंकवादी ‘धोकों’ (मिट्टी और पत्थर की झोपड़ियों) में छिपे होते हैं.

अधिकारी ने कहा, 'हम जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों को बसने नहीं दे रहे हैं. जम्मू-कश्मीर के सभी ऊंचाई वाले इलाकों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है क्योंकि आतंकवादी हमले करने के लिए पहाड़ी इलाकों में छिपे हुए पाए जाते हैं. घाटी में आतंकवादियों की मौजूदगी बहुत कम हो गई है.'

हर टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस में 16-25 लोग होते हैं

हर टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस में जम्मू-कश्मीर पुलिस के लोगों समेत करीब 16-25 सैनिक होते हैं. अधिकारी ने कहा, 'ऐसे ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में पेट्रोलिंग करते समय, सुरक्षाकर्मी स्लीपिंग बैग, एर्गोनोमिक बैग, टैक्टिकल बूट, हिटिंग इक्विपमेंट, सैटेलाइट ट्रैकर और सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हैं.'

POST PAHALGAM SECURITY SHIFT
सीमा पार से आने वाले आतंकवादियों पर नजर (ETV Bharat)

अधिकारी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के बैसरन मैदानों में अप्रैल 2025 में हुए आतंकवादी हमले के तुरंत बाद पहलगाम-त्राल-हरवान रूट पर कई टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस बनाए गए थे. टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस का इस्तेमाल पहलगाम हत्याकांड में शामिल आतंकवादियों को खत्म करने के लिए किया गया था.

जुलाई में सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार तीन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ऐसे ही एक अस्थायी ऑपरेटिंग बेस का इस्तेमाल किया. 22 मई को महादेव हिल्स और हरवन में इसकी ऊपरी पहाड़ियों पर 'ऑपरेशन महादेव' नाम का ऑपरेशन शुरू किया गया था.

इसमें तीन पाकिस्तानी आतंकवादी, अबू हमजा अफगानी उर्फ ​​हैरिस, जिबरान उर्फ ​​याशिर उर्फ ​​हबीब उर्फ ​​ताहिर और सुलेमान मारे गए. मारे गए आतंकवादियों के पास से दो AK-47 राइफल, एक M-4 राइफल और दूसरे हथियार बरामद किए गए. 'ऑपरेशन महादेव' एक सिक्योरिटी प्लान के हिस्से के तौर पर शुरू किया गया था, जिसे 22 अप्रैल को पहलगाम की खूबसूरत बैसरन घाटी में हुए हमले के एक दिन बाद बनाया गया था, जिसमें 26 टूरिस्ट मारे गए थे.

जम्मू-कश्मीर में 97 विदेशी आतंकवादी एक्टिव

अधिकारी ने बताया कि अभी जम्मू- कश्मीर में 97 विदेशी आतंकवादी (FTs) और छह लोकल आतंकवादी (LTs) एक्टिव हैं. अधिकारी ने बताया, 'कुल विदेशी आतंकवादी में से 30-40 जम्मू इलाके में एक्टिव हैं, जबकि 40-57 विदेशी आतंकवादी कश्मीर इलाके में एक्टिव हैं. कुल छह लोकल आतंकवादियों में से चार के बेस पीओके में हैं.' जम्मू-कश्मीर में एक्टिव दो लोकल आतंकवादी लतीफ और जाकिर हैं.

POST PAHALGAM SECURITY SHIFT
हाई-एल्टीट्यूड सिक्योरिटी बेस पर पहने जाने वाले कपड़े अन्य सामान (ETV Bharat)

जम्मू-कश्मीर सुरक्षा मुद्दे पर अमित शाह की कड़ी नजर

जम्मू-कश्मीर के हालात पर सुरक्षा एजेंसियों के साथ अपनी ताजा मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'सुरक्षा एजेंसियों की पक्की कोशिशों की वजह से जम्मू-कश्मीर में देश के दुश्मनों द्वारा पाला-पोसा गया आतंकवादी नेटवर्क लगभग कमजोर हो गया है.'

शाह ने यह भी भरोसा दिलाया कि इन कोशिशों को जारी रखने के लिए सभी जरूरी रिसोर्स दिए जाते रहेंगे. होम मिनिस्टर ने इस इलाके से आतंकवाद को खत्म करने के लिए सभी सिक्योरिटी एजेंसियों के मिलकर और चौकस तरीके से काम करने की अहम भूमिका पर भी जोर दिया. शाह ने सिक्योरिटी फोर्स से यह भी कहा था कि वे अलर्ट रहें ताकि यह पक्का हो सके कि आतंकवादी बॉर्डर पार से घुसपैठ करने के लिए बर्फबारी का फायदा न उठा सकें.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: वुलर झील 10 महीने बाद फिर से खुली, स्थानीय लोगों को आर्थिक सुधार की उम्मीद

TAGGED:

INSURGENCY IN JAMMU AND KASHMIR
PAHALGAM TERROR ATTACK
जम्मू कश्मीर पहलगाम सुरक्षा
हाई एल्टीट्यूड सिक्योरिटी बेस
POST PAHALGAM SECURITY SHIFT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.