मोकामा में दुलारचंद यादव की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत के बारे में हुआ बड़ा खुलासा

Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा क्षेत्र में हुई दुलारचंद यादव की मौत ने पूरे राज्य में सनसनी मचा दी है. जन सुराज पार्टी के समर्थक और पूर्व राजद नेता दुलारचंद गुरुवार (30 अक्टूबर) को बाढ़ में पार्टी प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार में शामिल थे. इसी दौरान हुई घटना को परिजनों ने सुनियोजित हत्या करार दिया और पूर्व विधायक अनंत सिंह व उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए. लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले की दिशा बदल दी है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का असली कारण उजागर: पटना सदर अस्पताल में तीन डॉक्टरों की टीम द्वारा किया गया पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है. रिपोर्ट के अनुसार, दुलारचंद की मौत गोली लगने से नहीं हुई. पैर में लगी गोली आर-पार निकल गई थी, लेकिन जानलेवा नहीं थी. असल वजह रही फेफड़े का फटना और कार्डियो-रेस्पिरेटरी फेल्योर.

DULARCHAND YADAV MURDER CASE
पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Etv Bharat)

रिपोर्ट में स्पष्ट है कि पीठ पर किसी भारी वस्तु से जोरदार धक्का लगा, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े. इससे सीने की कई पसलियां टूट गईं और फेफड़ा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. सांस रुकने से हृदय गति थम गई. यह रिपोर्ट जांच अधिकारी को सौंप दी गई है. पुलिस ने फोरेंसिक जांच के भी आदेश दिए हैं.

कांग्रेस ने बताया इसे सुनियोजित हत्या: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने मोकामा में हुई दुलारचंद यादव की मौत को स्पष्ट राजनीतिक हत्या करार दिया. उन्होंने कहा, "यह सुनियोजित राजनीतिक कत्ल है. कल ही मैंने इसकी गहन जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की थी."एनडीए के संकल्प पत्र पर तंज कसते हुए सिंह ने कहा, "यह महज सात सेकंड का फोटो सेशन था. साफ जाहिर है कि पर्दे के पीछे नीतीश कुमार को बचाने की कवायद चल रही है. कठपुतली वाली बात अब पूरी तरह साबित हो चुकी है."

सांसद संजय सिंह पूछा सुशासन या कुशासन: वहीं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोकामा हत्याकांड पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, "चुनाव के दौरान हथियार जमा करने का नियम है, फिर ये लोग खुलेआम बंदूकें लहराकर कैसे घूम रहे हैं? मैंने उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान चुनाव में देखा – लाइसेंसी हथियार वाले को भी सरेंडर करना पड़ता है. यहां गोलीबारी की घटनाएं कैसे हो रही हैं?"उन्होंने आगे कहा, "दुलारचंद यादव का शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तब भी पथराव और फायरिंग हो रही थी. बिहार की जनता को फैसला करना है – यह सुशासन है या कुशासन?"

अनंत सिंह सहित कई पर मामला दर्ज: ग्रामीण एसपी की अगुवाई वाली विशेष टीम हर कोण से पड़ताल कर रही है. चुनाव आयोग ने भी डीजीपी विनय कुमार से पूरी घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. मृतक के पोते नीरज कुमार चश्मदीद हैं. उनके बयान पर भदौर थाने में अनंत सिंह, कर्मवीर सिंह, राजवीर (या रणवीर) सिंह, छोटन सिंह, कंजय सिंह समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है.

अब तक दो गिरफ्तारियां: घटना के बाद जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने इसे राजनीतिक हत्या बताया, जबकि अनंत सिंह ने चुनावी षड्यंत्र करार देकर खारिज किया. मोकामा में भारी पुलिस बल तैनात है. अब तक तीन एफआईआर दर्ज हुईं और दो गिरफ्तारियां हुईं, लेकिन मुख्य आरोपी फरार हैं. परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं. फिलहाल यह मौत बिहार चुनाव में हिंसा की पुरानी छाया को फिर से उजागर कर रही है.

अनंत सिंह और सूरजभान के साथ पुलिस बल तैनात: मोकामा हत्याकांड के बाद बिहार पुलिस ने पूर्व विधायक अनंत सिंह और उनके प्रतिद्वंद्वी सूरजभान सिंह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया है. पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर दोनों नेताओं के जहां-जहां जाने की सूचना मिलेगी, वहां पहले से ही पर्याप्त बल तैनात रहेगा. यह कदम इलाके में तनाव को नियंत्रित करने, किसी भी तरह की हिंसा को रोकने और चुनावी माहौल को शांत रखने के लिए उठाया गया है, ताकि दोनों पक्षों के समर्थक आमने-सामने न आएं और जनजीवन सामान्य बना रहे.

संपादक की पसंद

छठ के लिए लौटे लोग क्या वोटिंग तक रुकेंगे, जानिए क्या है राजनीतिक दलों का 'माइग्रेंट प्लान'

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्साहित कश्मीरी पंडित, वोट को बताया लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत

खेसारी लाल यादव से मैथिली ठाकुर तक, कौन से सितारे बिहार के सियासी रण में आगे?

बेटा-बेटी-बहू, समधन और भांजा.. रिश्तेदार बनेंगे विधायक! बिहार चुनाव में परिवारवाद की भरमार

